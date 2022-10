Valkovenäläiset oppositioaktivistit Hanna Liubakova ja Artjom Shraibman pitävät maansa asevoimien motivaatiota ja taistelukykyä heikkona.

Ukrainan yleisesikunnan apulaisoperaatiopäällikkö Eral Oleksi Gromov kertoi torstaina Kiovassa, että Ukraina on varautumassa uuteen uhkaan pohjoisesta, Valko-Venäjän suunnalta. Medialle Kiovassa esiintyneen prikaatikenraalin mukaan Ukraina on jo joutunut vahvistamaan pohjoisen suunnan puolustusta mahdollisen Kiovaa vastaan suuntautuvan hyökkäyksen varalta.

Kuuma kysymys on, liittyykö Valko-Venäjän itsevaltainen hallitsija Aljaksandr Lukashenka aktiivisesti hyökkäyssotaan venäläisen virkaveljensä Vladimir Putinin rinnalla. Venäjä on jo lähettänyt sotilaita maiden yhteisiin aluejoukkoihin, jotka Lukashenka ja Putin perustivat 10. lokakuuta. Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan venäläisten vahvuus aluejoukoissa on 9 000 sotilasta.

Itsevaltainen Aljaksandr Lukashenka on säilyttänyt valta-asemansa Valko-Venäjällä.

IS:n perjantaina Helsingissä tapaamat valkovenäläiset oppositioaktivistit eivät usko Valko-Venäjän suoraan osallistumiseen hyökkäyssotaan.

– Emme tietenkään voi sulkea mitään mahdollisuutta pois. Kremlin aloittama sota etenee irrationaalisella tavalla. Siinä ei ole enää mitään logiikkaa, sanoi valkovenäläinen journalisti ja Atlantic Council -ajatushautomon tutkija Hanna Liubakova perjantaina IS:lle.

– Lukashenka tekee kaiken mahdollisen välttääkseen sen [sotaan liittymisen]. Kysymys on hänen pysymisestään vallassa. Valko-Venäjän joukoilla ei myöskään ole motivaatiota ryhtyä ulkomaiseen sotaan, Putinin sotaan, joka ei ole Valko-Venäjän asia.

Hanna Liubakova ja Artjom Shraibman vierailivat perjantaina Helsingissä. Molemmat ovat kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita.

Valko-Venäjällä ei Liubakovan mukaan ole myöskään kykyä käydä sotaa – asevoimien kalusto on vanhaa eikä taistelukykyisiä joukkoja ole tarpeeksi.

– Motivaation puute on tässä tärkein asia. Lukashenka ymmärtää tämän, ja uskoakseni myös Putin ymmärtää.

Analyytikko Artjom Shraibman on samaa mieltä. Hän esiintyi yhdessä Liubakovan kanssa Liettuan suurlähetystön perjantaina järjestämässä keskustelutapahtumassa Helsingissä.

– Lisäisin vielä sen, että helmikuun jälkeen on ollut hyvin vaikeaa analysoida Putinin aikeita ja mielenliikkeitä... Putin voi tehdä typeriä ja järjettömiä siirtoja tässä sodassa, Shraibman sanoi IS:lle.

– Lukashenka on häntä ennustettavampi. Hänen intressinsä on selkeä, kuten Hanna sanoi: sodan ulkopuolella pysyminen.

Molempien tutkijoiden mukaan sotaan liittyminen vaarantaisi suoraan Lukashenkan aseman ja horjuttaisi maan vakautta, sillä mielipidekyselyjen mukaan valtaosa valkovenäläisistä vastustaa maan joukkojen lähettämistä rajan yli. Valko-Venäjän epävakaus ei palvelisi myöskään Putinin etua.

Artjom Shraibmanin analyysejä ja artikkeita on julkaisee muun muassa Carnegie Endowment for Peace -tutkimuslaitos.

Shraibman arvioi kysymystä myös puhtaasti Venäjän sotilaallisten tarpeiden kannalta.

– Venäjän tarve käyttää Valko-Venäjän joukkoja oli suurin ennen liikekannallepanoa. Mobilisaation jälkeen Venäjällä on rivissä 300 000–400 000 huonosti motivoitunutta ja huonosti varustettua sotilasta. Valko-Venäjä voi lisätä tähän ehkä 10 000–15 000 sotilaan taistelujoukon, joka koostuu samanlaisesta aineksesta. Sillä ei ole merkitystä kokonaisuudessa.

