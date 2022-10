Aleksei Navalnyin oikea käsi: Tämän takia Putin uskalsi aloittaa sodan Ukrainaa vastaan – ”Hän ei voi tästä enää selvitä”

Venäjältä paennut Kira Jarmysh kirjoittaa julki useimmat Aleksei Navalnyin sosiaalisen median postaukset. Hänen mukaansa niissä kuuluu yhä tarkasti Navalnyin oma ääni, vaikka Venäjän vankilaviranomaiset ovat kehitelleet koko joukon temppuja estääkseen viestien välittämisen.

Kun Venäjän tapahtumia katselee taaksepäin, koronaviruspandemia ja Aleksei Navalnyin epäonnistunut myrkytysyritys olivat kaksi katalysaattoria, jotka kiihdyttivät tapahtumien kulkua kohti nykyistä Ukrainan sotaa ja Vladimir Putinin sortokoneiston päivittäistä kiristymistä.

Näin kuvailee Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmysh, joka on tulossa viikonloppuna Helsingin Kirjamessujen vieraaksi.

– Koronavirusrajoitukset saivat Putinin huomaamaan, että yhteydet ulkomaailmaan ovat hyvin suhteellinen asia. Voi eristäytyä muusta maailmasta, jolloin lentokoneet eivät lennä ja ulkomailla ei käydä, mutta elämä jatkuu silti ikään kuin normaalisti, Venäjältä paennut Jarmysh sanoi IS:lle videoyhteyden välityksellä.

Koronavirus oli siten Jarmyshin mukaan yksi konkreettinen syy sille, miksi Putin uskalsi aloittaa suursodan Ukrainaa vastaan.

– Putinin mielessä vahvistui tuolloin ajatus, että vaikka sota johtaisi maailmanlaajuiseen eristykseen, se ei olisi niin kauheaa, vaan Venäjä ja hänen hallintonsa voisivat selvitä siitä.

Lisäksi koronarajoitukset mahdollistivat monet kansalaisyhteiskunnan rajoitustoimet – kuten esimerkiksi mielenosoituskiellon – joten venäläiset oli helppo totuttaa niiden avulla nykyisiin Ukrainan ”erikoisoperaation” tuomiin vieläkin rankempiin rajoituksiin.

Aleksei Navalnyin murhayritys Novitshokilla tapahtui elokuussa 2020 eli pari vuotta sitten. Missä tilanteessa me olemme seuraavan kahden vuoden kuluttua, syksyllä 2024?

– Navalnyin myrkytyksen jälkeen Venäjän tapahtumat ovat kiihtyneet niin, että kaikki on epäselvää ja ennustuksia on vaikea tehdä, Jarmysh sanoo.

– Sota on Putinin loppu, hän ei voi tästä enää selvitä. Mutta kuinka nopeasti se loppu tulee? Siihen voi mennä vielä muutama vuosi, mutta me teemme kaikkemme, että se tulisi nopeammin, hän muotoilee.

Kira Jarmysh kuvattuna Omskissa elokuussa 2020, kun hän odotti epätoivoisena tietoja myrkytetyn Aleksei Navalnyin terveydentilasta ja yritti järjestää tämän pääsyä hoitoon Saksaan.

Jarmysh tulee viikonloppuna Helsinkiin esittelemään kirjaansa Naisten selli nro 3 (Aula & Co). Kirja on kaunokirjallinen kertomus naisten pidätyskeskuksesta, josta Jarmyshillä on myös omakohtaista kokemusta useiden lyhyiden tuomioiden myötä.

– Kirjoitin kirjaani Venäjällä vuonna 2018, jolloin toisinajattelijoille jaetut rangaistukset mielenosoituksista olivat maksimissaan 30 vuorokautta pidätyssellissä. Neljässä vuodessa lakeja on kiristetty niin, että nyt siitä samasta voi saada kymmenen vuotta vankeutta, Jarmysh konkretisoi sortotoimien kiristymistä.

– Putin kiristää ruuveja kirjaimellisesti joka päivä, sillä hän ei aio pysähtyä. Hän myös ymmärtää, että ainoa keino hänelle pysyä vallassa on levittää pelkoa ja painostusta yhteiskuntaan.

