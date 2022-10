Amerikkalaisperheen unelmien koti muuttui kauhujen taloksi, kun salaperäinen ”tarkkailija” alkoi lähetellä kuumottavia kirjeitä perheen uuteen kotiin.

Kesällä 2014 Derek ja Maria Broaddus olivat innoissaan: pariskunta oli ostanut unelmiensa omakotitalon New Jerseyn osavaltiosta. Hyvin toimeentulevien lapsiperheiden suosimassa Westfieldin kaupungissa sijaitseva, vuonna 1905 valmistunut kuuden makuuhuoneen talo oli maksanut 1,3 miljoonaa dollaria.

Ennen muuttoa pariskunta päätti remontoida talon mieleisekseen. Remontti alkoi pian sen jälkeen, kun kaupat oli tehty. Vain muutama päivä myöhemmin alkoi kuitenkin tapahtua kummia.

Perheenisä Derek päätti kurkistaa postilaatikkoon maalaushommat lopetettuaan. Laatikossa oli postia, vaikka perhe ei vielä ollut asettunut taloksi. Postin joukossa oli valkoinen kirjekuori, jonka päälle oli kirjoitettu käsin ”talon uusille omistajille”.

Kuoren sisällä oli kirjoituskoneella kirjoitettu kirje. Kirjeessä toivotettiin ”rakkaat uudet naapurit” tervetulleiksi. Sitten viesti sai hyytävän käänteen. Kirjoittaja kertoi, että hänen perheensä oli tarkkaillut taloa jo vuosikymmenten ajan.

Nyt, kun olemme lähellä talon 110-vuotisjuhlaa, minulle on annettu tehtäväksi tarkkailla sitä ja sen uutta tulemista. Isoisäni tarkkaili taloa 1920-luvulla ja isäni 1960-luvulla. Nyt on minun vuoroni. Tunnetteko talon historian? Miksi olette täällä? Sen aion selvittää.

Kirjoittaja kertoi viestissään huomanneensa, että taloa remontoidaan ja syytti perhettä sen tuhoamisesta.

Derek huomasi kirjettä lukiessaan, että kirjoittaja oli tarkkaillut perhettä pari päivää aiemmin, kun he olivat käyneet talolla. Kirjoittaja tiesi, että pariskunnalla oli kolme lasta, ja uteli, oliko lisää tulossa.

Aiotteko täyttää talon nuorella verellä, kuten pyysin? Sopii minulle. Oliko vanha talonne liian pieni kasvavalle perheelle, vai huomasitteko ahneuteni, ja toitte lapset taloon siksi? Kun opin heidän nimensä, aion kutsua heitä ja houkutella heidät luokseni.

Kirjoittaja oli allekirjoittanut viestin kursivoituna: Tarkkailija.

Kuka minä olen? Talon ohi ajaa päivittäin satoja autoja. Ehkä olen yhdessä niistä. Katso ikkunoista talon ohi kulkevia ihmisiä. Ehkä olen yksi heistä. Tervetuloa ystäväni, tervetuloa. Hauskuus alkakoon.

Yksin talossa ollut Derek otti välittömästi yhteyttä Westfieldin poliisiin. Poliisi tuli käymään, luki kirjeen ja ihmetteli ääneen, mistä helvetistä oli kyse. Poliisi tiedusteli Derekiltä, onko hänellä vihollisia. Derek vastasi kieltävästi. Poliisi käski myös nostamaan kuistilla olleet remonttitarvikkeet sisälle, ettei Tarkkailija voisi käyttää niitä murtautuakseen taloon.

Derek kiiruhti kotiin Marian ja lasten luo. He kirjoittivat heti sähköpostin pariskunnalle, jolta olivat ostaneet talon. He kysyivät, oliko John ja Andrea Woodsilla aavistusta siitä, kuka mystinen Tarkkailija voisi olla.

Derekin ja Marian tapauksesta on tehty Netflix-sarja The Watcher, joka ilmestyi katsottavaksi lokakuussa.

Andrea Woods vastasi seuraavana aamuna ja kertoi, että Woodsit olivat muutama päivä ennen pois muuttoaan saaneet ”kummallisen” viestin, jonka oli allekirjoittanut Tarkkailija. Tämä kertoi myös Woodseille perheensä tarkkailleen taloa vuosia ja kiitti paria siitä, että he olivat pitäneet talosta hyvää huolta. 23 vuotta talossa asuneet Woodsit eivät olleet kertaakaan aiemmin saaneet kirjeitä Tarkkailijalta. He eivät pitäneet viestiä uhkaavana, joten Andrea oli heittänyt sen roskiin.

