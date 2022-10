Jevgeni Prigozhinin (vas.) palkkasoturiarmeija Wagner on taistellut verisesti Bahmutin kaupungin valtaamiseksi Ukrainassa. Wagneria pidettiin aiemmin Vladimir Putinin salaisena armeijana, joka teki Venäjän likaisia töitä ulkomailla.

Ex-linnakundi, hodarimyyjä, nettitrollien rahoittaja, FBI:n etsintäkuuluttama, palkkasoturiarmeijan perustaja… Jevgeni Prigozhin on noussut Ukrainan sodan myötä asemaan, joka käynnisti kuiskuttelut hänen suureellisista tavoitteistaan Venäjällä.

Vuonna 2002 Vladimir Putin vei Pietarissa vierailulla olevan Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin syömään kaupungin uuteen ykkösravintolaan, Nevajoella kelluvaan Uusi saari -ravintolaan.

Valokuvissa leveästi hymyileviä herroja ja heidän seurueitaan palveli henkilökohtaisesti ravintolan osaomistaja, kaljupäinen mies, joka kiinnitti jo tuolloin tarkkailijoiden huomion.

Sama mies isännöi myös Putinin syntymäpäiviä seuraavana vuonna samassa paikassa. Ja vuonna 2006 mies kuvattiin jälleen tarjoilemassa Pietarissa vierailevalle Bushille päivällisjuomaa.

Laura ja George W. Bush nauttivat Ljudmila ja Vladimir Putinin seurasta pietarilaisravintolassa heinäkuussa 2006. Bushin lasiin vettä kaatoi ravintolan omistaja, kaljupäinen mies, josta kuultaisiin vielä myöhemmin.

Kuka tämä selvästikin Putinin luottohenkilöihin kuuluva ravintoloitsija oikein oli?

Pikakelataan aikaa ensimmäisistä kuvista 20 vuotta eteenpäin, syyskuuhun 2022.

Netissä julkaistulla videolla sama mies seisoi beigessä takissaan venäläisen vankileirin asukkien keskellä ja kysyi: olettehan kuulleet yksityisarmeijasta nimeltä Wagner?

Mies lupasi vangeille vapauden, jos nämä taistelevat sen riveissä Ukrainassa puoli vuotta – ja selviävät hengissä.

– Vien teidät täältä elossa, mutta en aina palauta takaisin elossa.

Lokakuun alussa miehen suusta kuultiin toinen lentäväksi lausahdukseksi jäänyt karski ilmaisu. Sen kohteena olivat venäläiset kenraalit, joiden mies katsoi olevan irti todellisuudesta surkeasti sujuneessa Ukrainan sodassa.

– Mielestäni meidän pitäisi lähettää ne paskiaiset paljasjaloin etulinjaan rynnäkkökiväärin kanssa.

Jevgeni Prigozhin osallistui kaatuneen Wagner-sotilaan hautajaisiin Volgogradissa syyskuussa. Prigozhinin on arvioitu haluavan esiintyä palkkasotureistaan huolehtivana sotapäällikkönä.

Muodonmuutos

Jevgeni Prigozhinin, 61, muodonmuutos lipevästä ravintoloitsijasta julkeasti omia arvostelevaksi sotapäälliköksi on ollut raju.

Prigozhin on viime viikkoina ottanut niin näkyvän roolin Venäjän hyökkäyssodassa, että tarkkailijat uumoilevat jo hurjia.

– Prigozhin jatkaa vallan haalimista ja on muodostamassa sotilasrakenteita, jotka vastaavat Venäjän asevoimia ja jotka voivat muodostaa uhan Putinin hallinnolle – ainakin informaation hallinnassa, kirjoitti ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa Ukraina-katsauksessaan.

Prigozhinin on raportoitu arvostelleen rajusti Venäjän puolustusministeriön alaisten asevoimien toimintaa Ukrainassa jopa itselleen Putinille.

Wagnerin palkkasotureiden menestyksen myötä Prigozhin on nostanut profiiliaan miehenä, joka ”saa homman hoidettua”.

Hurjimpien väitteiden mukaan Prigozhinin on tulkittu valmistautuvan aikaan, jolloin Putinia ei enää ole.

– Wagneristit kertovat minulle, että he äänestäisivät Prigozhinia koska tahansa Putinin ohi. Minusta näyttää siltä, että Prigozhin haistaa veren, kuvaili Bellingcatin päätutkija Christo Grozev Twitterissä syyskuussa.

