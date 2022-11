Melania Trump heitti haastattelussa yllättävän kommentin – näin Trumpien perheellä menee nyt

Yhdysvalloissa odotetaan, että Donald Trump kertoo presidenttiehdokkuudestaan välivaalien jälkeen.

Tammikuussa tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Donald Trump poistui Valkoisesta talosta. Hänen puolisonsa Melania Trump on antanut koko tänä aikana vain yhden haastattelun.

Entinen malli otti puolisonsa suosikkikanavan Fox Newsin vastaan viime toukokuussa Mar-a-Lagossa, floridalaisessa kartanossa, jonne presidenttipari muutti Washingtonista.

Trump-tuotteita oli myynnissä ennen entisen presidentin kampanjatilaisuutta Texasissa lokakuussa.

Donald ja Melania Trump vaikuttavat elättelevän toiveita paluusta Valkoiseen taloon.

Melania Trump ei tiettävästi sen koommin ole pääkaupungissa käynyt, mutta yllättäen hän sanoi haastattelussa pitävänsä Washingtonista.

– Tiedän, että se toimii täysin eri tavalla kuin mikään toinen kaupunki, mutta pidin siellä ja Valkoisessa talossa elämisestä, Trump sanoi.

– Ehkä se on kotisi uudelleen, haastattelija ehdotti.

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, Trump vastasi.

Trumpit esittelivät Valkoisen talon Halloween-koristeita kaksi vuotta sitten.

Yhdysvalloissa äänestetään tiistaina välivaaleissa, joissa valitaan kaikki edustajainhuoneen jäsenet ja kolmannes senaattoreista. Samalla luodaan asetelmat kahden vuoden päästä odottaviin presidentinvaaleihin.

Washingtonissa odotetaan yleisesti, että Donald Trump ilmoittaa pian välivaalien jälkeen asettuvansa ehdolle presidentiksi. Trumpin republikaanipuolue on välivaalien selvä ennakkosuosikki.

Trump on jo pitkään vihjaillut aikeistaan palata Valkoiseen taloon.

– Minun täytyy luultavasti tehdä se uudelleen, hän sanoi lokakuussa Texasissa republikaanien kampanjatilaisuudessa.

Donald Trump osallistui republikaanien vaalikampanjaan syyskuussa Pennsylvaniassa.

Trump lensi Texasiin juuri kunnostetulla Boeing 757 -lentokoneellaan, joka kantaa nimeä ”Trump Force One”. Sillä hän kiersi kampanjoimassa ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja.

Trump on käynyt Washingtonissa Newsweekin mukaan kahdesti sen jälkeen, kun hän teki tilaa Joe Bidenille. Hän juonii paluutaan Floridassa, jonne myös hänen lapsensa perheineen ovat asettuneet.

Donald Trumpin yksityislentokone oli käytössä myös kuusi vuotta sitten vaalien alla.

Trumpilla on kuitenkin muutakin ajateltavaa kuin tulevat vaalit. Hän saattaa joutua oikeuteen useassa lakijutussa.

Pisimmällä ollaan New Yorkissa, jossa syyttäjät tutkivat Trumpin perheyrityksen toimintaa useiden vuosikymmenten ajalta sekä siviili- että rikosoikeudessa.

Trump ja hänen kolme vanhinta lastaan saivat siviilioikeudessa jo syytteen useista talousrikoksista.

Oikeusministeriö puolestaan tutkii, rikkoiko Trump lakia säilyttämällä salaisia dokumentteja Mar-a-Lagossa sen jälkeen, kun hän jätti presidentin viran.

Georgiassa syyttäjät tutkivat, syyllistyivätkö Trump tai hänen liittolaisensa rikoksiin yrittäessään muuttaa presidentinvaalien tulosta osavaltiossa.

Capitolin mellakkaa tutkiva edustajainhuoneen komitea katseli kesäkuussa videota, jolla Donald Trump esiintyi.

Oma päänvaivansa on kongressin tutkimus Capitolin mellakasta. Yksi selvitettävistä asioista on, yllyttikö Trump kannattajiaan hyökkäämään kongressirakennukseen 6. tammikuuta 2021. Trump on määrätty todistajaksi kongressin tutkimuskomitean eteen.

Trumpin perhe on jakautunut kahtia sen mukaan, miten julkisesti he ovat toimineet perheen pään presidenttikauden jälkeen.

Melania Trump on viettänyt hiljaiseloa Mar-a-Lagossa. Hän myy verkkosivuillaan NFT-teoksia ja joulukoristeita. Messingistä tehty joulutähti maksaa 46 euroa.

Donald, Melania ja Barron Trump asuvat Mar-a-Lagon kartanossa Floridan Palm Beachilla.

Lokakuussa Melania Trump kertoi liittyvänsä kunniapuheenjohtajana säätiöön, joka puuhaa Washingtoniin monumenttia naisten äänioikeudelle. Hän jakaa tehtävän Jill Bidenin ja Michelle Obaman kanssa.

