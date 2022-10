Työväenpuolueen paras ase uuden konservatiivipääministerin mustaamiseksi on tämän valtava omaisuus. Taktiikassa on kuitenkin vaaransa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kuinka rikas on rikas?

No ainakin Britanniassa sellainen, joka on kuninkaallisiakin rikkaampi. Washington Postin arvion mukaan Britannian uuden pääministerin Rishi Sunakin ja hänen vaimonsa Akshata Murthyn varallisuus on 730 miljoonaa puntaa (837 miljoonaa euroa). Viimeinen arvio hiljan edesmenneen kuningatar Elisabetin omaisuudesta oli 370 miljoonaa puntaa. Kuningas Charlesin ja hänen vaimonsa Camillan omaisuudeksi arvioidaan noin 300–350 miljoonaa puntaa. Isompiakin lukuja on tosin esitetty, mutta Charles ei tavoita Sunakia.

Rishi Sunak on hurjan rikas. Niin rikas, että häntä kutsutaan yleisesti Rishi Richiksi, Riku Rikkaaksi.

Ennen poliittista uraansa Sunak toimi mm. investointipankkiirina. Suurin osa perheen varallisuudesta on kuitenkin peräisin hänen vaimoltaan. Tämän isä N.R. Naryama Murthy on intialaisen Infosys-suuyrityksen perustaja, miljardööri.

Omaisuus tuo ongelmia. Akshata Murthya ehdittiin syyllistää verosuunnittelusta, joka kävi kalliiksi Britannialle. Tuolloisen valtiovarainministerin Sunakin salkku oli hetken vaarassa.

Valtava varallisuus tuo vääjäämättä jääviyksiä, jotka ovat poliitikolle harmillisia. Niitä saattaa syntyä myös miljardööriapen poliittisista kytköksistä Intiassa.

Ja Rishi Sunak kävelee jo hiilillä.

Pääministeri virka-asunnon jättämään joutunut Liz Truss kelpaa nyt syntipukiksi omalle puolueelleen.

Britannian talous on katastrofaalisessa kunnossa. Lähin vertailukohta löytyy karmealta 1970-luvulta. Huonompaan ollaan menossa.

Sunakista toivotaan talouden pelastajaa. Ensimmäisessä julkisessa esiintymisessään pääministerinä Sunak totesi edeltäjänsä Liz Trussin tehneen virheitä ja lupasi korjata ne.

Truss ehti kuitenkin olla vallassa vain kuusi viikkoa. Konservatiivit ovat olleet vallassa 12 vuotta. Kaikkea ei voi pistää Trussin piikkiin. Euroopassa Britannian suurimpana virheenä pidetään yleisesti brexitiä, jota Sunak kannatti.

Kuten konservatiivijohtajan kuuluu kaikkialla, Sunak lupaa nyt ”vaikeita päätöksiä”. Hänen oma kansansuosionsa oli suurimmillaan, kun valtiovarainministeri Sunak jakeli pandemian aikana koronatukia. Saattaa olla, että Sunak ei enää saavuta sitä.

Keir Starmer on rehdin jäykän brittimiehen perikuva.

Työväenpuolueen johto mielipidekyselyissä vaikuttaa nyt saavuttamattomalta. Mikään ei sula niin nopeasti kuin ”saavuttamaton suosio”. Työväenpuolue ei voi luottaa siihen.

Helpointa olisi iskeä Riku Rikkaan vaurauteen, jota rivikonservatiivitkin kadehtivat. Mutta miten hyökätä miestä vastaan hyökkäämättä hänen koko persoonaansa vastaan?

Sunak on aasialaistaustainen hindu. Työväenpuolue esiintyy etnisen tasa-arvon ja mm. feminismin esitaistelijana. Kaikki työväenpuolueen ministerit sadan vuoden aikana ovat olleet valkoisia miehiä. Nykyistä puheenjohtajaa Keir Starmeria lähemmäs ei rehdin jäykän brittimiehen parodiaa pääse.

Konservatiivit tarjoavat nyt Britannialle ensimmäisen aasialaistaustaisen pääministerin. Aiemmin he ovat nostaneet pääministeriksi kolme naista: Margaret Thatcherin, Theresa Mayn ja Liz Trussin. Kun mennään historiaan, konservatiiveista nousi myös 1800-luvulla ensimmäinen juutalaissyntyinen pääministeri Benjamin Disraeli.

Ei hullumpi ansiolista tasa-arvon edistämisessä.

Työväenpuolueen toimet asiassa vaikuttavat ainakin vallan huipulla teoreettisilta. Ainoa Britannian rajojen ulkopuolella tunnettu aasialaistaustainen työväenpuolueen vaikuttaja on Lontoon pormestari Sadiq Khan.

Konservatiivien ministeripenkki on viime vuosina vilissyt aasialais- ja afrikkalaistaustaisia miehiä ja naisia. Monien kuten Sunakin suku on koukannut Intian niemimaalta Afrikan kautta. Siellä Intiasta tulleet yrittäjät vaurastuivat ennen kuin joutuivat jättämään asuinpaikkansa ja usein omaisuutensakin afrikkalaisen nationalismin noustessa. Britanniaan he toivat osaamisensa ja yrittäjähenkensä.

Tämä ei tee aasialaissyntyisistä konservatiivipoliitikoista maahanmuuton ja pakolaisten suojelun edistäjiä. Sisäministerit Priti Patel ja Suella Braverman suunnittelivat laittomien tulijoiden lähettämistä leireille Afrikkaan. Sunak itse perusteli omaa brexit-kantaansa myös Britannian maahanmuuton kontrolloinnilla.

Britannian politiikassa on paljon ihmisiä ja asioita, jotka ovat muuta kuin ensivilkaisulta näyttävät.