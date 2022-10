Uudessa asiantuntijaryhmässä on mukana siviilipuolen huippuasiantuntijoista.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on koonnut yhteen joukon huippuasiantuntijoita, jotka aloittivat viikon alussa ”tunnistamattomien ilmassa tapahtuvien ilmiöiden” tutkimisen. Nasa on tiedottanut asiasta etukäteen, mutta suuria avajaisjuhlallisuuksia ei ole järjestetty.

Ryhmän tutkimuksissa on kyse ilmiöistä, joita kutsumme yleisesti ufoiksi. Nasan tehtävänanto on kuitenkin laajempi. Se koskee kaikkia ”selittämättömiä ilmailmiöitä”.

Ufot, lentävät lautaset ja ylipäätään taivaan erikoiset ilmiöt ovat herättäneet ihmetystä, huvitusta ja salaliittoteorioita vuosikymmenten läpi. Havaintoja on kertynyt ainakin 1940-luvulta lähtien, vaikka joidenkin mielestä maailman ”ufo-historia” on paljon pidempi.

On taivaan tosi, että yläpuolellamme on tapahtunut asioita, joiden edessä jopa kovat sotilas-, ilmailu- ja tiedusteluammattilaiset ovat jääneet raapimaan päätään. Eri asia on tietysti se, onko kyse kenties vieraan sivilisaation edustajien lentoharjoituksista, Maapallolla kehitetyn teknologian testaamisesta vai jostakin aivan muusta.

Havaintoja on putkahdellut joka tapauksessa viime vuosina julkisuuteen yhä lisää.

Ilta-Sanomat on kertonut näistä uusista tiedoista ja julkaissut useita Yhdysvaltain hallinnon julkaisemista videoista.

Artikkelin yläosassa olevasta videosta voit katsoa kolme Yhdysvaltain hävittäjälentäjien kuvaamaa videota selittämättömistä ilmailmiöistä.

Nyt siviilitutkijat ja -asiantuntijat kokoavat yhteen julkisiin havaintoihin perustuvia havaintoja selittämättömistä ilmailmiöistä. Työn on määrä kestää suunnitelmien mukaan ainakin yhdeksän kuukautta.

Pentagonissa, eli Yhdysvaltain puolustusministeriössä, on niin ikään vasta alkanut ilmailmiöihin keskittyvä tutkimus, joka syventyy sotilaslentäjien ja sotilas- ja tiedusteluasiantuntijoiden analysoimiin selittämättömiin ilmatapahtumiin.

Kummatkin tutkimukset ovat osoituksia siitä, että Yhdysvaltain hallinnon itse asettama linja on muuttunut. Tunnistamattomia lentäviä esineitä ja ilmailmiöitä koskevat havainnot on aiemmin järjestelmällisesti kumottu tai torjuttu. Nyt niitä tutkitaan.

Nasa alleviivaa toki edelleen, että ”ei ole mitään todisteita siitä, että selittämättömät ilmailmiöt olisivat peräisin avaruusolennoista”.

Kun Pentagon julkisti vuonna 2021 odotetun ”ufo-raporttinsa” sotilaiden tekemistä ja kirjaamista erikoisista ilmahavainnoista, se totesi, että havaintojen selittämiseksi ei ole riittävästi tietoa. Havaintoja oli tuolloin kirjattu yhteensä yli 140 kappaletta vuodesta 2004 lähtien. Korkea-arvoiset puolustusvirkamiehet todistivat keväällä Yhdysvaltain kongressissa, että havaintolista on sittemmin kasvanut. Lukema on tällä hetkellä noin 400.

Uuden Nasan keräämän ryhmän on tarkoitus muodostaa ja suositella Nasalle strategiaa, jonka avulla virasto voi jatkossa analysoida selittämättömiä ilmahavaintoja.

– Tunnistamattomiin ilmailmiöihin liittyvien tietojen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voimme tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä siitä, mitä taivaallamme tapahtuu, sanoi Nasan tiedeosaston johtaja ja astrofyysikko Thomas Zurbuchen.

– Tiedot ovat tutkijoiden kieltä, ja ne tekevät selittämättömästä selitettävää.

Paneelin puheenjohtajana toimii David Spergel, joka on muun muassa johtanut Princen yliopiston astrofysiikan laitosta.

Joukossa on myös tutkija Anamaria Berea Kalifornian SETI-instituutista (Search for Extraterrestrial Intelligence), Nasan eläkkeelle jäänyt astronautti Scott Kelly, merentutkija Paula Bontempi Rhode Islandin yliopistosta ja astrofyysikko Shelley Wright Kalifornian yliopistosta San Diegosta.

Jäämme odottamaan tuloksia. Niitä ryhmän on määrä julkistaa ensi vuoden puolivälissä.