Sunakista tulee Britannian ensimmäinen vähemmistötaustainen pääministeri.

Britannian pääministeriksi nouseva Rishi Sunak, 42, on kokenut lyhyessä ajassa niin nousuja kuin laskuja.

Vasta viime kuussa entinen valtiovarainministeri hävisi konservatiivien puheenjohtajapaikan – ja sitä myöten Britannian pääministeriyden – Liz Trussille. Truss ehti lopulta toimia virassa vain noin kuusi viikkoa, kunnes hän joutui viime viikolla eroamaan laajasti kritiikkiä keränneen talouspolitiikkansa vuoksi.

Trussin eron myötä Sunakille koitti uusi mahdollisuus. Ainoa kilpakumppani Penny Mordaunt jäi kauas taakse konservatiivien sisäisessä kisassa ja ilmoitti lopulta maanantaina itse vetäytyvänsä kisasta.

Sunak ei ehdi kuitenkaan kauan tuulettaa voittoaan, sillä hänellä tulee olemaan edessään monia haasteita. Kansalaisten elinkustannukset ovat nousseet huimaa vauhtia, ja moni kaipaa uudelta pääministeriltä kipeästi ratkaisuja tilanteeseen.

Sunak lupasikin puheessaan maanantaina yhdistävänsä talouskriisin keskellä painivan Britannian. Tehtävästä ei tule helppoa, sillä Sunakin pitäisi yhdistää Britannian lisäksi myös oma puolueensa.

Konservatiivipuolue on kärsinyt sisäisestä sekasorrosta, ja puolueen puheenjohtajan paikalla ovi on käynyt kiivaasti.

Ennen Trussia pääministerin virasta joutui eroamaan kohujen keskelle joutunut Boris Johnson. Sunak on siis kuluvan vuoden kolmas pääministeri Britanniassa.

– Isona haasteena on talouden vakautus ja puolueen yhdistäminen. Vaalit on pidettävä viimeistään tammikuussa 2025, eli siihen asti on aikaa saada tilanne käännettyä puolueen uskottavuuden ja kannatuksen näkökulmasta, sanoo Skotlannin Glasgow'ssa asuva, johtajana E2 Tutkimuksessa toimiva asiantuntija Mari K. Niemi.

– On vaikea nousta pääministeriksi tilanteessa, jossa on käynnissä tarina siitä, että konservatiivit ovat sirkus. Puolueen kilpailijat tuottavat narratiivia, että puolueesta ei voi tulla uskottavaa johtajaa, hän lisäsi.

Hän antoi STT:lle haastattelun maanantaina ennen Sunakin valintaa pääministeriksi.

Niemi arvioi, että entisenä valtiovarainministerinä Sunakin vahvuus on hänen ymmärryksensä taloudesta. Valtiovarainministeriä Sunak osoitti myös huomattavan avokätistä politiikkaa korona-aikoina tukemalla esimerkiksi yrityksiä.

– Tory-poliitikoksi hän on ollut hyvin avokätinen. Toki aikakin oli poikkeuksellinen, Niemi sanoo.

Sitä, että ex-pääministeri Johnson lopulta vetäytyi kisasta, Niemi ei pidä yllättävänä. Samalla hän uskoo, että lomansa keskeyttänyt Johnson todella varautui kisaamaan paikasta tosissaan.

Niemi uskoo kuitenkin kokonaiskuvan vaikuttaneen. Johnsonilla on yhä tutkinta käynnissä koskien hänen virka-asunnollaan korona-aikana järjestettyjä juhlia. Konservatiivipuolue ei halua kohdata tilannetta, jossa pääministeri jouduttaisiin jälleen vaihtamaan, mikäli tutkinnasta selviäisi jotain raskauttavaa.

– Moni konservatiivien poliitikko veti tukensa Johnsonilta tämän pääministerikautena. Jos hän nyt palaisi valtaan, se olisi näille politiikoille hyvin vaikea tilanne, Niemi lisää.