Silta romahti Intiassa, ainakin 40 ihmistä kuollut

Vastikään remontoitu silta oli avattu uudelleen liikenteelle viime viikolla.

Ainakin 40 ihmistä on kuollut sillan romahdettua Intiassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Vakavasti loukkaantuneita on viranomaisten arvioiden mukaan noin 30. Useita ihmisiä on kateissa.

Onnettomuus tapahtui sunnuntaina Länsi-Intiassa Gujaratin alueella Machhu-jokea ylittävällä riippusillalla. Sillalla oli onnettomuuden sattuessa viranomaisten arvioiden mukaan noin 400 ihmistä.

230 metriä pitkä silta oli rakennettu 1800-luvulla, ja se oli vastikään korjattu. Silta oli avattu uudelleen vasta viime viikolla.

Intian pääministeri Narendra Modi, joka on kolmepäiväisellä vierailulla kotiosavaltiossaan Gujaratissa, sanoi olevansa ”syvästi surullinen tästä tragediasta,” BBC kertoo.

Paikan päältä kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka ihmiset yrittävät pelastaa veden varaan joutuneita pimeyden laskeutuessa.