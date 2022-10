Ruotsi listasi Turkille kirjeessä ”konkreettisia toimia” Nato-vaatimuksiin

Ruotsi kertoo turvallisuuspoliisin muun muassa tehostaneen toimintaa Kurdistanin työväenpuoletta PKK:ta vastaan.

Ruotsin tuoreen pääministerin Ulf Kristerssonin on määrä matkustaa Turkkiin neuvottelemaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyydestä.

Uutistoimisto Reuters kertoo nähneensä Ruotsin Turkille lähettämän kirjeen, jossa Ruotsi kertoo tehneensä ”konkreettisia toimia” vastatakseen Turkin sille asettamiin vaatimuksiin Nato-jäsenyyden suhteen.

Kirje on Reutersin mukaan päivätty lokakuun 6. päivälle ja siinä annetaan 14 esimerkkiä toimista, joihin Ruotsi on ryhtynyt osoittaakseen, että se on sitoutunut toteuttamaan Turkin ja Suomen kanssa allekirjoitetussa asiakirjassa sovitut asiat.

Turkki, Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat yhteisymmärrysasiakirjan Madridin Nato-huippukokouksen yhteydessä kesäkuussa.

Tilanteeseen perehtynyt lähde kertoi Reutersille, että ruotsalaisvirkamiehet toimittivat kirjeen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kansliaan ja ulkoministeriöön viikonloppuna.

Kirjeessä kerrotaan, että Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on tehostanut toimintaansa Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta vastaan. Kirjeen mukaan Säpo tapasi syyskuussa Turkissa Turkin tiedustelupalvelun kanssa.

Ruotsalaisviranomaiset ovat kirjeen mukaan tehneet uusia analyyseja PKK:n roolista Ruotsin kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvissa uhkissa ja järjestäytyneessä rikollisuudessa. Kirjeessä todetaan, että analyysit johtavat todennäköisesti konkreettisiin lopputuloksiin.

Turkki on vaatinut Ruotsia ja Suomea luovuttamaan terroristeina pitämiään henkilöitä Turkkiin. Kirjeessä sanotaan, että Ruotsi on sitoutunut käsittelemään vireillä olevat terrorismista epäiltyjen luovutuspyynnöt ripeästi ja perusteellisesti.

Käsittelyssä otetaan kirjeen mukaan huomioon Turkin tiedustelutiedot, Ruotsin lainsäädäntö ja luovutuksia koskeva eurooppalainen yleissopimus.

Turkkilaiset diplomaattilähteet kertovat Reutersille, että Turkki jatkaa neuvotteluja Ruotsin ja Suomen kanssa ja pyrkii panemaan asiakirjan täysimääräisesti täytäntöön.

– On kuitenkin ryhdyttävä toimiin terrorismin torjunnassa, terrorismiin yllyttämisen ehkäisemisessä ja rankaisemisessa, turvallisuuden parantamisessa ja oikeudellisessa yhteistyössä, diplomaattilähteet sanoivat.

Ruotsin ulkoministeriö tai Erdoganin kanslia eivät kanslia eivät ole vastanneet Reutersin kommenttipyyntöön.

Turkki ja Unkari ovat ainoat jäsenmaat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen ja Ruotsin hakemuksia.

