Vladimir Putinin huhutaan tulevan taas isäksi, mutta vahvistusta väitteille ei kuitenkaan ole. Samaan aikaan hänen toiseksi vanhin tyttärensä on noussut Kremlin huippuvirkaan.

Diktaattoreilla tapaa olla laaja katras jälkeläisiä – ja harvemmin yhden ja saman kumppanin kanssa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei näytä olevan poikkeus. Vastikään 70 täyttäneen Putinin epäselvä sukupuu versoo vahvistamattomien huhujen mukaan uutta oksaa: Putiniin vuosikymmenten ajan yhdistetyn huippu-urheilijan Alina Kabajevan väitetään jälleen odottavan tyttölasta.

Presidentin alkuperäisen avioliiton hedelmät, tyttäret Maria Vorontsova ja Katerina Tihonova taas ovat sotakuukausina ylittäneet myös vastuullisempia uutiskynnyksiä, mutta heidän äidistään Ljudmilasta ei ole saatu havaintoja aikoihin.

IS kokosi tuoreimmat tiedonmurut Putinin "perheyrityksen" tilasta hyökkäyssodan 248 päivän alla.

1. Tyttäret Maria ja Katerina

Vladimir Putinilla on kaksi tytärtä avioliitosta Ljudmila Shrekbnevan kanssa: Maria Vorontsova ja Katerina Tihonova.

Molemmat päätyivät sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltojen pakotelistoille huhtikuussa.

Uutiskanava Al Jazeeran virkamieslähde Washington D.C:ssä sanoi uskovansa, että "perheenjäsenet piilottelevat Putinin omaisuuksia".

Nuoremman tyttären Katerinan, 35, kerrottiin tuolloin työskentelevän Venäjän puolustusteollisuudessa ja isosisko Marian, 36, taas johtavan Kremlin rahoittamia perinnöllisyystieteen tutkimusprojekteja.

Al Jazeeran lähteen mukaan jälkimmäisiä hankkeita valvoo itse isä-Putin.

leksei Navalnyin korruptionvastainen säätiö (FBK) julkisti kuvia Mustanmeren rannalla sijaitsevasta valtavasta linnasta, jonka epäillään kuuluvan Vladimir Putinille.

Talouteen keskittyvän amerikkalaisen uutistoimisto Bloombergin mukaan kyse on Nomeko-nimisestä yhtiöstä, jonka osaomistaja Maria Vorontsova on.

Bloomberg uutisoi huhtikuussa yhtiön miljardiprojektista, johon kuuluu uusi tiedekeskus sekä Moskovan valtionyliopiston yhteyteen nouseva yrityshautomo.

Tämän jälkeen otsikoissa on ollut lähinnä pikkusisko Katerina. Kun lännen talouspakotteet heinäkuussa alkoivat iskeä venäläisten lompakkoon toden teolla, hänet nostettiin korkeaan virkaan valvomaan tuontikorvauksia.

Kuukautta myöhemmin saksalainen Der Spiegel uutisoi Tihonovan käyneen Saksassa kymmeniä kertoja viime vuosina Saksan viranomaisten huomaamatta.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Der Speigelin mukaan Tihonovan matkat suuntautuivat Baijerin osavaltioon, jossa vaikuttaa venäläinen balettitanssija Igor Zelenskyi. Tihonovalla ja Zelenskyillä huhutaan olevan suhde ja yhteinen lapsi.

Balettitanssija Igor Zelenskyi lehdistötilaisuudessa huhtikuussa 2014. Hänellä huhutaan olevan suhde ja yhteinen lapsi Putinin nuoremman tyttären Katerina Tihonovan kanssa.

Tihonova oli aikaisemmin naimisissa pohatta Kirill Shamalovin kanssa, joka teki miljoonia öljy- ja kaasuyhtiö Siburin osakkaana.

Tihonovan ja Shamalovin avioliitto päättyi eroon eri arvelujen mukaan vuonna 2017. Shamalov myi tuolloin Siburin osakkeet takaisin Putinin lähipiirille, jolta oli ne häiden alla 2013 hankkinut.

Tuolloin Bloomberg kertoi, että ex-vävyksi muuttunut Shamalov ei tienannut kaupassa ruplaakaan, koska sai pitää osakkeita vain ollessaan Putinin perheen jäsen.