Kira Jarmysh on Navalnyin lehdistösihteeri, joka istui tämän vierellä lentokoneessa silloin, kun Novitshokin aiheuttama myrkytyskohtaus iski Navalnyiin ja lennon miehistö päätti tehdä hätälaskeutumisen Omskiin.

Nykyisin Jarmysh on julistettu Venäjällä ”ulkomaiseksi agentiksi” ja hän elää Venäjän ulkopuolella maassa, jota hän ei halua paljastaa julkisesti. Hän tekee yhä aktiivisesti työtä Navalnyin tiimissä, lukee uutisia YouTubessa ja julkaisee muun muassa Navalnyin maailmalle välittämiä viestejä sosiaalisen median eri kanavissa.

– Navalnyi kertoo viestinsä suullisesti asianajajalleen, hän välittää viestit meille ja me kirjoitamme ne julki. Viestit ovat hyvin tarkasti Aleksein omia sanoja, vaikka hän ei itse tietenkään voi olla vaikkapa Instagramissa, Jarmysh kuvailee.

Ukrainan sota on johtanut myös siihen, että kaiken uutistulvan keskellä Navalnyin asia on väistynyt maailman median otsikoista syrjemmälle. Kyse ei ole kuitenkaan siitä, etteikö uutisoitavaa olisi, sillä Venäjän vankilaviranomaiset kehittelevät koko ajan uusia temppuja Navalnyin elämän vaikeuttamiseksi.

– Navalnyi on viettänyt nyt kaksi kuukautta liki koko ajan eristyssellissä. Sääntöjen mukaan siellä ei saa pitää ihmistä kuin korkeintaan 15 vuorokautta kerrallaan, sillä olosuhteet ovat niin kauheat. Navalnyin kohdalla sitä on kierretty niin, että hänet päästetään sieltä pois ja laitetaan sitten heti seuraavana päivänä uudelleen, Jarmysh kertoo.

” Jopa sänky on sellainen, että se taitetaan päivän ajaksi seinään kiinni.

Tältä näyttää aidan yli kuvattu näkymä Aleksei Navalnyin vankileirille. IK-6 on tunnettu ankarasta kuristaan ja aiemmat vangit ovat kertoneet myös kidutuksesta.

Vladimirin alueella sijaitsevan vankisiirtolan numero 6 eristysselli on kooltaan niin pieni, että siellä ei voi liikkua. Sellissä ei ole ikkunaa, ja siellä on kylmä sekä kostea. Vangin sallitaan ottaa koko eristyssellikomennuksen ajaksi mukaansa vain yksi kirja, mutta ei kynää eikä paperia.

– Jopa sänky on sellainen, että se taitetaan päivän ajaksi seinään kiinni. Näin Navalnyia estetään istumasta tai lepäämästä siinä päivällä, Jarmysh kuvailee.

Navalnyi on protestoinut eristyssellikomennuksiaan ja käyttänyt valitusten tuomia oikeuskäsittelyitä hyväkseen siihen, että hän on voinut välittää sodanvastaisia viestejään julkisuuteen. Myös näitä puheenvuoroja Navalnyin tiimi on julkaissut sosiaalisessa mediassa, ja niihin he ovat pystyneet ainakin toistaiseksi nauhoittamaan myös Navalnyin omaa ääntä.

(Alla on Navalnyin ääntä tuoreesta oikeudenkäynnistä, puhe on tekstitetty videolle englanniksi. Hän ennustaa, että Venäjän rikollinen valta häviää sodan.)

Eristysselliä on tähän mennessä annettu Navalnyille kuusi eri kertaa. Ensin syynä oli vankihaalarin avonainen ylänappi, mikä johtui Navalnyin mukaan siitä, että hänelle annettiin liian pieni haalari eikä hän pystynyt laittamaan ylänappia kiinni.

Toisen kerran eristysselliä tuli, koska Navalnyi ei laittanut eristyssellistä palatessaan käsiään tarpeeksi nopeasti selän taakse. Kolmas rangaistus tuli siitä, että hän kertoi nimensä ja tuomionsa väärällä tavalla. Tuossa yhteydessä Navalnyi oli nimittäin muistuttanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannasta, jonka mukaan hänen kuuluisi olla vapaana.

