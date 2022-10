Asiantuntijat kummastelevat kohuttua "Wagner-linjaa" – Pekka Toverilta tyly arvio

Ukrainalaiselle pellolle ilmestynyt Venäjän puolustuslinja herättää kummastelua sosiaalisessa mediassa.

Venäjän palkka-armeija Wagnerin Koillis-Ukrainan Luhanskiin rakentama puolustuslinja herättää ihmetystä sosiaalisessa mediassa.

”Wagner-linjaksi” nimetty rakennelma koostuu neljässä rivissä olevista pyramidinmuotoisista sementtipylväistä.

Muun muassa valkovenäläinen Nexta-sivusto on jakanut kuvia harmaista pyramidijonoista. Kuvien alkuperää ei ole vahvistettu.

– Ei, tämä ei ole uusi nykytaidenäyttely, vaan suojarakenteita, joita on ryhdytty asettamaan Belgorodin alueelle, sivusto leukailee Twitter-tilillään.

Twitterissä ja Telegramissa leviää myös runsaasti videomateriaalia keskelle peltoa tehdystä betonilinjasta. Videoiden perusteella näyttää, että matalahkot betoniesteet on laskettu suoraan maan pinnalle.

Osassa videoita näkyy myös, miten esteiden taakse kaivetaan syvää kaivantoa. Videoiden alkuperää ei ole vahvistettu.

Puolustuslinjan todellinen vaikutus on ehditty kyseenalaistaa sosiaalisessa mediassa.

Uutistoimisto CNN arvioi myös satelliittikuviin perustuen, että linja on nykyisellään Ukrainan joukkojen kierrettävissä.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri lataa tylyn tuomion Wagnerin aikaansaannokselle.

– Tällaiset "panssariesteet" antavat vain psykologista turvaa niille puolustajille, jotka ovat riittävän tyhmiä uskoakseen, että niillä olisi jonkinlainen pysäyttävä vaikutus hyökkäävälle panssarijoukolle, Toveri kirjoittaa lauantaina Twitter-tilillään.

Panssarisodankäynnin asiantuntija, majuri Mika Mäenpää, ei usko betonipilareiden pitelevän Ukrainan panssarijoukkoja.

– Minuutteja. Kaksi laukausta pääaseella kahteen vierekkäiseen porsaaseen ja aukko on raivattu, Mäenpää arvelee, kun häneltä kysytään miten kauan betonipilarit pitelevät vastustajaa.

Mäenpään mukaan jo pelkkä esteiden kaivaminen maahan vahvistaisi linjan pitävyyttä.

– Esteet osin maan sisään, ettei niitä voi siirtää. Esteiden sijoittaminen maaleikkauksiin, jottei niitä ole helppo tuhota suora-ammuntatulella. Miinoitukset ja PST-aseiden (panssarintorjuntatykki) epäsuorantulen käyttö. Silti tuo olisi murrettavissa melko helposti jos vaan on tulivoimaa käytössä, Mäenpää toteaa Twitterissä.

Mäenpään mukaan panssariesteiden tarkoituksena on pysäyttää vastustaja, jolloin joukkoihin voisi iskeä esimerkiksi panssaritorjuntakanuunoilla.

– Siksi tuohon pitää mieluummin tehdä aukot jo kauempaa, sitten murtautua aukoista läpi vauhdilla ja massiivisen epäsuorantulen tukemana, joka pitää PST-aseet matalana, Mäenpää kirjoittaa Twitterissä.

Niin kutsutulle Wagner-linjalle ei näyttäisi olla yhteistä ymmärrystä Venäjän hallinnossa Kremlissä, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoittaa tuoreimmassa raportissaan.

Wagnerin rahoittaja, "Putinin kokiksi" kutsuttu Jevgeni Prigozhin ja palkka-armeijan läheiset Telegram-kanavat ovat ilmoittaneet Venäjän päätöksestä olla jatkamatta puolustuslinjan laajentamista Ukrainan Luhanskissa ja Donetskissa sekä Venäjän Belgorodin alueella.

Uutistoimisto CNN kertoo, että Wagner-ryhmä haluaisi ulottaa torjuntalinjan Kreminnan kaupungista etelämpänä olevaan Svitlodarskiin, jolloin se olisi karkeasti arvioiden lähes 220 kilometrin mittainen.

Nyt kyse on noin kahden kilometrin mittaisesta puolustusrivistä.