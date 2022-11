Yhdysvaltain politiikkaan syntyi uusi käsite: vaalikieltäjät. He kyseenalaistavat käytännössä omatkin vaalinsa.

Yhdysvaltain välivaaleissa 8. marraskuuta suurin huomio kohdistuu osavaltiotason vaaleihin, joissa ehdokkaina on lukuisia ex-presidentti Donald Trumpin kiihkeitä tukijoita.

Heille on yhteistä se, että he kyseenalaistavat käytännössä Yhdysvaltain koko vaalijärjestelmän.

Heidän mielestään Trump voitti edelliset presidentinvaalit, mutta voitto ”varastettiin” häneltä. He toistavat Trumpin valheellisia väitteitä vaalivilpistä ja levittävät salaliittoteorioita. Tämän pelätään murentavan demokratian perustan Yhdysvalloissa.

Trump voitti, julisti ex-presidentin arizonalaisen kannattajan kyltti viime tammikuussa Trumpin puhetilaisuudessa.

Monet ehdokkaista ovat antaneet vaalilupauksen, että toistamiseen Trump ei häviä.

Heillä on hyvät mahdollisuudet lunastaa lupauksensa, sillä moni heistä on ehdolla tärkeässä vaa’ankieliosavaltiossa virkaan, jossa voi päättää, kuinka vaalit viedään läpi ja miten sen tulos vahvistetaan. Tämä koskisi erityisesti vuoden 2024 presidentinvaaleja.

Monet asiantuntijat pelkäävät, että jos nämä henkilöt pääsevät tavoittelemaansa virkaan, heillä ei ole aikomustakaan kunnioittaa enää vaalijärjestelmää, jolla heidät itsensä valittiin.

Vaalikieltäjien aikakausi alkoi

Yhdysvaltain politiikkaan on Trumpin vaalivalheiden tukijoiden myötä syntynyt jo uusi käsite: election deniers, vaalikieltäjät.

Vaalikieltäjien esiinmarssi on ollut massiivinen. Brookings-instituutin tutkijat laskivat vastikään, että ehdolla eri virkoihin on peräti 345 vaalikieltäjää. Kaikki olivat republikaaneja.

– Vuoden 2022 välivaalit saattavat olla kautta aikojen ensimmäiset vaalit, joissa ehdolla ovat itse vaalit, luonnehtivat Brookingsin tutkijat.

Donald Trump saapui MAGA-lippis päässään puhetilaisuuteensa Texasin Robstownissa 22. lokakuuta. Trump on vihjaillut avoimesti presidenttiehdokkuudestaan 2024 vaaleissa.

FiveThirtyEight-ennustesivusto on laskenut, että liittovaltion ja osavaltioiden keskeisiin virkoihin ehdolla olevista 552 republikaanista peräti 200 ehdokasta kiistää täysin edellisten presidentinvaalien tuloksen tai he ovat jopa osallistuneet tuloksen kumoamisyrityksiin.

Lisäksi 62 ehdokasta 552:sta oli esittänyt epäilyjä tulosten rehellisyydestä.

Vain 78 republikaania oli hyväksynyt täysin vaalituloksen.

Vaalit kaaokseen?

Vaalikieltäjät pyrkivät keskeisiin asemiin poliittisen järjestelmän kolmella eri sektorilla:

Osavaltioiden kuvernööreillä, vaaliviranomaisilla ja oikeusministereillä on suoraa toimintavaltaa siihen, miten vaalit viedään läpi ja miten tulos hyväksytään. Vai hyväksytäänkö lainkaan. Eri osavaltioiden lainsäätäjät ehtivät vielä seuraavan kahden vuoden aikana luomaan lakeja, joilla voidaan merkittävästi haitata esimerkiksi demokraatteja tukevien vähemmistöjen äänestämistä. Liittovaltion edustajainhuoneen jäsenet vahvistavat vaalituloksen. Jos osavaltioissa syntyy tilanne, että vaalitulosta ei saada aikaiseksi, uuden presidentin valinta saattaa viime kädessä langeta edustajainhuoneen päätettäväksi. Washington Postin mukaan on todennäköistä että valtaosa tulevan edustajainhuoneen republikaanijäsenistä kuuluu vaalikieltäjiin.

Seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2024 erityisesti osavaltioiden poliitikoiden merkitys voi olla ratkaiseva, koska osavaltiot suorittavat itsenäisesti vaalinsa.

– Jos vaalikieltäjät pääsevät vastuuseen vaalien järjestämisestä, he tuskin hyväksyvät vuoden 2024 presidentinvaalien tulosta, jos republikaanien ehdokas häviää vaalit. Pahimmillaan tästä saattaa seurata umpikuja, jossa presidentinvaalien voittajaa ei onnistuta määrittelemään, kirjoitti Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén vastikään julkaistussa kommentissaan.

