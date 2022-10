Melissa, 42, asettui gynekologin pöydälle salamyhkäisellä aluksella – tällainen on Texasin kiistelty aborttilaiva

Kun Texasin osavaltio kielsi abortin, liikemies Michael Kimbro päätti perustaa aborttiklinikan laivalle liittovaltion vesille. Toiminnan laillisuus ja turvallisuus on herättänyt kysymyksiä.

Se oli kuin James Bond- elokuvasta.

Melissa, 42, saapui ennalta sovittuun hotelliin ja otti rauhoittavan lääkkeen. Sen jälkeen hän nousi muiden naisten kanssa katumaasturiin, joka kuljetti hänet yksityisasuntoon lähellä satamaa. Sieltä hän nousi pienen veneen kyytiin, joka kuljetti hänet laivalle.

Kannen alla olevaan tilaan oli tuotu gynekologinen pöytä. Siellä Melissalle tehtiin abortti. Toimenpiteen jälkeen hänet kuljetettiin pienveneellä toiseen yksityisasuntoon.

Melissa tarvitsi abortin terveydellisistä syistä. Kotiosavaltiossaan Texasissa hän ei kuitenkaan olisi saanut aborttia laillisesti. Melissa pohti kaikkia vaihtoehtoja, kunnes hän päätyi teettämään toimenpiteen laivalla Texasin rannikolla.

Se oli hänen tilanteessaan lopulta ainoa vaihtoehto, sillä hänen ei ollut mahdollista matkustaa abortin vuoksi toiseen osavaltioon, jossa abortti on laillinen.

– Mietin, kuinka hemmetissä voin keksiä peitetarinan, kun joudun valehtelemaan kaikille, jotka tunnen? Melissa sanoi Jezebel-lehden haastattelussa.

Istuuko edessäni pyyteetön hyväntekijä vai hädänalaisten naisten tilannetta hyväksikäyttävä liikemies? Vaikea sanoa.

– Voin olla tämän tarinan pahis, jos se palvelee tarkoitusta, Michael Kimbro sanoo.

Tapaan liikemies Michael Kimbron, 47, New Yorkissa, kuuluisassa luksushotellissa Plazassa, jossa Kimbrolla on asuinhuoneisto. Sillä aikaa kun kullatussa krumeluurituolissa istuva Kimbro kertoo tarinaa siitä, kuinka hän päätti perustaa aborttiklinikan laivalle Texasin rannikolle, hänen vaimonsa huolehtii parin kymmenkuisesta vauvasta viereisessä huoneessa.

– Vaimoni sanoi, että tarvitsen harrastuksen, Kimbro perustelee erikoisen ideansa alkusysäystä.

Kun Michael Kimbro kuuli korkeimman oikeuden kesäkuisesta päätöksestä kumota yleinen aborttioikeus, hän ärsyyntyi ja halusi toimia.

Hän keksi tavan kiertää Texasin osavaltion abortin kieltävää lakia. Hän perusti Abort Offshore -yrityksen, joka tarjoaa raskaudenkeskeytyksiä laivalla Texasin rannikolla, liittovaltion vesillä noin yhdeksän mailin päässä rannikosta.

Kimbro on toiminut useissa erilaisissa liiketoimissa, muun muassa maahantuontiyrityksessä ja kiinteistöbisneksessä. Hänellä ei ole minkäänlaista lääketieteellistä tai aborttiklinikoihin liittyvää taustaa.

Kimbroa on epäilty useista petoksista liikemaailmassa. Häntä ei ole tuomittu mistään.

Kimbroa ei tunnu haittaavan puhua ongelmistaan lain kanssa. Hän vaikuttaa jopa pitävän siitä, että osaa kikkailla laillisuuden reuna-alueilla.

– Vastustan auktoriteetteja, ja haluan häiritä systeemiä, Kimbro kertoo.

Michael Kimbro toivoo voivansa herättää keskustelua aborttioikeudesta Texasissa.

Myös Abort Offshore toimii laillisuuden rajamailla. Yritys mainostaa itse verkkosivuillaan, että sen tarjoama palvelu on täysin laillinen. Asiassa on kuitenkin kysymysmerkkejä.

