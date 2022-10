Muskin twiitti on herättänyt kysymyksiä siitä, kuinka hän aikoo käsitellä esimerkiksi vihapuhetta ja valheellisten tietojen levittämistä Twitterissä.

Musk on sittemmin poistanut twiitin.

Miljardööri Elon Musk julkaisi sunnuntaina twiitin, jossa viitattiin perusteettomaan salaliittoteoriaan koskien Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin aviomiehen pahoinpitelyä, muun muassa uutistoimisto Reuters ja brittilehti The Guardian kertovat. Musk on sittemmin ilmeisesti poistanut twiitin.

Paul Pelosi joutui perjantaina pahoinpidellyksi pariskunnan yhteisessä kodissa Kalifornian San Franciscossa hyökkääjän murtauduttua taloon ja käytyä Pelosin kimppuun vasaralla. Pelosi sai hyökkäyksessä muun muassa kallonmurtuman, mutta hänen odotetaan toipuvan täysin.

Lue lisää: Nancy Pelosin avio­miehen kimppuun hyökättiin vasaralla paris­kunnan kotona – kärsi vakavia vammoja

Musk osti viime viikolla Twitterin 44 miljardilla dollarilla ja lupasi asettaa nykyistä vähemmän rajoituksia alustalla julkaistavalle sisällölle.

Musk ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa.

Poistettu twiitti oli vastaus Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Hillary Clintonin twiittiin, jossa tämä syytti Paul Pelosin pahoinpitelystä republikaanipuolueen vihamielistä retoriikkaa viitaten The Los Angeles Timesin artikkeliin, jossa kerrottiin pahoinpitelystä epäillyn kannattaneen äärioikeistolaisia salaliittoteorioita.

– On pieni mahdollisuus, että tämä tapaus pitää sisällään enemmän kuin miltä näyttäisi, Musk vastasi Clintonille linkittäen Santa Monica Observer -sivustolle, jota lukuisat faktantarkastajat ovat kuvailleet ”valheiden levittäjäksi”.

Lue lisää: Tällainen on Nancy Pelosin kotiin tunkeutunut vasara­mies – julkaisi somessa harhaisia päivityksiä ennen hyökkäystä

Muskin linkittämä artikkeli ei ole enää saatavilla. Talouslehti Forbesin mukaan Observer väitti ilman todisteita, ettei kukaan murtautunut Pelosien kotiin. Observer väitti lisäksi, että välikohtaus liittyi Paul Pelosin suhteeseen miesprostituoidun kanssa.

San Franciscon poliisin mukaan Pelosi soitti hyökkäyksen aikana hätänumeroon.

Uutissivustoksi itseään nimittävä Observer on aiemmin väittänyt muun muassa, että Clinton on todellisuudessa kuollut, ja hänet on korvattu kaksoisolennolla. Musk tai Twitter eivät vastanneet heti Reutersin kommenttipyyntöön.

Huoli poliittisen väkivallan lisääntymisestä on kasvanut Yhdysvalloissa ennen 8. marraskuuta pidettäviä välivaaleja. Muskin twiitti on herättänyt kysymyksiä siitä, kuinka hän aikoo käsitellä esimerkiksi vihapuhetta ja valheellisten tietojen levittämistä Twitterissä.

Nancy ja Paul Pelosi kuvattuna joulukuussa 2019.

Myös mainostajat seuraavat Twitterin tilannetta tarkasti. Autovalmistaja General Motors (GM) ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä tilapäisesti maksetun mainonnan alustalla Muskin otettua sen haltuunsa. GM:n mukaan sen täytyy ensin muodostaa kuva siitä, mihin suuntaan Twitter on menossa uuden omistajansa myötä.

GM:n ilmoitus ei liity Muskin twiittiin, joka julkaistiin pari päivää myöhemmin.

Mainosmyynnin osuus Twitterin liikevaihdosta oli vuoden 2022 toisella neljänneksellä Reutersin mukaan yli 90 prosenttia. Viime viikolla julkaistussa twiitissä Musk vetosi suoraan mainostajiin sanoen, ettei alusta ”tietenkään” voi muuttua täysin sääntelemättömäksi villiksi länneksi, jossa ”mitä tahansa voidaan sanoa ilman seurauksia” hänen omistuksessaan.

Paul Pelosin kimppuun vasaralla käyneelle 42-vuotiaalle miehelle luetaan syytteet alkuviikosta. Häntä syytetään muun muassa murhan yrityksestä, hyökkäyksestä tappavalla aseella ja murtovarkaudesta. CNN:n ja The Washington Postin mukaan lähteiden mies oli huutanut ennen hyökkäystään: ”Missä Nancy on?”