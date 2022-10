”Ongelmia komponenttien kanssa tai liian kiire huollon kanssa.”

Ei mennyt edes viikkoa, kun sotilasasiantuntija ja bloggaaja Petri Mäkelä olisi voinut halutessaan sanoa ”mitä minä sanoin”.

– Venäjän kaluston koneviat tulevat lisääntymään sodan edetessä, Mäkelä ennusti Ilta-Sanomille viime tiistaina.

Hän viittasi paheneviin huolto-ongelmiin.

Suhoi-34 -hävittäjä oli juuri pudonnut maahan Jeiskin kaupungissa Venäjän maan lounaisosassa lähellä Ukrainan rajaa.

Jatkoa seurasi jo sunnuntaina, kun syvemmällä Venäjällä Irkutskissa putosi maahan koelennolla ollut Suhoi-30 -hävittäjä.

– Kyllä tämä näyttää nyt siltä, että joko miehistöjä painetaan liian kovalla tai sitten huolto ei toimi, kaverit eivät enää kerkiä tekemään asioita siinä mittakaavassa kuin pitäisi, Mäkelä kommentoi tuoreinta putoamista.

– Irkutsk on kiinnostava paikka, Mäkelä jatkaa.

– Siellä on tehdas, joka valmistaa ja huoltaa Suhoin koneita. Jos se on ollut koelennolla, niin oliko se kunnostettu vai uusi kone tulossa riviin, Mäkelä pohtii.

Hän miettii, olisiko valmistuskomponenteissa ollut ongelmia tai liian kiire huollon kanssa.

– Jotain siinä on mennyt pieleen joko valmistuksessa tai huollossa. Ongelmia komponenttien kanssa tai liian kiire huollon kanssa.

– Näyttää siltä, että molemmat moottorit ovat menneet ja kone on tullut tonttiin aika rapsakasti.

Poliisi tutkii Irkuskissa sunnuntaina kahden lentäjän hengen vaatinutta Suhoi-onnettomuutta.

Kaksi onnettomuutta vain viikon sisällä on vaikuttava määrä jopa Venäjän mittapuilla laskien.

– Se on paljon, Mäkelä vahvistaa.

– Ja kumpikin viittaa mekaaniseen vikaan, vaikka ensimmäisessä puhuttiinkin myös lintuosumasta, mutta ei sitä voi millään varmistaa. Se saattoi hyvin olla mekaaninen vika sekin.

– Tämä toinen tuli korkealta ja suoraan alas kuin tehot olisivat hävinneet kokonaan.

Suhoi 34 ja ja Suhoi 30 edustavat Mäkelän mukaan samaa ”perusarkkitehtuuria” ja niissä on paljon samaa tekniikkaa ja yhteisiä komponentteja.

– Suhoi 34 on isompi ja siinä on pieni vessakin. Siinä istuvat rinnakkain lentäjä ja aseupseeri. Se on hävittäjäpommittaja, monitoimihävittäjä.

Suhoi 30 on perinteinen hävittäjä.

Suhoi-30 -hävittäjät esiintyivät lentonäytöksessä lähellä Moskovaa kesällä 2021.

Sunnuntain turman viesti on Venäjän kannalta huolestuttava.

– Missään nimessä koneiden ei pitäisi tulla alas teknisen vian vuoksi jos ne ovat juuri olleet tehtaalla.

Mäkelä antaakin uuden ennustuksen.

– Jatkavat samalla linjalla. Ei tämä varmasti heillä yhtään helpota. On komponenttipula ja pilotteja ajetaan kovilla. Heitä on hävinnyt rivistä parhaasta päästä, koska kokeneempia laitettiin alkuvaiheessa lentämään.

– Ja mekaanikkoja työllistetään koko ajan enemmän, kun koneet kuluvat. Odotettavissa on, että erilaisiin mekaanisiin vikoihin liittyviä tappioita tulee lisää.

– Huolto-ongelmat tulevat pahenemaan etulinjakaluston osalta, Mäkelä arvioi.

Kaikkia varaosia ei välttämättä ole saatavilla pakotteiden takia.

Heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan länsi asetti pakotteet Venäjälle vietäville ilma-aluksille, laitteille ja varaosille ja ilmailuun liittyvälle teknologialle.

Pakotelistoilta löytyvät sekä Irkutsk että Suhoi.

Viranomaiset ottavat lukua Przevalskova-kadun varteen tuhoutuneesta Suhoi 30-hävittäjästä Irkustskissa.

Jeiskin turmassa kone osui yhdeksänkerroksiseen asuinrakennukseen aiheuttaen tulipalon ja ainakin viidentoista ihmisen kuoleman ja lähes kahdenkymmenen loukkaantumisen.

Miehistö pelastui heittoistuimilla.

Irkustskin turmassa koneen alle jäi puurakennus ja henkensä menetti vain koneen kaksihenkinen miehistö.