Tutkija Christo Grozev nimeää venäläiset upseerit, jotka lähettävät ohjuksia ukrainalaisiin puistoihin, asuinkortteleihin ja muihin siviilikohteisiin. Yksi puhelimitse tavoitettu upseeri väitti olevansa ammatiltaan putkimies.

Venäjä on viime viikkoina kiihdyttänyt ohjus- ja droneiskuja Ukrainaan. Kohteena on ollut erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri ympäri maata, mutta iskuissa on tuhottu myös leikkipuistoja, asuinrakennuksia ja päiväkoteja. Iskuja siviilikohteisiin tutkitaan sotarikoksina.

Tutkivan Bellingcat-ryhmän asiantuntija Christo Grozev löysi puoli vuotta kestäneen selvityksen tuloksena ryhmän venäläisiä upseereita, jotka ovat vastuussa ohjusiskujen kohteiden etsimisestä ja maalien koordinaattien määrittämisestä Ukrainassa. Bellingcat julkaisi tutkimuksista laajan artikkelin ryhmän verkkosivuilla, ja niistä kertoi myös Bellingcatin johtaja Eliot Higgins Twitterissä sekä The Insider -verkkolehti ja saksalainen Der Spiegel.

Grozevin jäljittämä ryhmä on osa Venäjän asevoimien yleisesikunnan laskentakeskusta, josta käytetään kirjainlyhennettä GVC. Sen komentajana on Bellingcatin selvityksen mukaan kenraalimajuri

Venäjä on käyttänyt ohjusiskuissaan kolmea täsmäasejärjestelmää: Kalibria, R-500:aa ja Kh-101:tä. Ne ovat pitkälle kehitettyjä risteilyohjuksia, joiden osumatarkkuus on kymmenien metrien luokkaa. Tästä voi päätellä, etteivät ohjukset ole osuneet kohteisiinsa vahingossa. Näistä aseista Kalibr on mereltä laukaistava ohjus, R-500 on maalta laukaistava ja Kh-101 ilmasta laukaistava. R-500 tunnetaan myös nimellä 9M728, ja se käyttää Iskander-järjestelmän laukaisualustaa.

Kunkin asejärjestelmän maalinosoitustiimissä on kymmenkunta jäsentä. Ryhmien vanhimmat insinööriupseerit ovat arvoltaan majureita tai kapteeneita. Osa heistä on ollut aiemmin samoissa tehtävissä Syyriassa.

– Ohjusiskujen esisuunnittelua tekevän työryhmän lähin esimies näyttää olevan eversti Igor Bagnjuk. Tämä tieto voitiin vahvistaa yhdentoista ryhmän jäsenen puhelutiedoista, jotka hankittiin Venäjän mustan datapörssin lähteistä, Higgins twiittaa.

Lue lisää: Antti Hartikaisen työ­huone meni säpäleiksi Venäjän ohjus­iskussa – mutta oliko yrityksenä pelotella tahallaan EU-henkilö­kuntaa?

Venäläisen Kalibr-risteilyohjuksen jäänteet Harkovan alueella 21. lokakuuta.

GVC:stä organisaationa löytyy vain vähän tietoja julkisista lähteistä. Sitä kuvataan sotilasjulkaisuissa yksikkönä, joka tuottaa ”IT-palveluita” tai ”automaatiota” Venäjän asevoimille.

Christo Grozev mainitsee artikkelissaan harvinaisen poikkeuksen salamyhkäisyydestä. Robert Baranov mainitaan artikkelissa, joka kertoo hänen myöntäneen palkinnon eräällä sotilaskuoron laulajalle vuonna 2018. Presidentti Vladimir Putinin päätöksestä ylentää eversti Baranov kenraalimajuriksi kerrottiin Venäjän valtionhallinnon verkkosivuilla vuonna 2021.

Maanpaossa toimiva venäläinen verkkolehti The Insider tavoitti puhelimitse useita ryhmän jäseniä. Yksi heistä väitti olevansa putkimies, vaikka hänestä on sosiaalisessa mediassa kuvia univormussa. Toinen vastasi puhelimeen ja vahvisti henkilöllisyytensä mutta väitti työskentelevänsä maatilalla. Hän tarjoutui antamaan reportterille neuvoja sian teurastamisesta tai kanan kynimisestä.