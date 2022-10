Boris Johnsonin paluu vaikuttaa yhä todennäköisemmältä – lähteet: Johnsonilla sadan kansanedustajan tuki

Boris Johnson palasi tänään Britanniaan kesken Karibian-lomansa.

Britannian entinen pääministeri Boris Johnson on saanut taakseen pääministerikisassa tarvittavan sadan konservatiivikansanedustajan tuen, kampanjalähde kertoo BBC:lle.

Johnsonin laaja kannatus on herättänyt Britanniassa kuitenkin epäilyjä, sillä julkisesti tukensa entiselle pääministerille on antanut vasta 50 kansanedustajaa.

Johnson palasi lauantaina maahan kesken Karibian-lomansa. Loman keskeyttämisen tulkittiin merkitsevän sitä, että Johnson pyrkii takaisin pääministeriksi.

Ainoa pääministerikisaan toistaiseksi ilmoittautunut konservatiivipuolueen poliitikko on kuitenkin Penny Mordaunt. Hän on selvästi jäljessä puoluetovereitaan Johnsonia ja Rishi Sunakia kansanedustajien kannatuksessa. BBC:n mukaan Sunakin takana on 114 kansanedustajaa, kun Johnsonin takana on julkisesti 50 ja Mordauntin 22 edustajaa.

Kansanedustaja Tobias Ellwood kertoi Twitterissä olevansa sadas Sunakin tukija.

Sunak jäi aiemmin syksyllä pääministerikisassa kakkoseksi Liz Trussille, mutta uusi mahdollisuus avautui Trussin jouduttua eroamaan nopeasti.

Boris Johnson puolestaan joutui jättämään paikkansa maan ja puolueen johdossa kesällä moninaisten kohujen myötä.

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Ehdokkaalla on oltava vähintään sadan kansanedustajan tuki, joten kun parlamentin alahuoneessa on 357 konservatiivia, pääministerikisaan mahtuu enintään kolme ehdokasta.

Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen jäsenäänestyksen. Puoluejohtajan ja pääministerin nimi on selvillä viimeistään ensi perjantaina.

Trussin lähtöä edelsi kaksi ministerieroa

Truss ilmoitti torstaina erostaan oltuaan vallassa vain kuutisen viikkoa. Hän pyrki Johnsonin seuraajaksi lupaamalla velalla rahoitettavia veronalennuksia, joita Sunak jo kampanjansa aikana kutsui vastuuttomiksi.

Veronalennukset aiheuttivat punnan arvon romahtamisen ja markkinakaaoksen, ja Trussin oli peräännyttävä suunnitelmistaan. Ensin bussin alle päätyi Trussin tekemiä lupauksia lunastanut valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng, jonka seuraajaksi nousi entinen ulkoministeri Jeremy Hunt.

Ennen Trussin omaa eroa hallituksen jätti myös sisäministeri Suella Braverman, joka erosi käytettyään yksityistä sähköpostiosoitettaan virallisen asiakirjan lähettämiseen kollegalle. Erokirjeessään Braverman ilmaisi olevansa huolissaan Trussin hallituksen suunnasta.

Oppositio ei ole tyytyväinen siihen, että konservatiivipuolue valitsee jälleen kerran maalle pääministerin. Muut puolueet ovat vaatineet maahan vaaleja, joita konservatiivit yrittävät välttää: viimeaikaisissa kyselyissä puolueen kannatus on romahtanut.