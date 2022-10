Liberty, 14, ja Abigail, 13, murhattiin metsässä viisi vuotta sitten – poliisi nimesi vihdoin epäillyn

50-vuotiasta miestä Richard M. Allenia syytetään teinityttöjen murhista.

Teinitytöt Liberty German, 14 ja hänen ystävänsä Abigail Williams, 13, murhattiin Delphissä Yhdysvaltojen Indianassa vuonna 2017. Vaikka murhista epäilty tallentui Germanin kuvaamalle videolle ja poliisi julkaisi myös ääninauhan, jossa epäillyn uskottiin puhuvan, pysyi tyttöjen surma pitkään mysteerinä.

Nyt poliisi on kuitenkin pidättänyt paikallisen miehen tyttöjen murhista epäiltynä, CNN uutisoi.

Epäselvää on, kuinka murhien tutkijat päätyivät pidättämään 50-vuotiaan Richard M. Allenin. Tuomioistuin on määrännyt syyteasiakirjat salassa pidettäväksi ja murhien tutkinta on yhä auki.

Abigail Williams (vas.) ja Liberty German löytyivät kuolleina 18 tuntia katoamisensa jälkeen.

Allen pidätettiin viime keskiviikkona ja häntä vastaan nostettiin syytteet perjantaina. Hän on tällä hetkellä vangittuna. Allen kiistää syytteet.

– Tämä päivä ei ole juhlapäivä, mutta pidätys on ehdottomasti suuri askel kohti tämän pitkän ja monimutkaisen tutkinnan päättämistä, Indianan osavaltion poliisin ylikomisario Doug Carter kommentoi.

Tyttöjen murhista syytetty Richard Allen pidätettiin viime keskiviikkona.

Carter kertoi New York Timesin mukaan, että tutkijat olivat ”työskennelleet väsymättä” ja jotkut tapauksen tutkijoista olivat lykänneet eläkkeelle jäämistä, tehneet ylitöitä ja luopuneet juhlapyhien vietosta.

Syyttäjä Nicholas McLeland sanoi, että tutkijat pitivät edelleen avoinna vihjepuhelimet saadakseen tietoa ei pelkästään Allenista ”vaan kenestä tahansa toisesta henkilöstä”.

Oikeudenkäyntiä edeltävä kuuleminen on määrä pitää 13. tammikuuta. Itse oikeudenkäynnin on määrä alkaa 20. maaliskuuta.

Poliisin aikoinaan julkaisema kuva epäillystä.

Kahdeksasluokkalaiset German ja Williams katosivat patikoidessaan nelipäiväisen talviloman viimeisenä päivänä. Kun tytöt eivät tulleet ennalta sovitulle kohtaamispaikalle, heidän katoamisestaan ilmoitettiin poliisille. Seuraavana päivänä tytöt löydettiin kuolleina.

Poliisin julkaisema kuva miehestä, joka oli tallentunut Liberty Germanin kännykän kameraan.

Vuosien varrella poliisi on julkaissut useita todisteita päästäkseen epäillyn jäljille. Poliisi julkaisi muun muassa Germanin puhelimesta saadun ääninauhan, jossa miesääni sanoo: ”Kaverit, alas rinnettä”.

Lisäksi poliisi julkaisi videon, jonka German oli kuvannut tyttöjä seuranneesta miehestä.

Vuonna 2019 poliisi epäili, että tytöt murhannut asui lähialueella ja ”piilottelee täysin näkyvillä”.

