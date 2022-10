Kommentti: Putin käynnisti taas nälkäpelin

Ruoka-ase ei välttämättä ole yhtä tehokas kuin kesällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Sodassa otetaan riskejä.

Ukraina ottaa erilaisia riskejä iskiessään Krimin niemimaalle puolustussodassaan Venäjää vastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaa poliittisen riskin keskeyttäessään ukrainalaisen viljan merikuljetukset.

Turkin ja YK:n avulla kesällä päästiin sopimukseen, joka mahdollisti valvotun viljanviennin Ukrainasta Mustanmeren kautta. Aiemmin Ukrainaan hyökänneen Venäjän merisaarto oli estänyt sen.

Ukraina on tärkeä viljantuottaja ja sen viennin estäminen nosti elintarvikkeiden hintoja kaikkialla maailmassa. Erityisen hankala tilanne oli köyhässä Afrikassa.

Useat Afrikan maat ovat pysytelleet vähintäänkin puolueettomina Venäjän hyökkäyssotaa kohtaan. Ne suhtautuvat historiallisista syistä epäluuloisesti länteen, jonka tuen varassa Ukraina käy taisteluaan.

Sympatioiden säilyttäminen oli kesällä keskeistä sille, että Venäjä suostui sopimukseen.

Lauantaina mitä ilmeisemmin Ukraina iski Sevastopolin sotasatamaan Krimillä drooneilla. Aiheutetuista tuhoista ei ole varmuutta. Venäjä kuitenkin ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksen noudattamisesta. Sen mukaan hyökkäyksen kohteena olleet laivat osallistuivat sopimuksen valvomiseen.

Jos tämä kestää pitkään, Venäjän suosio Afrikassa voi pienetä. New York Timesin mukaan Venäjä ilmoitti nimenomaan keskeyttävänsä sopimuksen noudattamisen, ei irtautuvansa siitä kokonaan. Se pitää pelivaransa.

Viljalastien keskeytyminen nostaisi elintarvikkeiden hintoja ja ajaisi köyhiä maita vaikeuksiin.

Krimille tehdyt iskut ovat päänvaiva Putinin hallinnolle, koska ne antavat kuvan, että Venäjän sotavoimat eivät voi taata turvallisuutta edes turistikohteena pidetyllä niemimaalla.

Ukrainalle iskut ovat tärkeitä kansan mielialan nostamiseksi. Näyttäviä iskuja on ajoitettu hetkiin, joina Ukrainan sota rintamalla on takkuillut. Rintamalla samojen aseiden käyttö voisi olla tehokkaampaakin, mutta saisi vähemmän huomiota. Ukrainaa tulitetaan ohjuksin myös Venäjän Mustanmeren laivaston aluksilta, joten sillä on hyvä syy hyökätä niitä vastaan.

Venäläisille yksi syy viljanviennin keskeyttämiseen voi yksinkertaisesti olla se, että sen todella toivotaan hillitsevän hetken ukrainalaisten iskuja. Ne häiritsisivät uutta sopua asiassa. Kuluvan ajan Venäjän sotavoimat voivat käyttää puolustuksensa aukkojen tukkimiseen Krimillä.

Ukrainan kannalta viljanviennin keskeytyminen ei ole niin paha juttu kuin kesällä, koska satokausi on ohi. Erilaisia ratkaisuja viljan varastoimiseksi on kehitelty ja maareittejä Eurooppaan etsitty.

Mutta epäilemättä Ukrainalle olisi parempi, jos merireitti toimisi.

YK:n pääsihteeri António Guterres haluaisi tilanteen ratkeavan nopeasti.

Venäjä on jo aiemmin ollut tyytymätön viljasopuun. Sen väitteiden mukaan Ukrainan viljalastit eivät päädy köyhään Afrikkaan vaan vauraaseen Eurooppaan. Sopimuksen jatkosta olisi BBC:n mukaan joka tapauksessa neuvoteltava parin viikon sisällä, koska se on umpeutumassa.

Periaatteessa sopimuksen piti helpottaa myös venäläisten maataloustuotteiden ja lannoitteiden vientiä. Myös Venäjä on tärkeä viljan tuottaja.

Ulkomaiset vakuutuslaitokset, pankit ja satamat ovat kuitenkin epäluuloisia. Ne pelkäävät, että asioidessaan venäläisten kanssa ne voivat sopimuksista huolimatta olla äkkiä läntisten pakotteiden kohteena.

Tämä on tietysti ongelma Venäjälle, mutta YK:n pääsihteeri António Guterreskin on ollut huolissaan siitä, että venäläiset lannoitteet eivät lähde liikkeelle. Ilman niitä monen maan tulevat sadot jäävät pienemmiksi.

Vladimir Putin saattaa ojentaa järjestää jälleen pienen poliittisen voiton Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille.

Viljasopimuksen kätilönä toimi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Erdogan käyttää kaikki tilaisuudet Turkin vaikutusvallan kasvattamiseen, mikä Suomessakin nyt tiedetään kantapään kautta.

Niinpä uusi kiista Mustallamerellä voi olla Erdoganin kannalta pelkkä onnenpotku. Tuskin Putin ainakaan uskoo, että Erdogan siitä paljoa pahastuisi.

Kun riidellään, sovinnontekijä voittaa aina.