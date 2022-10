Lehti: Boris Johnson kiirehtii Karibian-lomalta takaisin Britanniaan

Boris Johnson, jonka pääministerikausi oli kohujen värittämä, saattaa pyrkiä jälleen pääministeriksi, brittimedia spekuloi.

Britannian entinen pääministeri Boris Johnson on keskeyttänyt lomansa Karibialla ja matkustaa kotimaahansa, The Telegraph uutisoi nimettömien lähteiden pohjalta. Telegraphin lähteiden mukaan Johnson saapunee Britanniaan joko tänään tai huomenna.

Britannian nykyinen pääministeri Liz Truss ilmoitti torstaina eroavansa epäonnistuneen talousohjelman aiheuttaman myrskyn myötä.

Britanniassa on spekuloitu, että Johnson pyrkisi jälleen pääministeriksi.

TheSunin otsikko kuului: ”BoJo: Minä palaan”. Johnson ei ole ilmoittanut, aikooko pyrkiä taas pääministeriksi.

Telegraphin mukaan Johnsonin liittolaiset aloittivat jo heti torstaina kampanjan tuen keräämiseksi. Ehdokkailla konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi ja pääministeriksi on oltava vähintään 100 kansanedustajan tuki. Käytännössä ehdokkaita voi olla kolme.

Ehdokkaiden on ilmoittauduttava ensi maanantaihin Suomen aikaa kello 16 mennessä, mutta brittimedian mukaan jo tänään voi selvitä, ketkä ovat ehdokkaina. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen äänestyksen ja Trussin seuraaja on selvillä viimeistään perjantaina 28. lokakuuta.

The Timesin toimittajan Steven Swinfordin laskujen mukaan toistaiseksi Johnsonia on julkisesti ilmoittanut kannattavansa 26 kansanedustajaa. Ennakkosuosikki Rishi Sunak on saanut julkisesti 44 kansanedustajan tuen ja Penny Mordaunt 15 kansanedustajan tuen. Julkisista luvuista on kuitenkin vaikea ennustaa lopullisia lukuja.

Johnson valittiin pääministeriksi vuonna 2019. Viime heinäkuussa hän ilmoitti luopuvansa tehtävästään konservatiivien puheenjohtajana ja Britannian pääministerinä. Virallisesti hän irtisanoutui syyskuun alussa, kun hänen tilalleen valittiin Truss.

Mirrorin mukaan entinen pääministeri ei ole äänestänyt parlamentissa sitten heinäkuun, vaikka saakin rivikansanedustajana yhä 84 144 punnan (noin 93 492 euron) vuosipalkan.

Boris Johnson vannoi uskollisuutta kuningas Charles III:lle syyskuun lopussa.

Johnsonin kausi pääministerinä oli kohujen värittämä.

– Kyse on ollut sekä kohuista että sellaisesta toimintatavasta ja -kulttuurista, jossa vähätellään kaikkia kohuja. Koko ongelman ytimessä on kuitenkin konservatiivien pitkäaikainen jakolinja ja se, että näiden eri puolien tavoitteita on vaikea yhdistää, kuvaili akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Johnsonin kautta.

Kohuja aiheuttivat muun muassa brexit, koronaviruspandemian aikana pääministerin virka-asunnolla järjestetyt juhlat ja virka-asunnon kallis remontti. Johnsonin eroon johtaneessa kohussa oli kyse varapääpiiskuriksi nimitetystä henkilöstä, jota oli aiemmin syytetty epäasiallisesta käytöksestä.

Vaikka Johnson selvisi luottamusäänestyksestä, hän joutui lopulta eroamaan, kun 57 kansanedustajaa irtisanoutui heinäkuussa hänen hallinnostaan.

The Guardianin mukaan Johnson on edelleen alahuoneen komitean tutkinnan kohteena liittyen koronasulun aikana järjestettyihin juhliin. Komitea tutkii, johtiko Johnson kansanedustajia harhaan.