Woodsit suostuivat kuitenkin käymään poliisiasemalla ja kertoivat kirjeestä. Poliisi kielsi Mariaa ja Derekiä kertomasta kirjeistä kenellekään. Heille korostettiin, että tämä koski myös uusia naapureita, joista suurinta osaa he eivät olleet vielä koskaan tavanneetkaan.

Kauhu varjosti seuraavia viikkoja, mutta remontti jatkui. Kun Maria ja lapset kävivät talolla, Maria vaati lapsia pysymään koko ajan hänen näköpiirissään. Kun Derek esitteli remontin jälkeä samalla kadulla asuvalle pariskunnalle, hän järkyttyi, kun naapurin rouva sanoi iloitsevansa, että naapurustoon ”saadaan nuorta verta”. Naapuri oli ilmeisesti valinnut erikoisen tavan ilmaista itseään, mutta juuri samoja sanoja oli käytetty myös Tarkkailijan kirjeessä. Eräs remonttimiehistä huomasi lisäksi eräänä aamuna, että hänen edellisenä päivänä maahan laittamansa kyltti oli revitty pois.

Kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Derek oli löytänyt kirjeen, Maria oli yksin talolla ja katsoi postilaatikkoon. Hän löysi muun postin seasta jälleen kirjekuoren, jossa olleen käsialan hän tunnisti oitis. Kuoressa luki virheellisesti herra ja rouva Braddus, mutta Maria soitti välittömästi poliisille.

Perheen toiveesta heidän nimensä on muutettu Netflix-sarjassa. Nora Brannockin roolissa eli toisena pääosanäyttelijänä nähdään Naomi Watts.

Tarkkailija kirjoitti kiinnittäneensä huomiota remontin edistymiseen. Hän kertoi saaneensa selville myös perheen lasten nimet.

Talo odottaa malttamattomana, että muutatte siihen. Siitä on vuosia, kun nuori veri viimeksi hallitsi talon käytäviä. Oletteko jo saaneet selville kaikki talon salaisuudet? Aikooko nuori veri leikkiä kellarissa, vai ovatko he liian peloissaan mennäkseen sinne yksin? Olisin heidän asemassaan hyvin peloissani. Se on kaukana muusta talosta. Jos olette yläkerrassa, ette kuule heidän huutoaan.

Tarkkailija paljasti nähneensä yhden perheen lapsista maalaamassa kuistilla. Lisäksi kirjeessä tiedusteltiin, missä kerroksessa lapset nukkuisivat ja kuka nukkuisi kadun puolella olevassa makuuhuoneessa.

Saan sen selville, kun muutatte. Se auttaa minua, kun tiedän, missä makuuhuoneessa kukakin nukkuu. Sitten voi suunnitella paremmin. Kaikki talon ikkunat ja ovet auttavat minua tarkkailemaan teitä. Olen tarkkailija ja tarkkaillut taloa viimeiset 20 vuotta. Ohitan talon useita kertoja päivässä. Talo on työni, elämäni ja pakkomielteeni. Myös teidän perheenne on. Tervetuloa ahneutenne lopputulokseen. Ahneus toi kolme edellistä perhettä taloon, ja nyt se toi myös teidät minun luokseni. Mukavaa muuttopäivää. Tiedätte, että minä tarkkailen.

Kirje järkytti Mariaa ja Derekiä entisestään. He päättivät lakata tuomasta lapsiaan talolle. Heistä ei myöskään tuntunut enää turvalliselta muuttaa taloon.

Kolmas kirje tuli muutaman viikon kuluttua. Myös Tarkkailija vaikutti huomanneen, että perhe vietti talolla vähemmän aikaa.

– Minne olette lähteneet? Talo kaipaa teitä, viesti kuului.

Boulevard-niminen katu, jolla talo sijaitsi, oli hyvin haluttu osoite 30 000 asukkaan kaupungissa. Broaddusin perheen ostamaa taloa numero 657 on lisäksi kuvailtu yhdeksi kadun upeimmista.

Kun Woodsin perhe pisti talon myyntiin, heidän kerrotaan saaneen useita pyyntihinnan ylittäneitä tarjouksia. Tämä sai Broaddusit pohtimaan, voisiko Tarkkailija olla joku, joka suuttui siitä, ettei ostotarjous mennyt läpi.