Miten Prigozhin, entinen linnakundi ja hodarimyyjä, on raivannut tiensä tähän tilanteeseen? Seuraavassa poimintoja elämäntarinasta, jolla on laajoja kansainvälisiä ulottuvuuksia, ja jollainen on todennäköisesti mahdollista vain Venäjällä.

Vankileiriltä Putinin lähipiiriin

Prigozhinin hivuttautuminen Putinin lähipiiriin oli luultavimmin mahdollista siksi, että miehet ovat kummatkin Pietarista kotoisin.

Putin ja Prigozhin kuvattiin jälkimmäisen omistamassa koululounaita valmistavassa tehtaassa Pietarissa tiettävästi vuonna 2010. Prigozhin loi jättiomaisuuden tuottoisilla valtion tilauksilla.

Vuonna 1961 syntynyt Prigozhin kävi urheilupainotteisen koulun ja harrasti maastohiihtoa. Vaatimattomista kotioloista ja isän kuoleman aiheuttamista kipuiluista johtuen hän ajautui kuitenkin neuvostoajan Leningradissa rikollisille poluille. Ensimmäinen tuomio tuli 18-vuotiaana varastamisesta.

Kaksikymppisenä Prigozhin tuomittiin peräti 12 vuodeksi korkean turvatason vankileirille. Häntä syytettiin tovereineen murtosarjasta varakkaiden asuinalueella ja varastetun tavaran kaupasta. Kiinni he jäivät kadulla tapahtuneesta ryöstöyrityksestä ja pahoinpitelystä.

Prigozhin vapautui vuonna 1990 täysin erilaiseen maailmaan. Hän pääsi kiinni uuteen elämään perustamalla hot dogien myyntikojujen ketjun isäpuolensa kanssa. Liikeidea kannatti erinomaisesti, ja Prigozhinista kuoriutui arvostettu ravintoloitsija.

Yhteys Putiniin syntyi todennäköisesti Pietarin liike-elämän kautta. Se, että tunnetusti turvallisuudestaan pikkutarkka Putin asioi säännöllisesti Prigozhinin ravintoloissa, kertoo että presidentti luotti Prigozhiniin vankasti.

– Vladimir Putin näki kuinka rakensin bisnekseni alkaen kioskista. Hän näki, etten ollut tarjoilemani lautasen yläpuolella, Prigozhin kuvaili aikoinaan pietarilaislehden haastattelussa.

Syntyi ilmaisu Putinin kokki. Tyypilliseen venäläiseen tapaan se tarkoitti myös sitä, että Prigozhin palkittiin.

Prigozhin hoiti tarjoilut, kun Putin tapasi ulkomaisia tutkijoita ja toimittajia Moskovassa vuonna 2011.

Prigozhinin yritys Concord Catering sai hoitaakseen Venäjän armeijan ruokahuollon, ja jopa kahden miljardin euron arvoisten diilien ansiosta hänen omaisuutensa arvo räjähti.

Harva ulkopuolinen tiesi, että kulisseissa Prigozhin alkoi kokkailla myös aivan toisenlaisia, poliittisesti tulenarkoja keitoksia.

Kansainvälinen rikollinen

Kuvat tummapukuisesta Prigozhinista komeilevat Yhdysvaltain liittovaltion poliisin vuonna 2018 julkaisemassa etsintäkuulutuksessa. FBI tarjoaa 250 000 dollaria hänen kiinnisaamiseensa johtavista tiedoista.

Prigozhin on ollut FBI:n etsintäkuuluttama vuodesta 2018. Ukrainan sodan vuoksi hänet on asetettu myös kansainvälisten talouspakotteiden kohteeksi.

Yhdysvaltain ulkoministeriö nokitti palkkiota viime kesänä peräti 10 miljoonaan dollariin.

Syyte: vaalihäirintä ja salaliitto Yhdysvaltoja vastaan.

Pietarilainen pikkurikollinen Jevgeni Viktorovitsh Prigozhin oli noussut kansainvälisten suurrikollisten sarjaan.

Yksi viimeisen vuosikymmenen pelottavimmista ilmiöistä on ollut länsimaisen demokratian perusteiden murentaminen laajalla internetin syövereihin ulottuvalla disinformaatio- ja häirintäkampanjalla. Prigozhinia pidetään sen merkittävimpiin kuuluvana rahoittajana.

Todellisuudessa taustalla uskotaan olevan Putinin Venäjän tiedusteluelimien, joiden käsikassarana Prigozhin toimi. Hän perusti sitä varten vuonna 2013 yrityksen, jonka nimeksi tuli Internet Research Agency. Taustarahoittajana oli mikäpä muu kuin Concord Catering.

