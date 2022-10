Tällainen on Putinia suojeleva ”yksityis­armeija” – pitää kansan kurissa ”tapahtui mitä tahansa”

Kaartin tehtävä on kukistaa kaikki Putinin hallinnon sisäinen uhka. Siksi sen joukkoja ei voi lähettää Ukrainan rintamalle, jossa on huutava miespula. Jos pelätty kansalliskaarti päätyy voitolle Kremlin sisäisessä valtataistelussa, presidentin asemaa ei uhkaa kukaan, eikä mikään.

Vuonna 2016 uudelleen organisoitua Venäjän kansalliskaartia johtaa – yllätys, yllätys – Vladimir Putinin judokaveri ja hänen Pietarin aikainen henkivartijansa ja luottomiehensä Viktor Zolotov.

– Se on yksityisarmeija, sanoo Venäjän strategisesta kulttuurista tohtoriksi väitellyt, Jyväskylän yliopiston turvallisuus ja strateginen analyysi -työelämäprofessori Martti J. Kari.

Putin ei voinut luottaa asevoimiensa uskollisuuteen ja sokeaan tottelevaisuuteen, minkä takia asevoimien ja Putinin väliin rakennettiin sisäministeriön joukoista uusi voimanyrkki.

Kansalliskaarti työssään. Vuonna 2018 iskettiin eläkeiän laskua protestoineiden mielenosoittajien päähän järkeä Moskovassa.

– Organisatorisesti kansalliskaarti alistettiin Venäjän turvallisuusneuvostolle. Siinä ei ole mitään ministeriötä välissä, vaan se on suoraan turvallisuusneuvoston alainen joukko. Eli suoraan Putinin alainen joukko.

Ukrainan sodan alusta lähtien on havaittu jännitteitä kaartin, tiedustelupalvelun ja asevoimien välillä.

– Asevoimat ja kansalliskaarti on nostettu lähemmäs tsaaria. Ne organisaatiot tappelee pikkuhiljaa.

Vladimir Putin ja hänen luottomiehensä Viktor Zolotov palaveeraavat elokuussa 2022.

Kansalliskaartin komentaja Viktor Zolotov on KGB-taustainen Venäjän entinen apulaissisäministeri, joka on tsaarilleen ehdottoman lojaali.

– Hän on niitä pajareita, jotka ovat saaneet kaiken Putinilta. Hänellä on 10 miljoonaan asunto-omaisuus ja 20 miljoonan euron maatilat. Hän menettäisi kaiken, jos Putin kaatuisi.

Iivana Julman (1530-1584) luoma opritšnik-järjestelmä aloitti valtioterrorin viljelyn tsaarin vallan turvaamiseksi.

Martti J. Karin mukaan venäläinen valtioterrori sallii hallitsijan käyttää väkivaltaa kansalaisiaan kohtaan, jos se on hallitsijan edun mukaista.

Hän viittaa Venäjän väkivaltaiseen historiaan, jolla on tapana toistaa itseään.

– Tsaari Iivana Julman (1530–1584) aikana syntyi valtioterrori venäläiseen strategiseen kulttuuriin, mitä on jatkettu, Kari sanoo ja luettelee 1900- ja 2000-luvun julmia organisaatioita, Tsheka, NKVD, KGB, FSB, SVR ja kansalliskaarti.

– Iivana Julma perusti opritshnik-järjestelmän. Tällä tsaari piti pajarit (ruhtinaat, aateli) ja kansan kurissa.

– Jos kansa pullikoi, opritshnik kävi siellä ja lamautti levottomuudet. Jos tsaari epäili, että pajaristo suunnittelee vallankaappausta tai vastaavaa, tämä osa pajaristosta tapettiin ja tilat poltettiin.

Kansalliskaarti otti oppositiojohtaja Alexei Navalnyin oikeudenkäynnin aikaisen järjestyksenpidon tosissaan helmikuussa 2021.

Jos Putin uskaltaisi tinkiä hallintonsa sisäisestä turvallisuudesta, hän voisi komentaa tuhansittain kaartilaisia Ukrainan rintamalle, jossa Venäjän armeijalla on valtava miehistövajaus.

Silloin surkeasti epäonnistunut liikekannallepanokin olisi voitu jättää tekemättä.

Valtaosa kaartilaisista on kuitenkin pakko pitää Venäjällä, koska Putinin hallinnolle on elintärkeää säilyttää kuri kansan keskuudessa. Levottomuudet on estettävä jo ennakolta ja syntyneet mielenosoitukset kukistettava välittömästi.

– Jokaisessa federaatiopiirissä, joita on kahdeksan, on vähintään yksi prikaati kansalliskaartin joukkoja. Niiden tehtävänä on katsoa, että alueen isot kaupungit pysyvät rauhallisina, tapahtui mitä tahansa, Kari sanoo.

– Jos Moskovassa tulee levottomuuksia kaartin Dzerzhinski-divisioona ottaa sen haltuunsa.

Nämä kaartin sotilaat eivät jouda rintamalle, koska heidän täytyy pitää yllä kuria Moskovassa. Tässä marssitaan Manezhnaya-aukiolla lokakuussa 2022.

Kaartin sadoistatuhansista miehistä vain pieni osa on Ukrainassa. Ne eivät toimi rintamalla, vaan sen takana ”turvaten ja puhdistaen” selustaa.

– Kaartin tehtäviä ovat vastaterroristitoiminta, selustan suojaaminen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, Kari sanoo.