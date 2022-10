Aktivistit protestoivat öljyntuotantoa vastaan.

Ilmastoaktivistit sotkivat kuningas Charlesia esittävän vahanuken suklaakakulla maanantaina Madame Tussauds -vahakabinetissa Lontoossa.

Kaksi öljyn vastaisen Just Stop Oil -ryhmän jäsentä iskivät suklaakakut vahanuken kasvoihin ja vaativat, että Britannian hallitus pysäyttää kaikki uudet öljy- ja kaasuluvat.

– Tiede on selkeä. Vaatimus on yksinkertainen: lopetetaan uusi öljyn- ja kaasuntuotanto. Se on helppoa, aktivistit sanoivat.

Poliisin mukaan molemmat mielenosoittajat on pidätetty.

Hieman yli viikko sitten Just Stop Oil -ryhmän aktivistit yrittivät tärvellä Vincent Van Goghin Auringonkukkia-teoksen Lontoon National Gallery -museossa. Aktivistit heittivät maalauksen päälle tomaattikeittoa. Poliisi pidätti tapauksessa kaksi ryhmän jäsentä.

Sunnuntaina ilmastoaktivistit puolestaan heittivät protestina perunamuusia Claude Monet’n maalauksen päälle Museum Barberin -museossa Potsdamissa Saksassa sunnuntaina.

Kaksi Letzte Generation -ryhmän jäsentä tahri Monet’n Heinäsuovat-sarjaan kuuluvan maalauksen ja liimasi sitten kätensä kiinni seinään.

Aktivistien mukaan tempauksen tarkoituksena oli herätellä ihmisiä meneillään olevaan ilmastokatastrofiin.