Kaikesta huolimatta Valko-Venäjä on jo sodan osapuoli. Liubakova kuvaa Valko-Venäjän asemaa Venäjän ”kanssahyökkääjäksi”.

– Valko-Venäjä on antanut alueensa käytettäväksi hyökkäykseen. Hallitus on antanut [hyökkääjän käyttöön] myös infrastruktuuria, sotilastukikohtia, lentotukikohtia ja sallinut ohjusten laukaisemisen alueeltaan. Venäjän panssarivaunut hyökkäsivät Valko-Venäjältä kohti Kiovaa, Butshaa ja muita Ukrainan kaupunkeja, Liubakova kertoi.

Valko-Venäjä on sallinut myös muun muassa haavoittuneiden venäläissotilaiden kuljettamisen valkovenäläisiin sairaaloihin ja antanut polttoainetta Venäjän asevoimille.

– Valko-Venäjä on lisäksi yksi Venäjän tärkeimmistä asetoimittajista, Iranin ja Pohjois-Korean rinnalla. Valko-Venäjä on toimittanut Venäjälle panssarivaunuja ja Ukrainan tiedustelulähteiden mukaan myös tykistön ammuksia, sanoi Shraibman.

Kalusto on yhteensopivaa, sillä Valko-Venäjällä on Venäjän tapaan yhä runsaasti Neuvostoliiton aikaista aseistusta.

Sotilaallisen tuen lisäksi Valko-Venäjän poliittinen tuki Venäjälle on merkittävää.

– Mikä tärkeintä: Lukashenka on itse sanonut useita kertoja, että hän tukee Venäjää ja että me otamme epäsuoralla tavalla osaa sotilaalliseen ’erikoisoperaatioon’. Tämä ei ole asia, jota Valko-Venäjä edes yrittäisi kiistää, Shraibman sanoi.

Hanna Liubakova on mukana opposition toiminnassa, joka muun muassa kohdistaa sosiaalisen median viestintää Valko-Venäjän asevoimien ja turvallisuusjoukkojen henkilöstölle.

Lukashenka on kyennyt säilyttämään valta-asemansa huolimatta laajoista mielenosoituksista, jotka puhkesivat elokuun 2020 presidentinvaalien jälkeen. Kaduille lähtenyt kansa vaati väärennettyjen vaalitulosten kumoamista, mutta hallinto murskasi mielenosoitukset väkivaltaisesti.

Valko-Venäjän tulevaisuus ja Lukashenkan kohtalo riippuvat asiantuntijoiden mukaan pitkälti Venäjän hyökkäyssodan lopputuloksesta ja Putinin hallinnon kohtalosta. Jos Putin horjuu, heikkenee myös Lukashenka.

Maanpaossa toimiva oppositio tekee kaikkensa vaikuttaakseen Valko-Venäjän tilanteeseen. Tätä työtä tehdään muun muassa kohdistamalla viestintää sosiaalisen median kautta suoraan tiettyihin ryhmiin, muun muassa sotilaisiin ja turvallisuusjoukkojen jäseniin sekä opettajiin.

– Yksi tapa saavuttaa heidät on heille kohdistettu mainonta. Kiinnostava ilmiö on myös itse tuotettu uutismedia, jonka sisältöä jaetaan eri puolilla maata. Tällä tavalla me käymme taistelua ihmisten mielistä, Liubakova kertoi.

Valko-Venäjällä on myös aktiivista vastarintaa, esimerkiksi niin sanottuja rautatiepartisaaneja. He pyrkivät sodan alussa estämään ja hidastamaan venäläisjoukkojen kuljetuksia. Kiinni jääneet partisaanit ovat saaneet ankaria vankeusrangaistuksia terrorismilakien nojalla.

– On myös muita aktivismin muotoja. On kansalaisjournalisteja ja kentällä toimivaa väkeä, joka raportoi ohjusten laukaisuista sekä venäläisten liikkeistä ja olinpaikoista. Tällaista tietoa hallitus ei anna julkisuuteen, Liubakova sanoi.