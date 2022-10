Sofi Oksanen: Putinilla on yksi unelma yli muiden

Putin ei ole sairas, eikä hän ole sekaisin päästään, Venäjä-kriitikko Sofi Oksanen on kirjoittanut. Hänen mukaansa Putin on tyranni, joka toimii loogisesti tavoitellessaan suurta unelmaansa.

Itsevaltiaana Venäjää johtanut Vladimir Putin on nauttinut suunnattomasta vallasta ja palvonnasta jo parikymmentä vuotta, mutta kirjailija Sofi Oksanen ei kuitenkaan usko hänen persoonansa muuttuneet ratkaisevasti.

– Pidän Putinia aina ennen kaikkea KGB-agenttina.

– Hän on saanut KGB-koulutuksen, kuten myöskin suurin osa hänen lähipiiriään, kansainvälisesti palkittu kirjailija sanoo ISTV:n studiohaastattelussa.

Vladimir Putin on täysverinen KGB-kasvatti, agentti, joka yleni everstiluutnantiksi asti.

KGB oli Neuvostoliiton valtiollinen turvallisuuspoliisi vuodesta 1954 vuoteen 1991. Putin liittyi KGB:hen vuonna 1975 ja eteni lopulta everstitason vakoojaksi.

Presidentti Boris Jeltsin nimitti hänet KGB:n tilalle perustetun tiedustelupalvelun FSB:n johtajaksi vuonna 1998.

– Kun hän on julkisuudessa, hän ei ole siinä yksityishenkilönä. Hän on ammattinsa edustaja.

– En lähtisi tulkitsemaan hänen näytellyn roolissa läpi sitä, mitä hän ihan oikeasti asioista ajattelee tai miettii.

– Olennaista on se, että itänaapurin johdossa on ensimmäistä kertaa tällaisen koulutustaustan omaava henkilö, Oksanen sanoo ja lisää Putinin esikuvan Juri Andropovin (1914–1984) olleen KGB-virkamies.

Josif Stalin oli Neuvostoliiton kiistaton johtaja 1930-luvulta kuolemaansa saakka (1953). Hän on supertähden maineessa nyky-Venäjällä, joka ei ole tehnyt tiliä väkivaltaisen historiansa kanssa.

Oksanen kertoo riippumattoman Levada-keskuksen tutkimuksesta, jonka mukaan generalissimus Josif Stalin (1978–1953) on venäläisten mielestä historian merkittävin henkilö.

Hirmuhallitsija on vastuussa noin 30 miljoonan neuvostokansalaisen kuolemasta, mutta venäläinen historiankirjoitus on haudannut nämä tiedot ja Stalin on saavuttanut nyky-Venäjällä supertähden statuksen.

Hänet Putin haluaa Oksasen mukaan ohittaa kansansuosiossa, ja pitää asemansa myöskin kuolemansa jälkeen.

Mikä on Putinin lopullinen tavoite? Mitä hän haluaa jonain päivänä saavuttaa itselleen tai Venäjälle?

– Putin haluaa, että hän on merkittävin historian henkilö jonain päivänä.

– Mikä tarkoittaa, että hänen pitää pitää valta itsellään. Jos hän menettää vallan, silloin se ei onnistu.

Sofi Oksanen kirjoitti eräässä esseessään, että ”Putin ei ole seonnut, eikä hänellä ole aivosyöpää, vaikka sitäkin on epäilty”. Hänen mukaansa Putin on tyranni, joka toimii loogisesti tavoitellessaan suurta unelmaansa.

Venäjä-kriitikon mukaan on päivänselvää, että Putin ei halua Ukrainan sodan leviävän Venäjälle. Myös se on selvä, että yksinvaltias voi lopulta arvioida, milloin hän on ”voittanut”.

– Voitto Ukrainassa on se, mitä Putin päättää, että se on.

– Siinä mielessä puhe Putinin kasvojen säilyttämisestä, että mitä sille pitäisi antaa, jotta se olisi tyytyväinen, on täysin irrelevanttia. Se kertoo pikemminkin länsimaisesta ymmärryksestä, tai siitä, mitä me kuvitellaan.

– Unohdetaan se, että Venäjällä totuudella ei ole mitään merkitystä. Se on diktaattori, joka päättää sanojen merkityksen.

Entä Venäjän valtakunnan rajat? Mihin Putin haluan päättää tämän valloitusretkensä?

– Venäjä ei tunne rajojaan. Venäjä ei ole kansallisvaltio, sen rajat ovat fiktiivisiä.