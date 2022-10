Venäjän ydinaseet

1. Venäjällä on eniten ydinaseita maailmassa. Yhdysvaltalaisen Federation of American Scientists -tutkijayhteisön (FAS:n) arvion mukaan Venäjän arsenaalissa on tällä hetkellä 5 977 ydinkärkeä. Luku sisältää noin 1 500 ydinkärkeä, jotka ovat vanhentuneet ja siirtyneet purettaviksi.

2. Venäjän ydinaseista noin 1 500 on läntisten arvioiden mukaan käyttövalmiina lentotukikohdissa, ohjussiiloissa ja sukellusveneissä. Loput on varastoitu.

3. Yhdysvaltain ydinkärkien lukumäärä on FAS:n mukaan 5 428, Ranskan 290 ja Britannian 225. Kiinalla arvioidaan olevan 350 ydinkärkeä.