Syntyi kuuluisa Pietarin trollitehdas, satojen työntekijöiden organisaatio, joka loi sosiaaliseen mediaan valetilejä ja alkoi vyöryttää väärää tietoa ja lietsoa eripuraa nettikeskusteluissa eri maissa. Otolliseen maaperään tämä osui salaliittoteorioiden ihmemaassa Yhdysvalloissa, jonne Prigozhinin kätyrit tekivät jopa tiedustelumatkoja.

Hillary Clinton on roisto, Donald Trump pelastaa. Tämän hokeman uskotaan vaikuttaneen äänestäjiin Yhdysvalloissa vuonna 2016, mutta kuinka paljon, sitä on mahdoton tietää.

Prigozhin oli syytteiden aikaan myös jo siirtynyt eteenpäin, kun maailmalla alkoi liikkua huhuja toisesta vaikutuskampanjasta.

Tällä kertaa se tapahtui asein.

”Puhdistin aseet itse”

Palkkasoturiyhtiö Wagnerin perustamisesta on nykyisin kaksi versiota.

Ensimmäisen mukaan ajatus syntyi vuoden 2010 tienoilla Venäjän asevoimien tiedustelussa, kun Venäjä oli alkanut ulottaa lonkeroitaan eri puolille maailmaa ja salaisiin operaatioihin ulkomailla tarvittiin ulkopuolinen toimija.

Se suorittaisi hähmäisimmät tehtävät, joihin virallinen Venäjä voisi kiistää kaiken yhteyden. Kuten nettitrollien kohdalla myös tässä toteuttajaksi valikoitui Prigozhin.

Wagner värväsi taitavimmat ex-sotilaat sotabisnekseensä ja tarjosi heille hyvän toimeentulon ja lähes rajattoman toimintavapauden.

Wagnerin varjoarmeijan tiedetään operoineen ainakin Keski-Afrikassa, Malissa, Libyassa ja Syyriassa. Rahaa on virrannut, ja ruumiita on jäänyt jälkeen paljon, kun ”Putinin salainen armeija” on pönkittänyt Venäjän intressejä väkivalloin.

Vuonna 2018 kolme venäläistä tutkivaa toimittajaa surmattiin Keski-Afrikan tasavallassa kun he olivat matkustaneet tutkimaan Wagnerin toimia maassa. Tapaus ei koskaan selvinnyt, ja epäily siitä että Prigozhinin kätyrit surmasivat heidät jäi elämään.

Syyrian sodan järkyttävimpiin yksittäisiin episodeihin kuuluu Bashar al-Assadin armeijasta loikanneen miehen julma paloittelumurha, joka tallennettiin videolle vuonna 2017. Tekijöiksi epäillään wagnerilaisia palkkasotureita.

Raiskaukset, murhat, kidutukset ja teloitukset kuuluvat heidän sotimistapoihinsa.

Prigozhin kiisti yhteytensä Wagneriin itsepintaisesti vuosien ajan ja haastoi jopa oikeuteen toimittajia, jotka asiasta kertoivat.

Sitten alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Prigozhin osallistui autopommilla surmatun Darja Duginan muistotilaisuuteen elokuussa.

Lue lisää: Tällaisia ovat Putinin erilliset ”roisto­armeijat” Ukrainassa – värvätyt vangit saivat erityis­tehtävän

Kun Venäjän hyökkäys pysähtyi viime maaliskuussa, apuun hälytettiin Wagnerin palkkasoturit. On arvioitu, että Prigozhin oli ennen sotaa ollut ajautumassa sivuraiteelle Venäjän sisäisissä kähminnöissä, kunnes Putin yhtäkkiä tarvitsi käyttöönsä kaiken mahdollisen sotavoiman.

Syyskuussa Prigozhin astui lopullisesti esiin varjoista, tunnustautui Wagnerin omistajaksi ja esitti toisen version armeijansa perustamisesta.

Hänen mukaansa kaikki oli tapahtunut Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014, kun hän kokosi ensimmäisen ”patrioottien” joukon taistelemaan Itä-Ukrainassa.

– Minä puhdistin aseet itse, minä järjestin luotiliivit itse, hän mahtaili.

Tätä versiota voi epäillä, mutta tarina sopii hyvin kuvaan, jollaisen Prigozhin haluaa nyt itsestään antaa. Hän on valmis laittamaan itsensä peliin miestensä ja korkeampien päämäärien puolesta.

