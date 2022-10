Putin uhkailee ydinaseilla, mutta ukrainalaisia se ei hetkauta – Sofi Oksasen ystävä kiteytti asian terävästi

Kirjailija ja Venäjä-kriitikko Sofi Oksanen mukaan nyt ei pidä antaa valtaa pelolle, koska juuri sitä Vladimir Putin haluaa levittää koko Eurooppaan.

Kiristystä, bluffia, vai totista totta? Kukaan ei tiedä, mitä diktaattori Putinin päässä liikkuu – Venäjälläkään.

Hän uhkailee ydinaseilla, enemmän tai vähemmän peitellysti, pelastaakseen epäonnistuneen Ukrainan sotaretkensä.

Sofi Oksasen mukaan ukrainalaiset voisivat näyttää läntiselle maailmalle esimerkkiä, kuinka asennoitua Putinin ja hänen valtaklikkinsä kiristykseen.

– Ehkä voisimme ottaa oppia siitä asenteesta, että pelon ei anneta hallita, koska se on se ase tässä.

– On olennaista, että me ymmärrämme, että kyseessä on pelottelun väline, Oksanen sanoi ISTV:n studiohaastattelussa.

Hän lainaa ukrainalaista ystäväänsä, jonka kanssa hän oli keskustellut asiasta.

– Hän sanoi: ”Meillä oli Tshernobyl, me ei pelätä”.

Venäjän asevoimien uutiskanava Zvezda julkaisi keskiviikkona videon, jonka kerrottiin esittävän strategisen, ydinkärkiä kantavan RS-24 Jars -ohjuksen laukaisua Plesetskin avaruuskeskuksesta.

Ukrainalaissotilas nosti lipun rakennuksen katolle Tshernobylissä huhtikuun alussa. Taustalla näkyy vuoden 1986 onnettomuudessa tuhoutuneen reaktorin päälle rakennettu sarkofagi.

Läntiset puolustus- ja sotilasviranomaiset ovat entistä huolestuneempia, että Venäjä käyttäisi likaista pommia tai ydinasetta Ukrainassa. New York Timesin mukaan Pentagon arvioi Venäjän pitävän likaisen pommin räjäyttämistä yhtenä optionaan.

Putin on kumonnut lännen epäilyjä viimeksi torstaina.

Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui 26. huhtikuuta 1986. Sen neljännen reaktorin räjähdys on historian tuhoisin ydinkatastrofi.

Alkuperäiseltä nimeltään Vladimir Iljitsh Leninin ydinvoimalaitos sijaitsee Pohjois-Ukrainassa Kiovan alueella.