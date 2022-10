Näin härskisti Venäjä värvää sotilaita – rintamalle heitetään epätoivoisia velkaantuneita, kodittomia ja työttömiä

Venäjän liikekannallepano on ollut täynnä kyseenalaisuuksia.

Venäjä käyttää liikekannallepanossaan häikäilemättömiä menetelmiä ja ihmisten hädänalaista tilannetta härskisti hyväksi.

Menetelmät ovat paikoitellen hyvin karuja. Venäjä on muun muassa luvannut sotaan lähteville kovaa korkoa kasvaville lainoille lyhennysvapaata asepalveluksessa olon ajaksi.

Jos laina on otettu ennen palvelukseenastumispäivää, rintamalle määrätyllä on oikeus lyhennysvapaaseen koko siksi ajaksi, kun hän on koulutuksessa ja rintamalla.

Lyhennysvapaan maksimimäärä on 195 000 ruplaa (3 250 euroa) kuukaudessa.

Lyhennysvapaa koskee myös rintamalle lähetetyn perheenjäseniä.

Kyse on äkkiä isoista summista. Ilta-Sanomien haulla vbr.ru-lainalaskuripalvelun mukaan Rosbank tarjoaa edullisinta asuntolainaa 3,95 prosentin korolla.

Jos lainaa tarvitsee esimerkiksi 100 000 euroa – 6 miljoonaa ruplaa – ja laina-aika on perinteinen 20 vuotta, Rosbankille täytyy lyhentää lainaa joka kuukausi 36 201 ruplaa eli 605 euroa.

Moni voi nähdä 600 euron kuukausittaisesta maksusta vapautumisen houkuttelevana, vaikka toisessa vaakakupissa on oma henki.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan vahvistettavana olevan lakiesityksen mukaan rintamalla kuolleen tai pahasti vammautuneen laina mitätöidään joko kokonaan tai osittain Venäjän keskuspankin ja hallituksen sopimien ehtojen mukaan.

Taloudellisen taakan kantaa tällöin pankki. Tämä on saanut aikaan sen, että moni pankki on liikekannallepanon alkamisen jälkeen kiristänyt lainanmyöntämisehtojaan, ja lainahakemuksia on hylätty selvästi aikaisempaa enemmän.

Lisäksi työttömiä ja kodittomia on houkuteltu – tai peräti määrätty – rintamalle.

Esimerkiksi kaukana Siperiassa sijaitsevan Habarovskin kaupungin alueella toimiva Baikal24-sivusto kertoi tiistaina, että Habarovskin alueelta ”kaikki mobilisaatiokriteereihin sopivat työttömät miehet” on määrätty sotaan.

Tarkka kutsuttujen määrä ei ole tiedossa, mutta Habarovskissa oli eri lähteiden mukaan syyskuussa 5 000–8 500 työtöntä, kaikki sukupuolet ja ikäryhmät mukaan lukien.

Venäjän valtion lupaama 135 000–200 000 ruplan (2 250–3 350 euron) kuukausipalkka sotaan osallistuville on varsinkin työttömille jättisuuri raha. Moni tosin pelkää, että lupauksista huolimatta rahaa ei tule, ainakaan täysimääräisesti.

Venäjällä astui jo vuonna 2019 voimaan laki, että Venäjän armeijaan voidaan värvätä ilman vakituista asuinpaikkaa olevia henkilöitä. Baikal24-sivuston mukaan Habarovskista oli sotaan värvätty myös kodittomia.

Jo aikaisemmin on ollut väitteitä, että Venäjä toteuttaisi liikekannallepanon varjolla jonkinlaista etnistä tai huono-osaisimpien puhdistusta, sen verran epätasaisesti liikekannallepanomiehiä on Venäjän eri osista värvätty.

Osa sodanvastaisissa mielenosoituksissa pidätetyistä on saanut palvelukseenastumismääräyksen käteensä heti poliisiasemalla.

Venäjä on myös pakkovärvännyt miehiä sotaa vastustavista mielenosoituksista, kun palvelukseenastumismääräys on annettu pidätetyille mielenosoittajille käteen heti poliisiasemalla.

Myös vankiloista on houkuteltu vankeja sotaan joko vankeusrangaistusta roimasti lyhentämällä tai armahtamalla kokonaan.

Liikekannallepanon summittaisuutta kuvaa sekin, että palvelukseen on määrätty henkilöitä, joita liikekannallepanon ei pitänyt koskea ollenkaan: kroonisesti sairaita, monilapsisen perheen isiä, opiskelijoita, armeijaa käymättömiä ja fyysiseltä kunnoltaan taistelukentälle soveltumattomia – siis melkein kaikkia, ketä on irti saatu.

Venäjän liikekannallepanolinja on ollut hyvin summittainen.

Kuten pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri Ilta-Sanomille sanoi, presidentti Vladimir Putinia ”ei pätkääkään kiinnosta”, miten ilmeisen valmistautumattomat ja rintamalle sopimattomat miehet taisteluissa pärjäävät.

– Poteroon löytyy aina joku. Putinia ei pätkääkään kiinnosta, kuinka moni liikekannallepanomies sodassa menehtyy, Toveri sanoi IS:lle tiistaina.