Woodsit puolestaan pitivät todennäköisempänä, että Tarkkailija oli joku naapurustosta. Tähän viittasivat tarkat tiedot Broaddusin perheen lapsista ja remontin etenemisestä. Lisäksi ensimmäinen kirje oli leimattu postissa jo ennen kuin talokauppa oli julkista tietoa – vain päivä sen jälkeen, kun remontti oli alkanut. Remonttia tehtiin enimmäkseen sisätiloissa, eivätkä naapurit kertoneet häiritsevistä äänistä.

Derek ja Maria noudattivat poliisin käskyä olla kertomatta kirjeistä naapureilleen. Derek kuuli kuitenkin eräältä samalla kadulla asuvalta naapurilta mielenkiintoisia yksityiskohtia Langfordin perheestä. Langfordit olivat asuneet naapurin ja Broaddusien talojen välissä sijaitsevassa talossa 1960-luvulta asti.

Talossa asuivat 90-vuotias Peggy Langford ja hänen aikuiset lapsensa, jotka olivat yli 60-vuotiaita hekin. Peggyn puoliso Richard oli kuollut yli kymmenen vuotta aiemmin. Naapuri kuvaili Derekille Langfordeja erikoisiksi mutta harmittomiksi. Hän kertoi Derekille, että varsinkin Peggyn poika Michael, joka ei käynyt töissä, herätti toisinaan hämmennystä naapurustossa.

Derek päätteli Langfordeista kuultuaan, että Michael olisi kirjeiden takana. Langfordien talolta näki suoraan heidän kuistilleen, mikä selittäisi osan Tarkkailijan kirjeissään kertomista havainnoista. Kun hän kertoi epäilyksistään poliisille, kävi ilmi, että poliisi oli kuulustellut Michaelia jo ensimmäisen kirjeen jälkeen. Tämä kiisti olevansa kirjeiden takana tai tietävänsä niistä.

Joitain viikkoja tapausta tutkittuaan poliisit ilmoittivat Derekille ja Marialle, ettei mitään ollut tehtävissä tapauksen ratkaisemiseksi, koska johtolankoja oli vähän. Derek pöyristyi. Hän koki, että hänen lapsiaan uhkaillaan, eikä poliisi tee mitään.

Broaddusin perhe alkoi tutkia tapausta itse, kun poliisi ilmoitti, ettei Tarkkailijan nappaamiseksi ollut enää mitään tehtävissä.

Perhe päätti aloittaa omat tutkimukset päästäkseen Tarkkailijan jäljille. Derek vietti yksin öitä talossa ja pyrki tarkkailemaan Michaelin liikkeitä talolle asentamiensa kameroiden avulla. Perhe palkkasi lisäksi yksityisetsivän selvittämään Langfordien ja muiden naapuruston asukkaiden taustoja. Mitään epäilyttävää ei löytynyt – joskin jotkut naapurit kertoivat Michaelin sairastavan skitsofreniaa ja säikytelleen joskus joitain naapuruston asukkaita kurkkimalla sisään heidän ikkunoistaan.

Derek otti yhteyttä myös entiseen FBI-agenttiin Robert Lenehaniin. Myös Lenehan tuli siihen tulokseen, ettei Tarkkailija todennäköisesti toteuttaisi uhkauksia. Kirjeitä tutkittuaan Lenehan arvioi, että Tarkkailija oli joistain sanavalinnoistaan päätellen vanhempi ihminen ja ärsyyntynyt siitä, että kaupunkiin muuttaa ”uutta rahaa”. Lenehan suositteli tutkimaan entisiä taloudenhoitajia tai heidän jälkeläisiään. Ehkä Tarkkailija oli kateellinen siitä, että Broaddusit olivat ostaneet kodin, johon hänellä ei ollut varaa?

Epäilykset kohdistuivat kuitenkin enimmäkseen Langfordeihin. Broaddusit lähettivät jopa yhteistyössä poliisin kanssa Michaelille kirjeen, jossa he väittivät olevansa aikeissa purkaa koko talon maan tasalle. Sen toivottiin provosoivan Michaelia niin, että perhe saisi uuden kirjeen Tarkkailijalta. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut, eikä Michaelia vastaan ole koskaan löydetty todisteita, jotka liittäisivät tämän kirjeisiin.