Tihonovan uusi suhde sai puolestaan saksalaisviranomaiset näyttämään naurettavilta; Der Spiegelin mukaan Tihonovan mukana kulki aseistettuja henkivartijoita, joiden oletetaan olevan itsensä Putinin turvallisuudesta vastaavasta FSO:sta.

Vastoin kansainvälisiä sopimuksia venäläiset eivät ilmoittaneet Baijerin viranomaisille Tihonovan ja hänen henkivartijoidensa matkoista.

53-vuotias Zelenskyi johti Baijerin balettia vuodesta 2016 lähtien, mutta erosi huhtikuussa 2022 perhesyihin vedoten.

Kremlin verkkosivujen mukaan Maria syntyi Neuvostoliitossa vuonna 1985 ja Katerina vuotta myöhemmin Itä-Saksan Dresdenissä, jossa Putinin agenttiura huipentui Berliinin muurin murtumiseen ja kommunistisen totalitarismin edelliseen tuhoon.

2. Entinen vaimo Ljudmila

Vladimir Putinin entinen vaimo Ljudmila Shrekbneva. Hän avioitui KGB:n riviagentin kanssa vuonna 1983 ja erosi presidentistä 2013.

Tiedustelupalvelu KGB:n agentti Vladimir Putin ja lentoemäntä Ljudmila Shrekbneva avioituivat Leningradissa vuonna 1983. He erosivat kolme vuosikymmentä myöhemmin.

Ljudmila on Maria Vorontsovan ja Katerina Tihonovan äiti. Hänestä itsestään ei juuri ole havaintoja vuoden 2013 eron jälkeen.

Kun Ukrainan sodan alettua alkoi levitä hallitsemattomia huhuja Putinin piilopaikoista ja maanalaisista kaupungeista, ponnahti Ljudmilankin nimi esiin.

Putinin väitettiin piilottaneen huippuvarusteltuun luolastoon milloin kenetkin läheisensä, välillä myös Shrekbnevan ja kaksi ensimmäistä tytärtään.

Valeri Solovei

Ehtymättömin lähde oli venäläinen ex-professori Valeri Solovei, joka on aiemminkin tehnyt lennokkaita "paljastuksia" Kremlin sisäpiireistä.

Maaliskuussa Solovei väitti, että Altain tasavallassa on huipputekniikalla vuorattu bunkkeri, joka on suunniteltu kestämään jopa ydinaseilla käytävän sodan. Fasiliteettien suhteen hän saattoi olla jäljillä, sillä maakaasu- ja öljykonserni Gazprom rakennutti aikanaan Ongudayskyn hallintoalueelle maanalaisen luolaston.

Vladimir Putinin katseli judo-ottelua virka-asunnollaan Novo-Ogarevon datshalla syyskuussa 2012.

Entisen professorin Valeri Solovein tunnetuimpia salaliittoteorioita on väite Putinin huippuvarustellun bunkkerikaupungin olemassaolosta Altain tasavallan tantereessa.

Sisältä tuskin kuitenkaan olisi löytynyt sen enempää huippuvirassa olevaa Katerina Tihonovaa, hänen siskoaan Mariaa kuin heidän äitiään Ljudmilaakaan.

– Katerina Tihonova tuskin tosiaan on missään luolastossa, ja kyllä noita tehtäviä tietenkin Moskovasta hoidetaan, jos hän niitä on oikeasti hoitamassa, Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro vastaa IS:lle.

Shrekbnevan bunkkerireissu puolestaan kaatuisi ainakin paperilla läheisyyden puutteeseen. Putinin ja ensimmäisen vaimon suhde oli vähäisten tietojen valossa kaikkea muuta kuin onnellinen.

Shrekbneva kuvaili Putinia kahden vuosikymmenen takaisessa elämäkerrassaan hyväksi isäksi, mutta muulta käytökseltään "tyranniksi ja sovinistiksi".

– Jokainen, joka sietää Ljudmilaa kolme viikkoa, ansaitsee monumentin, kerrotaan Putinin kuitanneen takaisin.

Solovei taas tunnetaan värikkäistä ennustuksista ja salaliittoteorioiden levittämisestä. Hän on myös väittänyt Putinin kärsivän mystisestä sairaudesta.

