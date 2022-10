Teollisuusmiljardööri Aleksei Mordashovin ökyvene on navigointitietojen mukaan matkalla Kapkaupunkiin Etelä-Afrikkaan.

Luksusjahti Nord on vahvasti liitetty miljardööri Aleksei Mordashoviin.

Lähti yhtä yllätyksellisesti kuin tulikin.

Yli 500 miljoonaa dollaria maksava luksusjahti Nord ilmestyi yllättäen Hongkongin satamaan 5. lokakuuta. Nyt, reilut kaksi viikkoa myöhemmin, Nord nosti yhtä yllättäen ankkurit ja jätti Hongkongin taakseen.

Luksusjahti Nord oli Hongkongin satamassa pari viikkoa.

Meriliikennettä seuraavan MarineTraffic-sivuston mukaan luksusjahti on matkalla kohti Kapkaupunkia. Veneen liikkeistä kertoi ensimmäisenä CNN.

Ökyvene on liitetty Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvaan Aleksei Mordashoviin, joka on monen muun oligarkin tavoin sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltain pakotelistalla.

Aleksei Mordashov on Bloombergin mukaan tällä hetkellä maailman 61. rikkain ihminen.

Bloomberg on arvioinut kaivos- ja terästeollisuudella rikastuneen Mordashovin omaisuuden arvoksi 19,8 miljardia dollaria.

Nordin nököttäminen Victorian satamassa ilman Hongkongin puuttumista asiaan aiheutti Yhdysvaltain ulkoministeriössä närää. Hongkongin johtaja John Lee on sanonut, että Hongkong noudattaa vain Yhdistyneiden kansakuntien määräämiä pakotteita. Yhdysvallat varoitti Hongkongia mainehaitasta.

Nord on yksi maailman loisteliaimmista huviveneistä. Hongkongissa sen perässä liehui Venäjän lippu.

Nord oli tullut Hongkongiin Vladivostokista. Puolentoista jalkapallokentän kokoisella (141-metrisellä) Nordilla on ainakin viisi kantta. Se on yksi maailman suurimmista huviveneistä. Laivan arvo on yli puoli miljardia dollaria.

Siitä ei ole havaintoa, onko Mordashov itse laivassa matkustajana.