Kimbro kertoo jopa toivovansa, että jossain vaiheessa toimintaa vastaan nostetaan syytteitä, jotta hän pääsisi testaamaan toiminnan laillisuuden oikeudessa.

Myös potilasturvallisuutta laivalla voi pitää kyseenalaisena. Kimbro ei osaa tyhjentävästi kertoa, kuinka esimerkiksi lääketieteellisessä hätätapauksessa toimittaisiin.

– Jos on hätätilanne, niin lääkärimme ovat lääkäreitä. Yritämme varmistaa kaikin tavoin, että hätätilanteita ei synny.

Kokeeko Kimbro taustansa ansiosta olevansa uskottava kasvo aborttiklinikalle?

– En todellakaan, hän toteaa ykskantaan.

Texas on yksi kolmestatoista osavaltiosta, jossa abortti on kielletty lailla korkeimman oikeuden kesäkuisen Dobbs v Jackson Womens Health Organization -päätöksen jälkeen. Tämä päätös kumosi vuodesta 1973 voimassa olleen yleisen aborttioikeuden Yhdysvalloissa ja siirsi päätäntävallan asiasta osavaltioille.

Texasissa on seitsemän miljoonaa hedelmällisessä iässä olevaa naista. Vaikka abortti kiellettiin lailla, tarve saada raskaudenkeskeytys ei ole kadonnut minnekään.

Texasista matkustetaan muihin osavaltioihin ja myös Meksikoon hankkimaan raskaudenkeskeytys. Havaijin osavaltiosta on tullut varakkaampien ihmisten kohde.

Kaikille abortin tarvitseville matkustaminen toiseen osavaltioon ei ole kuitenkaan mahdollisuus, sillä se vaatii aikaa ja rahaa. Raskaudenkeskeytyksen tarvitseva nainen voi joutua valehtelemaan työpaikallaan tai myös perheelleen tai kumppanilleen syistä häipyä muutamaksi päiväksi. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa ovat väkivaltaisessa tai kontrolloivassa parisuhteessa olevat naiset.

Tällöin Abort Offshoren kaltainen palvelu voi näyttää monesta naisesta ainoalta vaihtoehdolta.

Aborttioikeuden puolustajat marssivat Texasin Houstonissa lokakuussa.

Laivalla on Kimbron mukaan tehty heinäkuusta 2022 lähtien 427 aborttia. Yhden päivän aikana suoritetaan noin kahdeksan toimenpidettä.

Sää luo omat haasteensa. Myrskyisässä säässä operaatioita ei voida tehdä.

Laivan aborttiklinikan henkilökuntaan kuuluu kaksi lääkäriä ja sairaanhoitaja sekä laivan kapteeni. Kimbro kertoo, että laivalla toimivat lääkärit omistivat aiemmin yksityisen aborttiklinikan. Sen asiakaskunnasta suuri osa oli laittomia siirtolaisia.

Kimbro väittää, että yksityisellä klinikalla nämä lääkärit ylihinnoittelivat toimenpiteen ja käyttivät hyväksi naisten haavoittuvaista asemaa.

– Mutta näiden lääkäreiden kanssa minun on valitettavasti toimittava.

Ilta-Sanomilla ei ollut mahdollisuutta haastatella lääkäreitä ja kuulla heidän kantaansa.

” Usein nämä naiset tulevat taustoista, joissa ei keskustella ehkäisystä.

Kimbron mukaan myös laivan asiakaskunnassa on paljon siirtolaisia ja naisia, joiden taloudellinen tilanne on heikko. Toimenpide laivalla maksaa noin 1 500 dollaria.

Kimbro sanoo, että hänen motiivinaan ei ole tienata rahaa. Hänen mukaansa aborttiklinikan pyörittäminen laivalla on kallista, ja hän väittää ennemminkin menettävänsä rahaa tämän projektin vuoksi.

Hän toivoo voivansa joku päivä tarjota palvelun ilmaiseksi.

– Nämä naiset tekevät mitä hyvänsä saadakseen rahat kasaan. He tarvitsisivat abortin ilmaiseksi. Usein nämä naiset tulevat taustoista, joissa ei keskustella ehkäisystä. On surullista, miten nämä naiset joutuvat hyväksikäytetyiksi, Kimbro sanoo.

