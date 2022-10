Britannian uusi pääministeri rakastui miljardöörin lapseen – häitä juhlittiin päiviä hulppeissa puitteissa

Rishi Sunak rakastui miljardööriperheen lapseen opiskellessaan Yhdysvalloisssa.

Britannian uusi pääministeri Rishi Sunak tapasi vaimonsa Akshata Murthyn opiskellessaan Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa 2000-luvun alussa.

Intiasta kotoisin oleva Akshata on miljardööriperheen lapsi. The Timesin mukaan Akshatan ollessa nuori hänen perheellään ei ollut liiemmin rahaa tuhlattavana, mutta 90-luvun saapuessa hänen perheensä yritys Infosys löi lopulta läpi.

Yrityskonsultointi-, tietotekniikka- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Infosys on tehnyt Akshatan isästä N.R. Narayana Murthysta Intian kuudenneksi rikkaimman henkilön noin 2,7 miljardin omaisuudella.

Perheellä ei siis ollut rahasta pulaa enää 2000-luvun tullen ja Akshata lähti Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Siellä hänen ja Sunakin tiet kohtasivat liiketoimintajohtamisen maisteritutkinnon suorittamisen merkeissä.

Sunakin ja Akshatan kanssa samaan aikaan Stanfordissa opiskelleen Maria Anguianon mukaan pariskunnasta syntyi nopeasti yksi kampuksen voimaparivaljakoista. Molemmat vaikuttivat Anguianon mukaan siltä, että heillä oli halu tehdä vaikutus.

– En ole ihan varma muistanko kummallakaan olleen poliittisia tavoitteita, mutta muistan heidän olleen hyvin vaikuttamiseen keskittyneitä ihmisiä.

Kuningas Charles keskustelemassa Akshata Murthyn ja Rishi Sunakin kanssa.

Sunak ja Akshata ovat sittemmin kasvattaneet sievoisen omaisuuden itsekin. Guardianin mukaan Sunakien pariskunnan omaisuuden arvo on noin 730 miljoonaa puntaa, eli 837 miljoonaa euroa.

Ennen politiikkaan astumista Sunak toimi muun muassa investointipankki Goldman Sachsin palveluksessa. The Sunin mukaan Akshata pyörittää omaa muotitaloaan Akshata Designs sekä toimii isänsä vuonna 2010 perustaman pääomasijoitusyhtiön johtajana.

Akshatan osuus isänsä bisneksissä on toistaiseksi aiheuttanut Sunakin pahimman poliittisen takaiskun. Valtiovarainministerinä toimiessaan Sunak joutui outoon valoon, kun tämän vaimoa epäiltiin verosuunnittelusta Britannian verottajan kustannuksella.

Sunak kosi vaimoaan vuonna 2009. Rishi Sunakin ja Akshata Murthyn häitä juhlittiin näyttävään tyyliin Intiassa myöhemmin samana vuonna.

Parilla on kaksi tytärtä Anoushka ja Krishna.

Intiassa häitä juhlitaan isosti. The Timesin mukaan Akshatan vanhemmat tunnettiin vaatimattomuudestaan ja siitä, ettei heillä ollut tapana liiemmin esitellä vaurauttaan. Näin ollen häät olivat nekin odotettua vaatimattomammat.

Normaalin kaduntallaajan mittapuulla vaatimattomuudesta ei kuitenkaan voi Sunakin pariskunnan häiden kohdalla puhua. Häät järjestettiin Chamaraja Kalyana Mantapa -hääsalissa, jonka saliin mahtuu 800 vierasta istumaan sekä lisäksi 700 ihmistä seisomaan.

Häävastaanotto järjestettiin hulppeassa viiden tähden Leela Palace -hotellissa Bangaloressa. Palatsia muistuttavassa hotellissa on trooppinen puutarha, kylpylä ja 29 sviittiä, joihin kuuluu hovimestaripalvelu.

Häitä juhlittiin Bangaloressa kahden päivän ajan. Vieraslista oli täynnä intialaisia kuuluisuuksia, kuten Akshatan isääkin rikkaampi miljardööri Kiran Mazumdar-Shaw, kriketinpelaajat Anil Kumble ja Syed Kirmani sekä näyttelijä Girish Karnad.

Pääministerin virkaan tällä viikolla astunut Sunak on maan nuorin pääministeri kahteensataan vuoteen. Hän on ensimmäinen valkoihoisen väestön ulkopuolelta pääministeriksi ponnistanut britti. Lisäksi hän on ensimmäinen pääministeriksi yltänyt hindu.