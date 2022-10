Ovatko ”tavalliset venäläiset” vastuussa Ukrainan sodasta? Sofi Oksasella selvä mielipide

Ukrainan sotaa on pidetty alusta lähtien presidentti Vladimir Putinin omana operaationa, mutta lännessä kysytään yhä useammin, mikä on Venäjän passiivisen kansan vastuu ukrainalaisten kärsimyksestä.

Kirjailija ja Venäjä-kriitikko Sofi Oksaselle asia on selvä. Hänen mukaansa ”tavalliset venäläiset” eivät ole viattomia Ukrainan sodan syntyyn.

– Venäjällä on suuri massa, joka kannattaa Putinia yhä. Tämän massan kannatus on se, joka on mahdollistanut Putinin vallan jatkumisen, Oksanen sanoi ISTV:n studiohaastattelussa.

Oksanen toteaa, että Venäjällä on äärinationalisteja, jotka kannattavat vieläkin rajumpia sotatoimia. Sekä tietysti vähemmistö, joka vastustaa sotaa, mutta merkittävä osa heistä on poistunut maasta jo hyvissä ajoin.

– Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että kyseessä on yhden miehen sota, tai yhden diktaattori sota. Se ei pidä paikkaansa.

– Kyllä ne ovat tavalliset venäläiset, jotka ovat osallistuneet innokkaasti esimerkiksi vihapuheen levittämiseen ja imperialististen käsitysten levittämiseen. He ovat mahdollistaneet Putin-kollektiivin vallan.

Putinin ja tuhannet hänen kannattajansa juhlivat Punaisella torilla Ukrainan alueiden pakkoliittämistä Venäjään 30. syyskuuta.

Oksanen korostaa että Venäjältä puuttuu vapaa media, joten kansa on propagandan armoilla. Suuri osa ihmisistä saa tietonsa valtakunnan televisiosta, joka suoltaa nationalistista informaatiota

Valtava määrä venäläisistä ei matkusta ulkomaille, saati oman maansa sisällä.

– Kaikki venäläiset eivät ole koskaan käyneet Moskovassa. Moskovan lähiössä asuvat ihmiset eivät välttämättä ole koskaan käyneet keskustassa.

– Internet on olemassa, mutta kaikilla ei ole sitäkään. Vpn-yhteyttä ei merkittävä osa ihmisistä osaa käyttää voidakseen etsiä lisätietoa, Oksanen sanoo ja lisää, että Putinin aitoa kannatusta on vaikea arvioida.

– Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö tavallinen kansalainen olisi myös vastuussa siitä, että on suostunut Putinin yhteiskuntasopimukseen siitä, että hän tarjoaa vakautta, kunhan ihmiset eivät millään tavalla sotkeudu politiikkaan.

Tavalliset venäläiset kannattavat presidentti Putinia ja hänen valtaansa.

Tuore Levada-tutkimuslaitoksen kysely osoitti, että venäläisten aiemmin tuntema ”loistava mieliala” on vähentynyt ja ”pelko ja ahdistus” lisääntynyt.

Ukrainan sota kummittelee kansan takaraivossa yhä pelottavammin.

Tutkimuksesta voi päätellä myös sen, että liikekannallepanon aiheuttamat reserviläisten rintamalle komennukset alkavat pikku hiljaa syödä Putinin kannatusta.

Sotaa puoltava tai sitä passiivisesti tukeva suuri massa saattaa kaventua yleisen tyytymättömyyden lisääntyessä.

Kaikesta päätellen Venäjän kansa kaipaa aikaa ennen sotaa, jolloin ilmapiiri oli positiivisempi ja kaupoissa runsaasti kansainvälistä tarjontaa – tai oli ylipäätään kansainvälisiä kauppoja.

– Mikä olikaan se suosituin kysymys Venäjän internetissä, Oksanen kysyy.

– Milloin IKEA palaa takaisin Venäjälle, hän vastaa omaan kysymykseensä ja kiteyttää samalla ”tavallisen venäläisen” mielenmaiseman.