Vuoden 2014 lopussa tutkinta oli jumissa. Tarkkailija ei ollut jättänyt sormenjälkiä tai digitaalisia jälkiä. Yllättäen kirjeistä löydettiin naisen DNA:ta, mutta myöskään se ei tuottanut tulosta. DNA-testi sulki kuitenkin Michael Langfordin sisaren Abbyn pois epäiltyjen listalta, eikä kirjeitä saatu edelleenkään yhdistettyä naapuritaloon.

The Watcher -sarjassa toisessa pääosassa eli Dean Brannockin roolissa nähdään Bobby Cannavale.

Remontti valmistui, mutta Broaddusin perhe ei tuntenut oloaan turvalliseksi talossa. He olivat myyneet vanhan kotinsa ja asuivat Marian vanhempien luona. Samalla he maksoivat koko ajan asuntolainaa ja muita kuluja Boulevardin talosta.

Kirjeistä he kertoivat vain ani harvoille ystävilleen. Muille he kertoivat tekaistuja selityksiä sille, mikseivät he vieläkään olleet päässeet muuttamaan. Tilanne kuormitti Mariaa ja Derekiä niin paljon, että he kärsivät univaikeuksista. Maria meni myös terapiaan. Terapeutti sanoi, ettei ahdistus helpottaisi ennen kuin perhe luopuisi talosta.

Puoli vuotta ensimmäisen kirjeen saapumisen jälkeen Broaddusit laittoivat myyntiin talon, jossa he eivät olleet asuneet päivääkään. Hintapyyntö oli remontista tulleiden kustannusten kattamiseksi korkeampi kuin se hinta, jonka he olivat itse maksaneet talosta.

Vaikka perhe oli pysynyt visusti vaiti Tarkkailijasta, olivat erilaiset huhut tyhjillään olleesta upeasta talosta ehtineet kiiriä pikkukaupungissa. Huhuja liikkui seksuaalisesta ahdistelijasta sekä vainoajasta. Tämä vaikeutti talon myymistä, vaikka välittäjä sai useilta kiinnostuneilta yhteydenottoja.

Broaddusit vaativat saada näyttää Tarkkailijan kirjeet henkilölle, joka tekisi hyväksytyn ostotarjouksen. Tarjoukset, joita he saivat, olivat kuitenkin alakanttiin. Yksikään ei johtanut niin pitkälle, että he olisivat näyttäneet kirjeet mahdolliselle ostajalle.

Ostajaa ei tahtonut löytyä, vaikka talon hintaa laskettiin. Broaddusit yrittivät vuonna 2015 haastaa oikeuteen talon edelliset omistajat Woodsit, koska nämä eivät olleet kertoneet heille saamastaan kirjeestä ennen kauppoja.

Haaste hylättiin, mutta se oli myös syy, miksi eriskummallinen tapaus päätyi julkisuuteen. Jutusta pääsi ensimmäisenä jyvälle paikallinen toimittaja. Seurauksena tiedotusvälineet parkkeerasivat autonsa perheen talon eteen haastatellakseen naapureita. Derek ja Maria saivat hekin satoja haastattelupyyntöjä.

Derekin ja Marian tapaus on nyt noussut uudestaan pinnalle, kun Netflix-sarja The Watcher tuli katsottavaksi. Myös sarjassa tapahtumapaikkaa on kuvattu hyvätuloisten perheiden suosimaksi.

Westfieldin asukkaat järkyttyivät kuultuaan piinaavasta Tarkkailijasta, jonka henkilöllisyys oli yhä täysi mysteeri.

Spekulaatiot alkoivat jyllätä. Monet kaupunkilaiset olivat sitä mieltä, että Derek ja Maria olisivat lavastaneet koko jutun. Motiiviksi veikattiin sitä, että pariskunta olisi tajunnut vasta kaupanteon jälkeen remontoinnin olevan kallista ja olisi yrittänyt haastaa edelliset asukkaat oikeuteen saadakseen rahansa takaisin.

Osa naapureista alkoi karttaa pariskuntaa, koska tapauksen pelättiin turmelevan Westfieldin maineen ja laskevan alueen asuntojen arvoa. Jotkut alkoivat suhtautua pariskuntaan jopa vihamielisesti.

