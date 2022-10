Vuonna 1941 valmistunut teos New York City I on esillä Saksan Düsseldorfissa.

Abstraktin taiteen mestarin, hollantilaisen Piet Mondrianin kuuluisa teos on ollut esillä väärin päin jo 75 vuoden ajan, sanoo taidehistorioitsija.

Sen kääntäminen oikein päin voisi kuitenkin nyt vahingoittaa teosta, varoittaa asiantuntija.

Mondrianin (1872–1944) tunnetuimmat teokset koostuvat suorakulmaisista, puhtaiden päävärien sommitelmista.

Vuonna 1941 valmistunut New York City I koostuu lomittain asetelluista punaisista, keltaisista, mustista ja sinisistä teipeistä. Se oli ensimmäisen kerran esillä New Yorkin MoMa -taidemuseossa 1945, mutta on ollut vuodesta 1980 Nordrhein-Westfalenin osavaltion taidekokoelmassa Düsseldorfissa Saksassa.

Nykyisessä ripustuksessa teoksen viivasto tihenee alaosassa, minkä on tulkittu vastaavan taivaanrantaa.

– Tihentymisen täytyisi kuitenkin olla yläosassa, kuvaten tummenevaa taivasta, hoksasi nyt näyttelykuraattori Susanne Meyer-Büser.

– Kun puhuin tästä muiden kuraattoreiden kanssa, hoksasimme sen olevan itsestään selvää. Olen sataprosenttisen varma, että teos on ripustettu väärin päin.

Viivaston kuuluisi tihentyä teoksen ylä- ei alaosassa, sanovat asiantuntijat.

Tähän viittaisi muun muassa se, että vastaava, samanniminen teos Pariisin Pompidou-keskuksessa on juuri toisin päin.

Lisäksi taiteilijan studiolla 1944 muutama päivä hänen kuolemansa jälkeen otetussa valokuvassa näkyy sama teos maalaustelineellä toisin päin kuin nyt museon seinällä.

Teoksen asennon hahmottamista on myös vaikeuttanut se, ettei Mondrian signeerannut teostaan, ilmeisesti koska ei ehtinyt viimeistellä sitä.

Nyt teosta ei kuitenkaan enää käännetä.

– Teoksen teipit ovat jo erittäin löyhästi kiinni ja roikkuvat lankojen varassa. Jos teoksen kääntäisi toisin päin, vetäisi painovoima niitä toiseen suuntaan. Ja sitä paitsi tämä (väärin päin asettelu) on nyt osa teoksen historiaa, muistuttaa Meyer-Büser Guardianin mukaan.