IS esittelee seuraavassa tunnetuimmat vaalikieltäjät:

Mark Finchem, Arizona

Mark Finchem puhui vaalitilaisuudessaan Arizonan Mesassa 9. lokakuuta.

Keskeisen vaa’ankieliosavaltion uusi vaaliviranomainen saattaa olla mielipidemittauksia niukasti johtava osavaltioparlamentin jäsen, joka kuuluu äärioikeistolaiseen Oath Keepers -militanttiryhmään ja on levittänyt QAnon-salaliittoteorioita ”pedofiilidemokraateista”.

Finchem oli Washingtonissa 6. tammikuuta 2021 Trumpin puhetilaisuudessa, joka yltyi Capitolin mellakaksi, mutta ei omien sanojensa mukaan osallistunut valtaukseen.

Arizona oli yksi vuoden 2020 vaalien kiistakapuloista. Lukuisten turhien oikeuskanteiden ja jopa republikaanien järjestämän oman, kalliin uudelleenlaskennan jälkeen Biden julistettiin osavaltion voittajaksi reilulla 10 000 äänellä.

Mutta ei Mark Finchemin mukaan. Hän ei olisi tulosta vahvistanut.

– He väärensivät Arizonan tuloksen kymmenillä tuhansilla äänillä piirikunnissa, Finchem twiittasi Capitol-mellakan vuosipäivänä viitaten vastaehdokkaaseensa, osavaltion nykyiseen vaaliviranomaiseen.

Secretary of State -nimellä Yhdysvalloissa tunnettu osavaltion vaaliviranomainen päättää vaalien läpiviennistä ja tuloksen vahvistamisesta.

Finchem on tukenut Arizonan osavaltioparlamentissa esiteltyä lakia, joka antaisi parlamentille mahdollisuuden kumota vaalitulos. Perusteeksi voisivat riittää epäilyt vaaliepäselvyyksistä.

Vaaliviranomaisena hän on uhannut poistaa laskentakoneet ja siirtyä käsin tehtävään laskentaan sekä muun muassa kaventaa posti- ja ennakkoäänestysoikeutta.

– Nämä ehdotukset johtaisivat tehottomampaan, kalliimpaan ja epätarkempaan järjestelmään. Jos hänet valitaan, toivon totisesti, että hän ymmärtäisi pian päästyään osaksi systeemiä, että hänen ehdotuksensa ovat toteuttamiskelvottomia ja vain vahingoittaisivat vaalijärjestelmää, kommentoi Maricopan piirikunnan edustaja Bill Gates Washington Postille.

Jim Marchant, Nevada

Jim Marchant johtaa vaalikieltäjien rynnäkköä keskeisiin vaaleja järjestäviin virkoihin Yhdysvalloissa.

Samaan virkaan kuin Finchem pyrkii naapuriosavaltio Nevadassa toinen vaalikieltäjä, joka on osavaltioparlamentin entinen jäsen.

– Presidentti Trump hävisi 2020 vaalit vilpin takia. Olen työskennellyt vaalien jälkeisestä päivästä lähtien paljastaakseni mitä tapahtui. Olen löytänyt kauheita asioita. Kun olen Nevadan vaaliviranomainen, korjaamme asian. Ja kun johtamani vaaliviranomaisten liitto ympäri maata tulee valituksi, korjaamme koko maan asiat. Ja presidentti Trump valitaan jälleen presidentiksi vuonna 2024, Jim Marchant julisti vastikään tilaisuudessaan Trump rinnallaan.

Marchant organisoi hanketta, jossa tuetaan vaalikieltäjien pyrkimyksiä osavaltioiden vaaleista vastaaviksi ympäri Yhdysvaltoja.

Marchant oli viime vaalien jälkeen mukana myös ryhmässä, joka yritti julistautua osavaltion vaihtoehtoisiksi valitsijamiehiksi tarkoituksenaan kumota Bidenin voitto. Hankkeen lainmukaisuutta tutkitaan yhä.

Kaksikko Finchem-Marchant saattaa jatkossa vastata kahden keskeisen osavaltion vaaleista.

Marchant yritti myös saada itselleen uusintavaalin, kun hän oli hävinnyt edustajainhuoneen paikan demokraattien vastaehdokkaalle 2020. Oikeus hylkäsi väitteet vaalivilpistä todisteiden puutteessa.

Kaiken huippuna Marchant kyseenalaisti jopa viime kesäkuun esivaalit, joissa hänet valittiin republikaanien ehdokkaaksi vaaliviranomaisen virkaan.

