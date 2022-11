BTK-tappaja, Times Squaren silpoja, Samin poika... – nämä 1970-luvun sarjamurhaajat ovat yhä elossa

Vaikka moni puoli vuosisataa sitten toiminut sarjamurhaaja on jo kohdannut loppunsa, kärsii moni heistä edelleen vankeusrangaistustaan. Ilta-Sanomat listasi viisi amerikkalaista sarjamurhaajaa, jotka ovat edelleen elossa.

– Me sarjamurhaajat olemme teidän poikianne, me olemme teidän aviomiehiänne, me olemme kaikkialla.

Näin totesi 1970-luvulla useita nuoria naisia Yhdysvalloissa surmannut sarjamurhaaja Ted Bundy. Bundy on usein ensimmäinen nimi, joka piirtyy monen mieleen sanasta ”sarjamurhaaja”.

Peter Vronsky kirjoittaa kirjassaan Amerikkalaiset sarjamurhaajat: Synkimmät vuodet 1950–2000 (Tammi), miten aiempina vuosikymmeninä kiihtynyt sarjamurhaajien aalto saavutti huippunsa 1970-luvulla.

Vuosikymmenellä tunnistettiin yhteensä 605 sarjamurhaajaa, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin edellisten 20 vuoden aikana yhteensä.

1980- ja 1990-luvuilla uusia sarjamurhaajia tunnistettiin 2 042, eli 88 prosenttia koko 1900-luvun tunnetuista amerikkalaisista sarjamurhaajista.

Moni sarjamurhaaja kohtasi loppunsa sähkötuolissa tai myrkkyruiskeella, mutta useat puoli vuosisataa sitten toimineet suorittavat edelleen vankeusrangaistustaan.

Listasimme viisi 1970-luvulla toiminutta amerikkalaista sarjamurhaajaa, jotka ovat edelleen elossa.

1. Edmund Kemper

Edmund Emil Kemper III näki päivänvalon ensi kertaa joulukuun 18. päivänä vuonna 1948 Kalifornian Burbankissa. Hän oli äitinsä Clarnell Stagen ja isänsä Edmund Emil Kemper Jr.:n toinen lapsi ja ainoa poika.

Sota-ajan jälkeen uutta puhdetta kaivannut Edmund Emil Kemper Jr. lähti vastoin vaimonsa tahtoa useaksi vuodeksi sähköasentajaksi Tyynellemerelle.

Kun mies oli poissa, purki äiti turhautumistaan pikku-Edmundiin. Tämä vastasi kohteluun muun muassa tappamalla perheen kissat ja tirkistelemällä öisin naapureiden ikkunoista veitsi kädessään.

Erimielisyydet ajoivat Kemperin vanhemmat eroon, ja kummatkin menivät tahoillaan uusiin naimisiin – Stage monestikin. Tämän liitot eivät kuitenkaan tuntuneet kestävän, joten Kemper sai jälleen osansa äitinsä turhautumisesta.

Edmund Kemper ilmiantoi itsensä ja pyysi kuolemantuomiota. Hänet tuomittiin kahdeksankertaiseen elinkautiseen.

Kemperissä alkoi ilmetä sarjamurhaajan piirteitä epätavallisen nuorena, jo 15-vuotiaana. Tuolloin nuorukainen ampui isoäitiään kiväärillä kahdesti takaraivoon ja sitten puukotti tätä kolmesti selkään, sillä ei sanojensa mukaan halunnut tämän ”kärsivän”. Isoisä, joka oli ollut koko ikänsä vaimonsa kanssa, ei Kemperin mukaan saanut nähdä tapahtunutta, joten Kemper ampui hänetkin.

Tapauksen seurauksena Kemper lähetettiin tiukasti vartioituun Atascaderon psykiatriseen hoitolaitokseen, jossa korkealla älykkyysosamäärällä varustettu nuori mies onnistui hurmaamaan henkilökunnan hyvällä käytöksellään.

Lopulta Kemper vapautettiin ja hänet määrättiin äitinsä huostaan. Naapurit alkoivat pian kuulla Santa Cruzissa sijaitsevasta paritalon puolikkaasta äänekästä riitelyä ja ovien paukkumista.

Päästyään muuttamaan omilleen Kemper poimi toukokuun 7. päivänä vuonna 1972 kyytiinsä kaksi liftannutta opiskelijatyttöä, Mary Ann Pescen ja Anita Luchessan, ja tappoi nämä. Hän kantoi ruumiit asuntoonsa, jossa hän muun muassa leikkeli niitä ja otti niistä Polaroid-kuvia. Sama toistui syyskuun 14. päivänä, jolloin kyytiin päätyi 15-vuotias Aiko Koo.

Sama kaava toistui ja naisliftariuhreja kertyi kaikkiaan kuusi.

Jälleen äitinsä luo muuttanut Kemper sai naisesta tarpeekseen huhtikuussa vuonna 1973. Kemper ei saanut äitinsä murhasta tarpeeksi tyydytystä, joten päätyi kutsumaan äitinsä parhaan ystävän paikalle ja surmasi tämänkin.