”Valmistautuu elämään Putinin jälkeen”

Prigozhinin nykyroolista Venäjällä esiintyy monia arvioita.

Venäjän eliitin silmissä linnakundi-Prigozhin on aina ollut tarkkailijoiden mukaan epäilyttävä. Sodan myötä hänellä on nyt tilaisuus muuttaa tämä.

– Hän haluaa poliittisen tunnustuksen. Raha ei ole kaikki. Luulen, että se mitä hän todella haluaa on virallinen status, kommentoi Washington Postin haastattelema George Washington -yliopiston Venäjä-tutkija Marlene Laruelle.

Prigozhinin näkyvä rooli on aiheuttanut arvuutteluja hänen tavoitteistaan.

Wagner on olennaisesti riippuvainen puolustusministeriön alaisista asevoimista. Vain niiltä se voi saada raskaat aseensa, kun armeija on luovuttanut sen käyttöön jopa Su-25-hävittäjäkoneita.

Myöskään vankien värväys suoraan leireiltä ei olisi mahdollista ilman valtion myötävaikutusta, joten Wagnerilla on vähintään puolivirallinen asema.

Salainen armeija on nykyisin erittäin julkinen.

Prigozhin valittaa kuitenkin jatkuvasti, ettei Wagner saa riittävästi tukea. Hän arvostelee avoimesti puolustusministeri Sergei Shoigua, Putinin lähimpiin kuuluvaa miestä.

– Prigozhin heitti taisteluhansikkaan Shoigulle. Tältä tieltä ei ole paluuta, Bellingcatin Christo Grozev analysoi tuoreeltaan, kun Prigozhinin edustaja oli tällä viikolla julkaissut asevoimien toimintaa arvostelevan lausunnon.

Toisaalta Prigozhinin uskotaan jo katsovan kauemmas tulevaisuuteen.

– Prigozhin on Putinin kontrollissa tällä hetkellä, arvioi Politicon haastattelema maanpaossa elävä oppositiohahmo Mihail Hodorkovski äskettäin.

– Mutta hän valmistautuu myös elämään Putinin jälkeen.

Prigozhin kontrolloi nykyisin Patriot Media Groupia, jonka tiedotusvälineiden kautta hän voi vyöryttää omaa propagandaansa. Ajatushautomo ISW:n näkemys on, että Prigozhin voi ärhentelyllään olla nousemassa jopa uhaksi Putinille.

– Vaikka hän ei suoraan vastusta tai kritisoi Putinia, hänen kasvava maineensa kansallismielisessä yhteisössä voi vähentää Putinin vahvan johtajuuden viehätystä, jos heitä aletaan vertailla keskenään.

On arveltu, että Prigozhin saa esittää rauhassa rajuakin kritiikkiä siitä syystä, että jos asiat menevät pieleen Ukrainassa, Kremlillä on hänessä syntipukki valmiina.

Näin voi käydä esimerkiksi Bahmutin kaupungin taisteluissa, joissa Wagner on kuukausien ajan yrittänyt vimmatusti vallata kaupunkia Ukrainalta toistaiseksi onnistumatta.

Veristen hyökkäysten syynä on arveltu olevan Prigozhinin pyrkimys hankkia itselleen merkittävä sotavoitto.

Bahmutin kaupunki on kärsinyt pahoja vaurioita Wagnerin johtamien joukkojen hyökkäyksissä. Rintama on ainoa paikka, jossa Venäjä on viime aikoina edennyt, vaikka Ukrainan joukot ovat pitäneet sitkeästi pintansa kaupungin puolustuksessa.

Venäjän raketti-iskun aiheuttama räjähdys Bahmutissa 28. lokakuuta.

Prigozhinin kasvavasta roolista Venäjällä on perusteltua olla huolissaan. Hän edustaa roistomaista lähestymistapaa Ukrainan sotaan ja liehittelee avoimesti äärikansallismielisiä venäläisvoimia, jotka ovat vaatineet nykyistäkin kovempia sotatoimia.

Prigozhin on niputettu samaan kastiin Tshetsheniaa väkivaltaisesti johtavan Ramzan Kadyrovin kanssa, ja kaksikko onkin välillä myötäillyt toisiaan lausunnoissaan.

Washington Postin haastattelemalla venäläislähteellä oli asiasta synkkä näkemys.

– Tämä ei ole enää Venäjä. Se on rikollinen veljeskunta, jonka periaatteet ovat suoraan keskiajalta.