– En täysin luota tulokseen. Sähköiseen äänestämiseen liittyy epäilyjä. Vilppi on vahva sana, mutta epäselvyyksiä on voinut olla – pahantahtoisia tai vahingossa syntyneitä – ainakin sen perusteella mitä olen kuullut, Marchant sanoi tuolloin.

Kristina Karamo, Michigan

Kristina Karamo ansaitsi Trumpin kehut vaalivilppiväitteillään. Hänen kannatuslukunsa Michiganin vaaliviranomaisen vaalissa ovat kuitenkin toistaiseksi olleet alhaiset.

Suuren vaa’ankieliosavaltion Michiganin paikallispoliitikkona Karamo nousi maanlaajuiseksi julkkikseksi, kun hän väitti 2020 vaalien jälkeen todistaneensa itse vilppiä Detroitin postiäänten laskennassa vaalitarkkailijana.

Karamo väitti, että paikalle ilmestyi mystisesti äänisäkkejä keskellä yötä ja laskentakoneet muuttivat ääniä Bidenille. Kukaan ei koskaan esittänyt päteviä todisteita väitteille, kuten ei muillekaan vastaaville ympäri maata.

Nyt Karamo on myös ehdolla Michiganin Secretary of State -virkaan. Hän on yliopiston professori, joka vastustaa muun muassa evoluution opettamista kouluissa ja on levittänyt QAnon-salaliittoteorioita.

Toisin kuin Marchant ja Finchem. Karamo ei kuitenkaan ole menestynyt kannatusmittauksissa.

Kari Lake, Arizona

Arizonan kuvernöörikisaa johtava trumpisti Kari Lake poseerasi nuoren kannattajan kanssa vaalitilaisuutensa jälkeen 21. lokakuuta.

Arizonasta voi tulla seuraavien presidentinvaalien kompastuskivi, vaikka Mark Finchem ei pääsisikään järjestämään vaaleja. Sotkun voisi hoitaa osavaltion seuraava kuvernööri.

Tunnettuna tv-kasvona Kari Lake on kirinyt johtoon kannatusmittauksissa demokraattien Katie Hobbsia vastaan. Hobbs on tämänhetkinen Arizonan vaaliviranomainen.

Lake on entinen paikallinen tv-uutisankkuri. Häntä pidetään myös fanaattisena Trump-fanina.

Vastikään hän herätti ristiriitaista huomiota imuroimalla punaista mattoa, jolle Trump oli astumassa ennen heidän tapaamistaan.

Kuvernöörinä Lake olisi keskeisessä roolissa esimerkiksi uusien vaalilakien vahvistamisessa. Hän on Finchemin tavoin sanonut haluavansa kieltää sähköiset laskentalaitteet.

– Yhdysvallat tietää, että vuoden 2020 vaalit varastettiin. Yhdysvallat tietää, että presidentti Trump oli todellinen voittaja, Lake on twiitannut.

Kari Lake esiintyi yhdessä Trumpin kanssa viime tammikuussa Arizonassa.

Lake on ainoa välivaalien kuvernööriehdokkaista, joka kannattaa näin avoimesti salaliittoteorioita ja jolla on lisäksi mittausten mukaan hyvä mahdollisuus voittaa.

Jos hän ei voita, hän on antanut ymmärtää ettei aio tunnustaa tappiotaan.

– Aion voittaa vaalit, ja sen tuloksen hyväksyn, Lake sanoi vastikään CNN:n haastattelussa.

Doug Mastriano, Pennsylvania

Doug Mastriano nousi koko maan tietoisuuteen viime presidentinvaalien jälkimainingeissa ja pyrkii nyt Pennsylvanian kuvernööriksi.

Tärkeimpiin vaa’ankieliosavaltioihin kuuluva Pennsylvania ei ole saamassa vaalikieltäjää kuvernööriksi, vaikka yllätysmahdollisuus onkin yhä olemassa.

Republikaanien ehdokas Doug Mastriano on kannatusmittauksissa jäljessä demokraattiehdokas Josh Shapiroa. Mastriano on maan seuratuimpia poliitikkoja tällä hetkellä äärimielipiteidensä vuoksi.

Entinen armeijan eversti on tunnettu salaliittoteorioiden levittäjä. Hän osallistui osavaltiosenaattorina Bidenin vaalivoiton kumoamisyrityksiin ja saavutti Trumpin suosion.

Mastrianon taktiikkana oli ohittaa vaalitulos ja saada Pennsylvanian republikaanien hallitsema osavaltioparlamentti antamaan valitsijamiehet Trumpille.

Capitolin mellakan aikaan hänet nähtiin ohittamassa poliisilinjoja ja mellakkaa tutkiva kongressin komitea on haastanut hänet kuultavaksi.

Mastrianolla ei ole aikomusta noudattaa haastetta, mikä voi tuoda hänelle vielä syytteen.