Puolitoista vuotta ensimmäisen kirjeen saapumisen jälkeen Derek ja Maria saivat vihdoin taloon vuokralaiset. Sopimuksessa oli ehto: jos Tarkkailija lähettäisi vuokralaisille kirjeen, sopimus voitaisiin purkaa. Kahden viikon kuluttua Tarkkailija lähettikin kirjeen. Se oli kuitenkin osoitettu Broadduseille:

Pohditte, kuka Tarkkailija on. Kääntykää ympäri, idiootit. Saatoitte jopa puhua kanssani. Ehkä olen yksi naapuri, jolla ei muka ollut hajuakaan siitä, kuka Tarkkailija voisi olla? Tai ehkä te tiedätte, kuka olen, mutta olette liian peloissanne kertoaksenne sitä kenellekään? Hyvä päätös. Minä tarkkailin, kun katselit minua pimeästä talosta, jotta saisit selville, kuka olen. Teleskooppi on upea keksintö. Talo halveksii teitä, ja Tarkkailija voitti.

Vuokralainen jäi asumaan taloon sillä ehdolla, että taloon asennettiin kamerat. Talossa ehti asua myös pari muuta vuokralaista, kunnes lopulta, kesällä 2019, Derek ja Maria saivat talon myytyä. Hinta oli lähes puoli miljoonaa dollaria matalampi kuin hinta, jolla pariskunta itse osti talon viisi vuotta aikaisemmin.

Sittemmin Broaddusin perhe on pitänyt matalaa profiilia. He asuvat edelleen Westfieldissä, mutta ovat salanneet osoitteensa. Derekillä on kuitenkin Twitter-tili, jonne hän päivittää edelleen tietoja Tarkkailijan tapauksesta.

Talon tarina on ollut vuosia suosittu true crime -harrastajien keskuudessa. Nyt osoitteessa 657 Boulevard käy jälleen kuhina, kun Netflix julkisti tapaukseen pohjautuvan sarjansa The Watcher, ja ihmiset tahtovat nähdä ”riivatun” talon omin silmin.

Perhe suhtautui alkuun penseästi siihen, että heidän kamalista kokemuksistaan tehtäisiin viihdettä. Sopuun Netflixin kanssa päästiin kuitenkin vuonna 2018. Samana vuonna he antoivat laajan haastattelun kokemuksistaan New York Magazinelle. Perheen on väitetty netonneen Netflix-sopimuksesta jopa 10 miljoonaa dollaria, kun taas toiset lähteet kertovat, ettei sopimussumma olisi kattanut edes surullisenkuuluisista talokaupoista koituneita tappioita.

Broaddusit tekivät Netflixin kanssa sopimuksen tv-sarjasta vuonna 2018. Ehtona oli, etteivät sarjan päähenkilöt muistuta heitä ulkoisesti, eikä heidän oikeita nimiään käytetä. Päärooleissa nähdään Naomi Watts ja Bobby Cannvale.

Broaddusien kerrotaan suostuneen sarjaan kahdella ehdolla: heidän oikeita nimiään ei saanut käyttää ja hahmojen tuli muistuttaa heitä ulkoisesti niin vähän kuin suinkin mahdollista.

Sarjassa talon osoite on sama, mutta se on kuvattu New Yorkissa. Broaddusit ilmoittivat, etteivät he pistäisi pahakseen, vaikka kuvitteellinen talo palaisi sarjassa maan tasalle.

Tarkkailijan henkilöllisyyttä ei tiedetä vieläkään. Westfieldin poliisi kieltäytyi kommentoimasta tutkinnan tilannetta People-lehdelle lokakuussa.

Derek puolestaan kuvaili lokakuussa The Sun -lehdelle kokemuksen olleen traumaattinen. Perhe yrittää päästä edelleen päästä siitä yli. Hän varoitti kuitenkin uskovansa, ettei kirjoittaja ole lopettanut ja että lisää kirjeitä voi vielä tulla.

– Naapurustossa on henkisesti epätasapainossa oleva hullu, hän totesi.

The Sun kertoo, että pitkään epäilysten kohteena ollut Michael Langford kuoli vuonna 2020. Hänen perheensä on edelleen raivoissaan heihin kohdistuneista syytöksistä.

Kommentista voi päätellä, että Derek uskoo edelleen Tarkkailijan olevan joku naapuruston asukkaista.

New York Times tavoitteli talon uusia omistajia Andrew ja Allison Carria kommentoimaan kauppoja tai sitä, tiesivätkö he talon taustat. Carrit kieltäytyivät yksityisyyteen vedoten. Samoin kiinteistönvälittäjä, joka oli tekemässä kauppoja. Myöskään uusista kirjeistä ei ole kerrottu julkisuuteen sen jälkeen, kun talo myytiin.

The Watcher -sarjan trailerin voit katsoa tästä:

Lähteet: The New York Magazine, New York Times, People, CNN, The Sun, Netflix