Tämän tehtyään Kemper soitti puhelinkopista Santa Cruzin poliisille ja ilmiantoi itsensä äitinsä ja tämän ystävän murhasta, ja jäi koppiin odottamaan, että poliisi noutaisi hänet.

Kemper pyysi kuolemantuomiota, mutta hänet tuomittiin kahdeksankertaiseen elinkautiseen, sillä tuohon aikaan Kalifornian oikeuskäytännöistä oli poistettu teloitus.

Kemper on suorittanut elinkautista vankeusrangaistustaan Folsomin vankilassa jo yli 45 vuoden ajan. Aivoinfarktin saaneen miehen terveys on sittemmin romahtanut, ja hänen kerrotaan kärsivän sekä infarktin jälkeensä jättämistä pakko-oireista että diabeteksesta. Liikkumiseen hän joutuu käyttämään pyörätuolia.

Kemperin seuraava ehdonalaiskuuleminen on määrä järjestää vuonna 2024.

2. Dennis Rader

BTK-murhaajana tunnettu Dennis Rader syntyi vuonna 1945. Hän varttui maatilalla Kansasissa.

Jo lapsena Dennis Rader alkoi kehitellä sitomisfantasioita alushameisiin tai muihin alusvaatteisiin pukeutuneista naisista. Myöhemmin Rader ruokki fantasioitaan lukemalla rikoslehtiä, joissa retosteltiin sidottujen uhrien kuvilla.

Rader murhasi ensimmäisen uhrinsa 28-vuotiaana. Hän tunkeutui tammikuun 15. päivän aamuna vuonna 1974 Oteron perheen kotiin, jossa perheen vanhemmat auttoivat 9-vuotiasta Josephia ja 11-vuotiasta Josephinea valmistautumaan kouluun. Rader kuristi perheen äidin johdolla ja tukehdutti isän sekä pojan muovipussilla. Hän surmasi myös Josephinen.

Poliisiviranomaiset kuljettavat yhden Oteron perheeseen kuuluneen ruumista pois murhapaikalta.

Raderin toinen murha oli epäonnistua, kun perheen kaksi lasta tulivat yllättäen uhriksi valikoituneen perheen kotiin. 19-vuotias Kevin onnistui pakenemaan kadulle hakemaan apua, vaikka Rader ehti ampua häntä kahdesti päähän. Mies puukotti hätääntyneenä 21-vuotiasta Kathrynia ja poistui paikalta. Kathryn kuoli myöhemmin vammoihinsa.

BTK-murhaajaksi, eli bind, torture, kill -murhaajaksi itseään kutsuva Rader soitti lokakuussa 1974 Wichita Eagle -lehdelle ja vinkkasi kirjeestä, joka oli kätketty Wichitan kaupunginkirjastoon.

Kirjeessä hän kuvaili Oteron perheen murhia niin yksityiskohtaisesti, että poliisi vakuuttui sen aitoudesta. Myöhemmin Rader kätki viestejä tyhjiin muropaketteihin uhreille kuuluneiden tavaroiden kanssa ja jätti ne poliisin ja median löydettäviksi.

Dennis Rader jäi kiinni kymmenestä tekemästään murhasta vuonna 2005. Hänet tuomittiin vankeuteen 175 vuodeksi.

1970-luvulla Rader tappoi kaikkiaan kymmenen ihmistä ja katosi sen jälkeen joksikin aikaa. Hän teki vielä kolme murhaa vuosina 1985, 1986 ja 1991, mutta BTK:ta ei yhdistetty tapauksiin.

Perheellinen Rader pidätettiin helmikuussa 2005, kun poliisi jäljitti hänen BTK-viestiin sisällyttämänsä levykkeen metatietojen perusteella Wichitan luterilaiskirkon tietokoneeseen. Hänet tuomittiin vankeuteen 175 vuodeksi. Rader on nykyään 77-vuotias.

3. Richard Cottingham

Myös Times Squaren silpojana tunnettu Richard Cottingham syntyi 25. marraskuuta vuonna 1946 New Yorkissa. Hänen kerrotaan kasvaneen lähiöidyllisessä keskiluokkaisessa perheessä, johon kuului kolme häntä palvovaa pikkusiskoa sekä lemmikkikoira.

Aikuisiällä vakuutusyhtiössä työskennellyt ja New Jerseyssä vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa asunut Cottingham tuomittiin 33-vuotiaana viidestä murhasta, jotka hän oli tehnyt New Jerseyssä ja New Yorkissa vuosina 1977–1980.

Omien sanojensa mukaan Cottingham oli tehnyt paljon enemmän murhia, joista ensimmäiset ajoittuivat hänen lukiovuosiinsa.

Times Squaren silpojana tunnettu Richard Cottingham murhasi vähintään 12 nuorta naista.

Vuonna 2009 Cottingham antoi 30 vuoden hiljaiselon jälkeen ensimmäisen haastattelunsa ja kertoi kanadalaiselle toimittajalle tehneensä kaikkiaan 80–100 ”täydellistä murhaa” eri puolilla Yhdysvaltoja. Murhista teki hänen mukaansa täydellisiä se, ettei kukaan osannut yhdistää Cottinghamia niihin.