– Solovei on osoittautunut erilaisia skenaarioita, arvauksia ja huhuja tehtailevaksi henkilöksi, joka on joskus myös arvannut oikein, Kangaspuro toteaa.

Siinä missä tyttärien perässä pakotelistalle päätyi Putinin virallinen rakastajatarkin, olympiatason ex-voimistelija Alina Kabajeva viimein elokuussa, on Ljudmila toistaiseksi välttänyt sanktioruuvin.

3. Virallinen salarakas Alina

Presidentti Vladimir Putinia hymyilytti olympiavoittaja Alina Kabajevan seurassa Kremlissä marraskuussa 2004.

Erottuaan Shrekbnevasta, Putin ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ole puhunut yksityiselämästään julkisuudessa. Vuonna 2017 hän kertoi olevansa isoisä.

– Lapsenlapsistani, yksi heistä on jo päiväkodissa. Olkaa hyvät ja ymmärtäkää, että en halua heidän kasvavan kuin jonkinlaiset kuninkaalliset. Haluan heidän varttuvan kuin normaalit ihmiset, Putin sanoi vastatessaan tavallisten kansalaisten kysymyksiin tv-lähetyksessä.

Presidentti ei tarkentanut onko lapsenlapsia useita – tai kuka tyttäristä äiti on. Vallitsevan tiedon valossa kandidaatteja on Maria Vorontsovan ja Katerina Tihonovan ohella muitakin.

Tunnetuin on olympiatason ex-voimistelija Alina Kabajeva, joka on yhdistetty Putiniin kohta kahdenkymmenen vuoden ajan.

Ensimmäiset yhteiskuvat Putinista ja "salarakkaasta" on päivätty kesälle 2001, jolloin voimistelijatähti oli hädin tuskin täysi-ikäinen ja Putinkin presidenttinä vasta alkaja.

Pseudoperheen jäljillä Luganossa: New York Times etsi huhtikuussa vahvistusta väitteille, joiden mukaan Kabajeva olisi asunut kuvan vihertävillä laseilla vuoratussa ökytalossa Lugano-järven rannalla Sveitsissä.

Rakkauden roihahtamisen ajankohtana pidetään yleisesti vuotta 2004, jolloin Kabajeva tapasi Putinin julkisesti kahdesti.

Maaliskuussa 2004 hän vieraili presidentin residenssissä Novo-Ogaryovossa muiden Ateenan olympialaisiin osallistuvien venäläisurheilijoiden kanssa.

Marraskuussa – rytmisen voimistelun olympiakultaa voittaneena – Kabajeva pääsi Kremliin viralliselle vastaanotolle. Hän ja Putin näyttivät yhteiskuvassa iloisilta ja onnellisilta.

Kaksi vuotta myöhemmin Kabajeva valittiin kansanedustajaksi duumaan Putinin valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän riveistä.

Vajaa vuosikymmen myöhemmin, keväällä 2015, Putin katosi julkisuudesta. Sveitsiläiset lehdet kirjoittivat samaan aikaan, että Kabajeva on synnyttänyt hänelle lapsen, tai useita, Sorengossa, Sveitsin Luganon lähellä sijaitsevalla Sant’Annan luksusklinikalla.

Sveitsiläislehti Blickin mukaan Sant’Annan synnytyssairaalassa nähtiin myös itse Putin.

Kotimaassa Kremlin väkivaltakoneisto piti huolen siitä, että huhuja ei julkisesti reposteltu, mutta länsimainen media otti tapauksesta kaiken irti.

Kabajeva oli edellisenä vuonna jättänyt paikkansa duumassa ja siirtynyt Venäjän kansallisen mediaryhmän (NMG) johtoon.

Seuraavan kerran hänet repäistiin kunnolla takaisin lehtien sivuille vasta, kun Putin käskytti armeijansa ukrainalaisten kimppuun helmikuussa.

New York Postin juorujulkaisu Page Six väitti, että Kabajevalla on jopa neljä lasta Putinin kanssa ja kaikilla näistä Sveitsin kansalaisuus.

Luganolaiset kuiskuttelivat New York Timesille toukokuussa olevansa varmoja, että Kabajeva on kerran asunut ylellisessä lasitalossa Paradison alueella Lugano-järven rannalla.

