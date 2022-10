Hanna Smith: Putinin pitää vallassa Venäjän syvä riippuvuus – ”Voi mennä kerrasta poikki”

Iso enemmistö ei kaipaa Venäjällä muutosta, ja eliitti on riippuvainen Vladimir Putinista. Viime kädessä kansalliskaarti turvaa Putinin vallan.

Sotarintamalla menee heikosti, talous sakkaa, tyytymättömyys kasvaa, mutta presidentti Vladimir Putin sen kuin porskuttaa.

Tai vaikka ei ehkä porskuta, niin Putin hallitsee Venäjää edelleen rautaisella otteella.

Toiveikkaimmat ovat enteilleet Putinin vallan romahtamisen olevan vain ajan kysymys, mutta sellaisesta ei ainakaan toistaiseksi näy merkkejä. Mikä pitää Putinin yhä tiukasti vallassa, vaikka painekattila on varmasti melkoinen?

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith näkee tähän kolme merkittävää tekijää. Yksi lähtee kansalaisyhteiskunnasta ja toinen eliitin intresseistä.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että kansan tuki Putinille ei ole lähellekään täydellinen. Kestää silti aikansa ennen kuin tyytymättömyys todella lähtee purkautumaan. Kansan tuki on kuitenkin sen verran vahva, etteivät Putinin valta ja Venäjän yhteiskunta romahda, Smith sanoi Ilta-Sanomille Kouvolan turvallisuuskonferenssissa maanantaina.

Smithin mukaan selitys on yksinkertainen: ihmisluonne. Niin kauan kuin on vähäisinkin toivo paremmasta tulevaisuudesta, suurempi osa kansasta pitää nykyisestä yhteiskuntajärjestyksestä kiinni.

Tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoo, että Venäjän hallintojärjestelmä on rakennettu niin, että kaikki ovat riippuvaisia presidentti Vladimir Putinista.

– Jos koko yhteiskuntajärjestelmä lähtee alta, Venäjä putoaisi anarkiaan ja sekasortoon. Sitä moni pelkää, Smith sanoi.

Toinen Putinia vallassa pitävä voima on eliitin tuki.

– Eliitin intressit ovat hyvin kiinteästi kietoutuneet toinen toisiinsa ja järjestelmään yleensä. Se ruokkii sitä, että kaikki on riippuvaista yhdestä johtajasta, Smith sanoo.

Smith veikkaa, että eliitti joutuu ennen pitkää joka tapauksessa miettimään, olisiko Venäjä parempi valtio ilman Putinia. Vielä ei olla sellaisessa pisteessä.

Valtaa eliitistä pitää yllä Putinin hajota ja hallitse -johtamistapa. Valtaapitäviä, esimerkiksi sotilaskomentajia rintamalla, on toistuvasti sivuutettu ja vaihdettu. Kukaan ei voi olla varma asemastaan.

– Se on ihan tyypillistä autoritääriselle johtajalle, ettei mikään ryhmittymä tai sen osa saa kasvaa liian vahvaksi ja vaikutusvaltaiseksi. Eri vastavoimat, kuten esimerkiksi armeija ja turvallisuuspalvelu, pidetään tiukasti erillään, ja ne joutuvat kilpailemaan keskenään rahasta tai Putinin huomiosta. Esimerkiksi armeija ei saa olla liian yhtenäinen, Smith sanoo.

Vladimir Putin (vas.) keskusteli varapääministeri Dmitri Tshernyshenkon kanssa Kremlissä maanantaina.

Miten Putinin lähipiiri voi olla johtajalleen lojaali, kun ei koskaan tiedä, milloin kalossin kuva piirtyy takapuoleen?

– Venäjällä kaikki tietävät, ettei kyse ole aidosta lojaaliudesta. Lojaaliutta on vain niin kauan kuin se omiin intresseihin sopii, se on puhtaasti intressipohjaista, Smith kuvaa.

– Nämä kaksi – kansa ja eliitti – pitävät Putinin vallassa. Sitten kun ne murenevat, vallankahva voi mennä kerrasta poikki, Smith muistuttaa.

Smithin mukaan Putinin lopullinen vallan varmistaja on kansalliskaarti, Rosgvardija. Kansalliskaarti on puolisotilaallinen poliisiorganisaatio, jonka tehtävänä on turvata Venäjän nykyinen hallinto, laillisuus ja valtiojärjestys.

Lisäksi kansalliskaarti valvoo Venäjän poliittista oppositiota, turva-alaa ja sotilasyrityksiä ja toimii terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Rosgvardija on käytännössä Vladimir Putinin oma, 340 000 henkeä käsittävä armeija.

Kaartia komentaa Putin, ja Venäjän hallitus valvoo sitä tiukemmin kuin armeijaa.

Vuonna 2018 Rosgvardijan henkilömäärä oli noin 340 000.

– Kansalliskaartia voidaan sanoa presidentin omaksi armeijaksi. Se saa enemmän rahaa kuin armeija. Kaikki se kertoo, että Venäjän sisäinen uhka koetaan suureksi – eikä se ole sittenkään välttämättä länsi, joka Venäjää uhkaa, Smith miettii.

Putinin valtakausi päättyy Venäjällä silti joskus, viimeistään kuolemaan tai vakavaan sairastumiseen, joka estää presidentintehtävän hoitamisen.

Venäjä on Smithin mukaan silloin tienhaarassa suurten kysymysten äärellä: mihin suuntaan se lähtee ja kuka tulee Putinin tilalle?

– Venäjä ei ole silloin enää se Venäjä kuin se on nyt. Miten käy yhtenäisyyden ja minkä identiteetin Venäjä valitsee? Valitaanko eurooppalainen demokratia? Putin valitsi imperialistisen konservatismin.

– Venäjän suunnalta täytyy valmistautua kaikkiin mahdollisiin yllätyksiin vielä vuosien ajan, Smith lisää.

Esimerkiksi Etelä-Afrikka on käsitellyt oman kansallisen traumansa, rotuerottelupolitiikan. Kuva on apartheid-museon sisäänkäynniltä Johannesburgissa.

Yhtenä merkittävänä seikkana on Smithin mielestä se, käsitteleekö Venäjä oman historiansa painolastin samaan tapaan kuin Saksa ja Japani toisen maailmansodan tapahtumat tai Etelä-Afrikka oman apartheid-politiikkansa.

– Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen omaa historiaa ja identiteettikysymystä ei käyty läpi ollenkaan, Smith painottaa.