Vuonna 2010 mies tunnusti murhanneensa 29-vuotiaan Nancy Vogelin jo vuonna 1967, eli kymmenen vuotta ennen 1970- ja 1980-luvuille sijoittunutta murhasarjaansa.

Cottingham väittää vaihtaneensa toimintatapaansa, toiminta-aluettaan ja kohteitaan tarkoituksellisesti ja järjestelmällisesti kiinnijäämistä vältelläkseen.

1960- ja 1970-luvuilla miehen uhrien joukkoon lukeutui muun muassa 13-vuotias koulutyttö, teini-ikäisiä seksityöläisiä ja 27-vuotias röntgenhoitaja. Uhrinsa hän tappoi joko hakkaamalla, kuristamalla, tukehduttamalla, hukuttamalla tai puukottamalla.

Nykyisin 75-vuotias Cottingham on ollut viimeiset 40 vuotta telkien takana. Hänen ”täydelliset murhansa” ovat edelleen ratkaisematta.

4. Calvin Jackson

26-vuotias Calvin Jackson kuristi, tukehdutti ja raiskasi yhdeksän naista vuosina 1973–1974.

Uhrit olivat 52–79-vuotiaita vähävaraisia naisia, joista suurin osa asui Upper West Sidessa sijaitsevassa rapistuneessa hotellissa nimeltä Park Plaza.

Myös Jackson itse piti majaansa hotellissa tyttöystävänsä kanssa ja työskenteli toisinaan hotellin talonmiehenä ja vahtimestarina. Pestit mahdollistivat hänen pääsynsä uhriensa huoneisiin, joissa hän tappoi heidät joko kuristamalla tai tukehduttamalla, ja sitten raiskasi ja silpoi heidän ruumiinsa.

Uhrien tappamisen jälkeen Jackson vieraili heidän huoneissaan vielä muutaman päivän ajan tapahtuneen jälkeen harrastamassa seksiä ruumiiden kanssa.

Jacksonin uhreista viimeinen, 69-vuotias Pauline Spanierman, ei asunut Park Plazassa, vaan kivenheiton päässä hotellista sijaitsevassa hulppeassa rakennuksessa. Myös hänet Jackson kuristi ja raiskasi. Lisäksi mies vei hänen televisionsa.

Televisio koitui Jacksonin kohtaloksi, sillä silminnäkijät olivat nähneet hänet hätätikkailla kantamassa laitetta ja soittivat poliisit paikalle.

Jackson tuomittiin teoistaan sadoiksi vuosiksi vankeuteen. Nykyisin hän suorittaa rangaistustaan Elmiran vankilassa New Yorkissa.

5. David Berkowitz

Muutaman päivän ikäisenä adoptoitu, 24-vuotias postinjakaja David Berkowitz murhasi kuusi ihmistä vuosina 1976–1977 Bronxissa, Queensissa ja Brooklynissa. Aseenaan pariskuntien kimppuun hyökätessään hän käytti tavallisesti .44-kaliiperista Bulldog-revolveria.

Berkowitz pidätettiin elokuussa 1977 sen jälkeen, kun hänen autonsa yhdistettiin pysäköintisakkojen perusteella murhapaikkoihin.

David Berkowitz murhasi kaikkiaan kuusi ihmistä.

Miehen kuuluisuus perustui hänen itsensä, poliisin ja Daily News -lehden kolumnistin Jimmy Breslinin väliseen kirjeenvaihtoon.

Berkowitz jätti kahden uhrinsa surmapaikalle kirjeen, jossa hän nimesi itsensä Samin pojaksi. Kirje oli osoitettu New Yorkin poliisilaitoksen ylikomisariolle, joka oli lehdistötilaisuudessa arvellut Berkowitzin vihaavan naisia.

– Loukkaannuin syvästi, kun kutsuit minua naistenvihaajaksi. En minä ole sellainen. Mutta minä olen hirviö. Olen ”Samin poika”, Berkowitz kirjoitti kirjeessään.

Berkowitz tuomittiin kuuteen elinkautiseen kesäkuussa 1978.

Berkowitz lähetteli hullunkurisia viestejä ja lehdistö seurasi tiiviisti murhaajan uhrilukua, joten ihmisten mielenkiinto tapaukseen pysyi yllä.

Kun Berkowitz jäi lopulta kiinni, yllättyi yleisö hänen pehmeän rauhallisesta olemuksestaan. Mies ei vaikuttanut selväjärkiseltä ja hän väitti saaneensa käskyjä ”mustalta koiralta”.

Berkowitz sai tuomiokseen kesäkuussa 1978 kuusi elinkautista vankeusrangaistusta. Tätä nykyä hän on 69-vuotias.

Kirjallisena lähteenä jutussa on käytetty Peter Vronskyn kirjaa Amerikkalaiset sarjamurhaajat: Synkimmät vuodet 1950–2000.