Donald ja Melania Trumpin ainoa yhteinen lapsi Barron, 16, käy kallista yksityiskoulua Floridassa. Hänet nähtiin julkisuudessa viimeksi heinäkuussa äitipuolensa Ivana Trumpin hautajaisissa. Huomio kiinnittyi jälleen kerran pojan pituuteen: hän vaikuttaa olevan jo reilusti yli kaksimetrinen.

Donald Trump, Melania Trump ja Barron Trump poistuivat Ivana Trumpin hautajaisista New Yorkissa heinäkuussa.

Tiffany Trump ei ole juuri julkisuudessa esiintynyt viime presidentinvaalien jälkeen.

Myös Donald Trumpin tyttäret Tiffany ja Ivanka Trump ovat olleet parin viime vuoden ajan pääasiassa poissa julkisuudesta.

Ivanka vieraili Puolassa tapaamassa ukrainalaisia pakolaisia ja Floridassa auttamassa hirmumyrskyn uhreja.

Poliitiikasta Ivanka Trump on pysynyt melko hiljaa. Siihen saattavat vaikuttaa mielipide-erot hänen isänsä ja tämän tukijoiden kanssa: Ivanka kannattaa aborttioikeuksia ja kertoi kongressin kuulusteluissa hyväksyneensä presidentinvaalien tuloksen.

Ivanka Trump (oik.) ja hänen aviomiehensä Jared Kushner vierailivat Tshekissä lokakuussa.

Toisin kuin siskonsa, Trumpin kaksi vanhinta poikaa Donald junior ja Erick ovat erittäin äänekkäitä toimijoita Yhdysvaltain laitaoikeistossa.

Erityisesti Donald junior tuntuu ottaneen isänsä roolin Twitterissä, jonne vanhempi Trump sai porttikiellon tammikuussa 2021. Donald Trump junior twiittailee jatkuvasti oikeistolaisia meemejä ja kampanjoi välivaalien republikaaniehdokkaiden puolesta. Hän on myös vastustanut Ukrainaan annettavaa apua.

Erick ei ole Twitterissä yhtä aktiivinen. Hänen aggressiivisten twiittiensä kohteena on viime aikoina ollut New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Letitia James, joka nosti siviilikanteen Trumpien perheyritystä kohtaan.

Sekä Erick että Donald junior ovat myös kiertäneet republikaanien vaalitilaisuuksissa välivaalien alla.

Donald Trump ja Donald Trump junior seurasivat Saudi-Arabian rahoittamaa golfturnausta heinäkuussa Trumpin golfkentällä New Jerseyssä.

Eric Trump seurasi golfia Trumpin golfkentällä Floridassa.

Välivaaleilla voi olla suuri vaikutus siihen, palaavatko Trumpit takaisin Valkoiseen taloon. Vaaleissa valitaan kongressiedustajien lisäksi myös useiden osavaltioiden ylimpiä vaaliviranomaisia.

Republikaanit ovat asettaneet vaaleihin useita ehdokkaita, jotka väittävät Bidenin voiton tulleen vääryydellä. Demokraatit pelkäävät, että valituiksi tullessaan he pyrkivät vaikuttamaan seuraavien vaalien tuloksiin.

Republikaanit johtavat gallupeja, mutta Trump itse ei ole kovin suosittu hahmo. Siksi hänen vaikutuksensa voi olla erityisesti vaa’ankieliosavaltioissa republikaaneille negatiivinen. Georgia ja Colorado ovat hyviä esimerkkejä.

Donald Trumpin kannattaja osoitti mieltään elokuussa Palm Beachillä sen jälkeen, kun FBI teki ratsian Mar-a-Lagoon.

Entinen amerikkalaisen jalkapallon tähti Herschel Walker on republikaanien senaattoriehdokas Georgiassa.

Georgiassa republikaanit valitsivat senaattoriehdokkaakseen Herschel Walkerin, jota Trump tukee. Entinen amerikkalaisen jalkapallon tähti on kuitenkin kulkenut skandaalista toiseen: hänen on kerrottu pahoinpidelleen naisia ja maksaneen abortin entiselle naisystävälleen. Julkisesti Walker vastustaa abortteja.

Trump on asettunut niiden ehdokkaiden taakse, jotka tukevat häntä ja hänen valheellisia väitteitään vaalihuijauksesta.

Coloradosta senaattiin pyrkivä republikaani Joe O’Dea sanoi julkisesti, että Trumpin ei pitäisi asettua ehdolle 2024. Samaa mieltä on suurin osa Coloradon äänestäjistä.

Trump vastasi hyökkäämällä julkisesti O’Deata vastaan. Hän pauhasi, että hänen kannattajansa eivät äänestä ”tyhmiä suurisuita”. Riita sataa demokraattiehdokas Michael Bennetin laariin.

Vaa’ankieliosavaltioissa Trump tukisi republikaaneja parhaiten pysymällä hiljaa. Siihen hän ei näytä kuitenkaan kykenevän.