Toimenpiteen jälkeen asiakas kuljetetaan takaisin maihin Airbnb-asuntoon. Yritys käyttää useita eri asuntoja Texasin rannikolla, ja niitä vaihdellaan tiuhaan. Tällä on haluttu varmistaa, että epäilykset toiminnasta eivät herää esimerkiksi naapurien silmissä.

Jo ennen kuin päätäntävalta abortin laillisuudesta siirtyi osavaltioille, Texasissa oli voimassa Yhdysvaltain tiukin aborttilaki. Sen mukaan abortti kiellettiin kuudennen raskausviikon jälkeen, ennen kuin moni nainen tietää olevansa raskaana.

Elokuussa voimaan tulleen ”liipaisinlain” nojalla abortti on laiton kaikissa muissa tapauksissa, paitsi jos raskaana olevan henkilön henki on vaarassa. Raiskauksen tai insestin uhreille ei sallita poikkeusta.

” Aiemmin Yhdysvalloissa vakuutusyhtiöt päättivät lääketieteellisen hoidon tarpeesta, nyt siitä päättävät juristit.

Texasissa tuli syyskuun alussa voimaan SB 8 -laki, jota lain kriitikot kutsuvat palkkionmetsästäjä-laiksi. Se mahdollistaa kenen hyvänsä Texasin asukkaan nostamaan siviilikanteen abortin hankkimisessa avustavaa henkilöä vastaan. Tällainen henkilö voi olla abortin tarjoavan klinikan lääkäri tai muu henkilökunta tai jopa naiselle toimenpiteeseen kyydin tarjoava henkilö. Korvausvaatimus voi olla 10 000 dollaria, josta hyötyy kanteen nostaja.

Korkeimman oikeuden tuomari Sonia Sotomayor kritisoi lakia eriävässä mielipiteessään: ”Texasin lainsäätäjät ovat asettaneet osavaltion kansalaiset palkkionmetsästäjiksi ja tarjoavat näille rahapalkintoja naapureidensa lääketieteellisten toimenpiteiden ilmiannosta.”

Texasin synnytyslääkäreiden ja gynekologien yhdistys on kritisoinut Texasin aborttilainsäädäntöä muun muassa sen epäselvyydestä.

Texasissa on noussut esiin useita tapauksia, joissa raskaana olleet naiset ovat joutuneet kärsimään ja vaarantamaan henkensä, koska lääkärit eivät uskalla tehdä hätätapauksissakaan aborttia ennen kuin naisen henki on ”tarpeeksi” vaarassa. Näin on ollut myös tapauksissa, joissa sikiöllä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia syntyä hengissä.

Texas Policy Evaluation Projectin tutkimuksen mukaan myös lääkärit ovat henkisesti rasittuneita tilanteesta.

– Texasin laki on lääkäreille todella pelottava. Aiemmin Yhdysvalloissa vakuutusyhtiöt päättivät lääketieteellisen hoidon tarpeesta, nyt siitä päättävät juristit, Kimbro sanoo.

March for Life on suurin vuosittainen aborttia vastustava mielenosoitus.

Ilta-Sanomien oli tarkoitus käydä Texasissa tutustumassa Abort Offshoren laivaklinikkaan paikan päällä, mutta haastattelun jälkeen tarinassa tapahtui käänne.

Abort Offshore ja Kimbro haastettiin oikeuteen Texasin "palkkionmetsästäjälain” nojalla. Häneltä vaaditaan 5,75 miljoonaa dollaria korvauksia. Yksi haasteen kantajista on yhden aborttiklinikkana käytetyn laivan omistaja. Oikeusjutun vuoksi laivalle ei ole enää pääsyä.

Kimbro kommentoi oikeusjuttua lyhyesti tekstivietillä.

– Tämä on täysin naurettava laki.

” Jokainen hyvä tarina tarvitsee pahiksen, jotta ihmiset jaksavat kiinnostua.

