NYT: Länsi on yhä huolestuneempi Putinin aikeista

New York Timesin lähteiden mukaan Yhdysvalloissa ollaan aiempaa huolestuneempia siitä, että Venäjä käyttäisi ydinasetta Ukrainassa.

Länsimaissa pelätään, että Venäjä käyttää ydinasetta Ukrainassa, New York Times uutisoi.

Yhdysvallat, Britannia ja Ranska julkaisivat viikonloppuna harvinaisen yhteislausunnon, jossa ne torjuivat Venäjän väitteet Ukrainan valmistelemasta likaisesta pommista valheellisina.

New York Timesin mukaan tämä julkinen ulostulo kuvastaa länsimaiden uskomusta, että Venäjän komentajat saattavat valmistella maaperää sodan eskaloimiselle. Yhdysvaltalaiset lähteet kertoivat lehdelle olevansa nyt huolestuneempia siitä, että Venäjä käyttäisi ydinasetta Ukrainassa, kuin he ovat olleet aiemmin sodan aikana.

Yhteislausuntoa edelsi maiden puolustusministerien keskustelut Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun kanssa. Shoigu antoi ymmärtää, että Ukraina suunnittelisi likaisen pommin valmistamista. Likainen pommi on tavanomainen räjähdysaine, joka räjähtäessään levittää radioaktiivista ainetta ympäristöön.

Ukraina on kiistänyt Venäjän väitteet ja kutsunut kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n edustajat tarkastuskäynnille väitteiden kumoamiseksi.

Lue lisää: Naton Stoltenberg varoittaa Venäjää käyttämästä väitteitään teko­syynä eskalaatioon

New York Timesin mukaan länsimaiden huolta selittävät ainakin osin Venäjän presidentin Vladimir Putinin viimeaikaiset toimet. Lehden mukaan länsimaiden virkamiehet ja diplomaatit huomasivat syyskuun puolivälissä, että Putin pystyi eskaloimaan sotaa muutenkin kuin käyttämällä ydinasetta – turvautumalla muun muassa liikekannallepanoon tai määräämällä iskuja Ukrainan infrastruktuuriin.

Reilu kuukausi myöhemmin Putin on määrännyt osittaisen liikekannallepanon ja Venäjä on iskenyt laajasti Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kuten sähkövoimaloihin. Putin on myös uhkaillut ydinaseella.

Lue lisää: Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu soitteli ahkerasti kollegoilleen – Zelenskyi tylytti ”puhelin­karusellia”

New York Timesin mukaan etenkin Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin sunnuntainen puhelu Shoigun kanssa säikäytti yhdysvaltalaiset puolustus- ja sotilasviranomaiset.

Kaksikko oli puhunut viime perjantaina Austinin aloitteesta ja tarkoituksena oli tarkastella niitä punaisia viivoja, jotka mahdollisesti voisivat saada Venäjän käyttämään ydinasetta. Sunnuntaina Shoigu soitti ja syytti Ukrainaa likaisen pommin valmistelusta.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja sanoi maanantaina, ettei ole merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinaseita.

Sotatieteiden dosentin, Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan Venäjä yrittää eskalaation uhkaa korostamalla vaikuttaa länsimaiden tukeen Ukrainalle.

– Olen sitä mieltä, että Ukrainan riippuvaisuus länsimaista on Ukrainan heikoin kohta. Jos länsimaiden tuki Ukrainalle vähenee merkittävästi tai ei vastaa tarpeita, se voi pakottaa Ukrainan tekemään myönnytyksiä Venäjälle. Siihen Venäjä toivoo pääsevänsä iskemään kiilaa eri tavoin, Käihkö sanoi aiemmin IS:lle.

Hänen mukaansa tällä hetkellä ei ole kuitenkaan nähtävissä, että lännen tuki Ukrainalle horjuisi.

Lue lisää: Sotatieteilijä: Tämä on Ukrainan heikoin kohta – oliko Shoigun soitto­rumban tarkoitus iskeä kiilaa?

Lue lisää: Tutkija: Tämä on Putinin lopullinen tavoite Ukrainassa