Ovimies kuitenkin totesi lehden toimittajalle, ettei kymmenen työvuotensa aikana ole koskaan kohdannut sen nimistä henkilöä. Kyselykierros rikkaiden venäläisten suosimalla Collina d’Oron alueella oli myös vesiperä. Yhtäkään Putinin ja Kabajevan väitetyistä lapsista ei ole koskaan varmuudella nähty julkisuudessa.

Sveitsin liittovaltion oikeus- ja poliisiviranomainen ilmoitti keväällä, ettei "kyseisen henkilön (Kabajeva) läsnäolosta Sveitsissä ole mitään merkkejä".

Naisen läsnäolosta Venäjällä on sen jälkeen saatu muutamia havaintoja. Tuorein on huhtikuulta, jolloin Kabajeva juonsi mukaansa nimetyn Alina Festival -voimistelutapahtuman.

Tallenne neuvostohenkisestä tapahtumasta esitettiin Rossija 1 -televisiokanavalla kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona, jolloin Venäjällä vietettiin kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää.

Heinäkuussa venäläiseltä Telegram-kanavalta General SVR:ltä pullahti "uutinen", jonka mukaan Kabajeva olisi jälleen kerran raskaana Putinille.

– Putin, 69, ei ollut lainkaan iloinen saatuaan tietää, että Kabajeva, 39-vuotias entinen olympiaurheilija, joka on romanttisesti yhdistetty Venäjän johtajaan, on raskaana ja saa tyttären, Newsweek siteerasi Telegram-kanavaa.

General SVR:llä on noin 300 000 seuraajaa, mutta useat asiantuntijat ovat jo pitkään varoittaneet ottamasta sieltä kuuluvia väitteitä vakavasti. Ylläpitäjäksi on arvuuteltu jopa ex-professori Soloveita, mutta hän on kiistänyt asian.

Myös Newsweekin faktantarkastusosasto totesi, ettei General SVR:llä ole esittää "todisteita tukemaan itse julistamaansa yhteyttä Venäjän tiedusteluviranomaisiin tai maan turvallisuuskoneistoon".

Elokuussa Yhdysvallat asetti lopulta myös Kabajevan pakotelistalle tämän Kreml-yhteyksistä. Wall Street Journalin mukaan päätöstä oli pantattu, koska sen ajateltiin provosoivan Putinia.

4. Alkuperäinen salarakas Svetlana

Putinin lehtolapseksi ounasteltu Jelizaveta Vladimirovna Krivonogih, Svetlana Krivonogihin tytär, tunnettiin myös nimellä Luiza Rozova. Hän sulki Instagram-tilinsä kohun alettua paisua.

Huhut Putinin suhteista ja lapsista eivät pääty Kabajevaan.

Nykyään tiilenpäitä lukevan Aleksei Navalnyin säätiö kaivoi vuonna 2021 esiin Instagram-tilin, jossa Putinin lehtolapseksi ounasteltu, tuolloin 17-vuotias, Jelizaveta Vladimirovna Krivonogih siemailee drinkkejä yökerhossa keskellä pahinta covid-pandemiaa.

Hänen äitinsä on miljonääri Svetlana Krivonogih, jota kutsutaan Venäjällä Putinin entiseksi rakastajattareksi. Riippumaton venäläinen uutissivusto Proekt alkoi vuonna 2020 selvittää Pietarissa asuvan entisen siivoojan tulojen nopeaa moninkertaistumista.

Krivonogihin nimi löytyi myös veroparatiisipalveluita välittävien yritysten aineistosta Pandoran paperit -nimisen tietovuodon yhteydessä lokakuussa 2021. Niiden mukaan Krivonogihilla oli varallisuutta yli 100 miljoonan euron edestä.

Vuonna 2003 syntyneen Jelizavetan toinen nimi tarkoittaa suomeksi Vladimirin tytärtä. Isän sukunimeä ei virallisista papereista löydy.

Amerikkalainen New York Post julkaisi huhtikuussa kuvia Pietarin hienostoalueella Kivisaarella vuokrattavana olevasta luksusasunnosta.

Kuukausivuokra on kymppitonnin – ja asunnon omistaa lehden mukaan Svetlana Krivonogih.

Lähteet: Business Insider, Der Spiegel, New York Times, Bloomberg, BBC, Al Jazeera, Newsweek, Proekt, New York Post