Kun monessa osavaltiossa abortit ovat kiellettyjä, on todennäköistä, että Kimbron kaltaisia laillisuuden rajamailla toimivia yrittäjiä tulee markkinoille enemmänkin. Varsinkin, jos nyt meneillään oleva oikeusjuttu päätetään Kimbron hyväksi.

Kimbro toivoo, että aborttilaivan esimerkki saisi aikaan useampien samankaltaisten klinikoiden avaamisen eteläisten osavaltioiden rannikoille.

Kimbron tavoitteena on saada teetettyä dokumentti aborttilaivan toiminnasta, ja sellainen onkin nyt tekeillä. Hän uskoo sen voivan muuttaa mieliä Texasissa abortin suhteen.

– Minä olen dokumentissa tarinan pahis, joka edustaa isoa rahaa. Jokainen hyvä tarina tarvitsee pahiksen, jotta ihmiset jaksavat kiinnostua. Ihmiset tarvitsevat tietyn määrän inhon tunteita, Kimbro sanoo.

– Haluan saada aikaan muutosta. Kun ihmiset saavat nähdä tarinan, joka näyttää aborttiin liittyviä erilaisia puolia, se voi toivottavasti auttaa luomaan kansanliikkeen. Haluaisin saada ihmiset ymmärtämään, että on loputtomasti syitä, miksi joku ei halua saada lasta ja asiassa on monia puolia. Ja asia koskee kaikenlaisia ihmisiä.

Marraskuun 8. päivänä järjestettävissä Yhdysvaltain kongressivaaleissa abortti on yksi tärkeistä teemoista. Kongressivaalit ovat ratkaiseva kysymys aborttioikeudelle eri osavaltioissa.

Abortti on nyt kielletty kolmessatoista osavaltiossa. Lisäksi kuudessa osavaltiossa käydään oikeutta aborttipäätöksestä. Ennusteiden mukaan lähitulevaisuudessa noin puolessa Yhdysvaltain osavaltioista abortti voi olla laiton. Eri osavaltioissa on lainsäädännössä kuitenkin erilaisia poikkeuksia, esimerkiksi jos raskaana olevan henkilön henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai insestistä.

Abortin sallivissa osavaltioissa klinikat ovat jo ylikuormittuneet, ja odotusaika raskaudenkeskeytykseen on pidentynyt viikoilla. Esimerkiksi Illinoisin osavaltion klinikoiden asiakkaista 86 prosenttia oli kotoisin muista osavaltioista.

Aborttioikeutta puolustavat demokraatit ovat vaaliviestinnässään nostaneet laajan aborttioikeuden tärkeäksi teemaksi. Tällä he yrittävät houkutella äänestäjiksi varsinkin maltillisia naisia ja liikkuvia äänestäjiä.

Demokraatit varoittavat, että mikäli republikaanit saavat vaaleissa hallintaansa senaatin, republikaanit yrittäisivät saada aikaan yleisen aborttikiellon koko maassa. Presidentti Joe Biden lupasi hiljattain ajaa läpi aborttioikeuden takaavan lain, jos hänen puolueensa voittaa vaalit.

Aborttiteema on ollut hieman vaikea republikaaneille, sillä suurin osa amerikkalaisista vastustaa aborttioikeuden rajoittamista.

Amerikkalaisten arvoja vuosittain mittaavan PRRI-tutkimuksen mukaan 61 prosenttia amerikkalaisista vastustaa yleisen aborttioikeuden kumonnutta korkeimman oikeuden päätöstä. Demokraattien kannattajista vastustajia on 82 prosenttia, ja republikaanien kannattajista 40 prosenttia.

Saman tutkimuksen mukaan koko maan kattavan aborttikiellon kannatus on laskenut republikaanien kannattajien keskuudessa yli kymmenellä prosenttiyksiköllä 11 prosenttiin.

Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen demokraattien näkymät välivaaleissa paranivat, ainakin hetkellisesti. Naisäänestäjien rekisteröinnissä näkyi huomattavaa nousua.

Syksyllä inflaatio ja kohonneet elinkustannukset ovat kallistaneet välivaalien vaakaa jälleen republikaanien voiton puolelle. Vaaleista on tulossa äärimmäisen tiukat.