Neljännen eristyssellirangaistuksen syytä ei ole eritelty. Viides kerta tuli siitä, kun Navalnyi oli tehnyt Venäjän liikekannallepanoa koskevan huomautuksen. Kuudes kerta puolestaan siitä, kun Navalnyi ei halunnut pestä leirin aitaa.

Venäjän lakien mukaan vangin on saatava tavata asianajajaansa, mutta siihenkin vankilaviranomaiset ovat kehittäneet nyt uusia temppuja estääkseen kommunikaation. Navalnyin ei anneta enää vaihdella viestilappuja asianajajan kanssa ja jopa näköyhteys on estetty.

– Tapaamistilassa olevaan ikkunaruutuun on liimattu nykyisin kalvo, että Navalnyi ei näe sen läpi asianajajaansa. Kaikki tämä tähtää siihen, että hänelle yritetään järjestää vankila vankilan sisällä, Jarmysh kuvailee.

Aleksei Navalnyin vankileirin portti kuvattuna lokakuussa 2022.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Venäjän viranomaiset keksivät koko ajan uusia keinoja vaikeuttaakseen sekä Navalnyin että Jarmyshin elämää.

Vastikään tuli julki, että Venäjällä on aloitettu uusi rikostutkinta Navalnyia vastaan sillä perusteella, että hän on vankilassa ollessaan harjoittanut ääritoimintaa. Syytteen mukaan on muun muassa kehottanut terrorismiin, rahoittanut ääriliikkeitä ja palauttanut natsismin mainetta.

– Olen rikollismaailman nero. Kaikki te olette luulleet, että olen jo parisen vuotta ollut eristyksissä vankilassa, mutta paljastuukin, että olen tehnyt aktiivisesti rikoksia, Navalnyi viestitti vastikään sosiaalisessa mediassa.

Navalnyi istuu parhaillaan 2,5 vuoden tuomiotaan väitetyistä ehdonalaissääntöjensä rikkomuksista. Keväällä juuri Ukrainan sodan alettua hänelle annettiin jo uusi 9 vuoden tuomio, jonka mukaan hän oli kavaltanut oman Korruptionvastaisen säätiönsä lahjoitusrahoja. Nyt vankila-aikana aloitettu toinen uusi rikostutkinta voisi puolestaan tuoda hänelle teoriassa vielä jopa kolmekymmentä vuotta lisää vankeutta.

Jarmysh itse on puolestaan Venäjän etsintäkuuluttamien henkilöiden listalla, josta hänen nimensä löytyi maaliskuussa. Navalnyin someviestien julkaisijana juuri hän on yksi henkilö, jota Venäjä voisi yrittää syyttää vaikkapa avunannosta Navalnyin vankilasta käsin tekemiin väitettyihin rikoksiin.

Sunnuntaina 30.10. Jarmysh esiintyy Helsingin Kirjamessuilla Kallio-lavalla kello 17.00. Aiheena keskustelussa tulee olemaan muun muassa Venäjän opposition harjoittama vastarinta ulkomailta käsin.

” Jos ajattelisin koko ajan, mitä minulle saattaakaan sattua, se merkitsisi sitä, että Putin olisi silloin voittaja.

Jarmyshille tulo Helsinkiin merkitsee tietynlaista ympyrän sulkeutumista, sillä hän pakeni nimenomaan Suomen kautta elokuussa 2021. Hän ehti poistua Venäjältä siinä vaiheessa, kun hänen 1,5 vuoden kotiarestituomionsa niin kutsutusta ”sanitäärijutusta” eli koronavirussääntöjen rikkomisesta ei ollut vielä ehtinyt astua voimaan.

Jarmysh ei pelkää tulla Suomeen ja esiintyä julkisesti, vaikka nykyistä oleskelumaataan hän ei halua paljastaa lehtiartikkelissa.

– En pyydä koskaan mitään erityisiä turvatoimia, vaikka en ole tietenkään naiivi sen suhteen, että joitakin riskejä on olemassa. Ei voi kuitenkaan elää koko aikaa pelossa, sillä se ei olisi enää elämää.

– Jos ajattelisin koko ajan, mitä minulle saattaakaan sattua, se merkitsisi sitä, että Putin olisi silloin voittaja. Minä elän niin kuin elän, se on paljon helpompaa ja olen siten paljon tehokkaampi.