Britannian uusi pää­ministeri on kaksi kertaa rikkaampi kuin kuningas Charles

Britanniassa Rishi Sunakista tulee virallisesti uusi pääministeri tiistaina hänen tavattuaan kuningas Charlesin.

Intialaistaustaisten siirtolaisvanhempien esikoisena Britanniassa syntynyt Rishi Sunak, 42, on ensimmäinen ei-valkoinen pääministeri maan historiassa. Hän on myös Britannian nuorin pääministeri yli 200 vuoteen.

Samalla hän on yksi rikkaimmista. The Guardianin mukaan Sunakin perheen omaisuus on jopa kaksi kertaa suurempi kuin kuningas Charles III:n.

Tulevan pääministerin vaimo, muotisuunnittelija Akshata Murthy on intialaisen Infosys-tietotekniikkayrityksen perustajan, miljardööri N.R. Narayana Murthyn tytär. Pariskunta kuuluu Britannian rikkaimpiin ihmisiin, kertoo Timesin listaus.

Guardianin mukaan Sunakien pariskunnan omaisuuden arvo on noin 730 miljoonaa puntaa, eli 837 miljoonaa euroa. Kuningas Charlesin ja kuningatarpuoliso Camillan omaisuuden arvoksi lasketaan sen sijaan noin 300–350 miljoonaa puntaa.

Vaatimattomista oloista lähtöisin olevan Rishi Sunak on käynyt eliittiyliopistot ja päässyt vaikutusvaltaisiin tehtäviin. 42-vuotias Sunak on intialaisten, Itä-Afrikasta Britanniaan muuttaneiden vanhempien vesa. Hän on käynyt maineikasta Winchester College -sisäoppilaitosta ja opiskellut sen jälkeen muun muassa Oxfordin yliopistossa ja Stanfordissa Yhdysvalloissa.

Stanfordissa opiskellessaan Sunak tapasi vaimonsa.

Guardianin mukaan Rishi Sunakin omaisuuteen kuuluu myös merkittävä kiinteistövarallisuus. Hän omistaa eri puolilla maailmaa neljä kiinteistöä, joiden yhteisarvo on ainakin yli 17 miljoonaa euroa.

Sunakin kaksilapsinen perhe asuu arkisin viiden huoneen omakotitalossa Kensingtonissa Länsi-Lontoossa. Asunnon arvoksi arvioidaan ainakin 8 miljoonaa euroa.

Viikonloppuja perhe viettää 1800-luvun alkupuolelta peräisin olevassa kartanossa maalauksellisessa Kirby Sigstonin kylässä Pohjois-Yorkshiressa.

Pariskunta osti kartanon 1,6 miljoonalla eurolla ennen kuin Sunak valittiin ensimmäisen kerran parlamentin alahuoneeseen 2015. Nyt talon arvoksi arvioidaan 2,2 miljoonaa euroa. Kartanoon on tehty puolen miljoonan remontti, kun sinne rakennettiin muun muassa sisäuima-allas, kuntoilusali, joogahuone ja tenniskenttä.

Ennen politiikkaan antautumistaan Sunak oli muun muassa investointipankki Goldman Sachsin palveluksessa, joten kaikki perheen rahat eivät ole vain vaimon kautta tulleita. Kesäkuussa Sunak totesi Telegraphille, ettei hänelle ole vaikeaa puhua omaisuudestaan.

– Rehellisesti sanottuna se on minulle ihan luontevaa. Ei todellaan ärsyttävää. Tosin vain hyvin harvat ihmiset ottavat asian esiin kanssani.

Sunakia on ravistellut myös pienimuotoinen talousskandaali. Toissa vuoden marraskuussa kävi ilmi, ettei hän ollut ilmoittanut kaikkia omia ja sukulaistensa taloussidonnaisuuksia, jotka voisivat aiheuttaa eturistiriitoja.

Boris Johnsonin hallituksen valtiovarainministerinä toiminut Sunak joutui outoon valoon, kun hänen vaimoaan epäiltiin verosuunnittelusta Britannian verottajan kustannuksella.

Valtiovarainministeriön mukaan Sunak oli kuitenkin toiminut annettujen ohjeiden mukaan.