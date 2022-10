Britanniassa katkesi kaksi vedenalaista kaapelia samaan aikaan – Shetlandinsaarille julistettiin hätätila

Palvelut ovat palanneet ennalleen. Vian uskotaan johtuneen kaapeleita vahingoittaneista kalastusaluksista.

Britanniassa Shetlandinsaarten tietoliikenneyhteyksiin tuli torstaina vakavia häiriöitä kahden merenalaisen kaapelin vaurioitumisen vuoksi. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja The Independent.

Torstaina katkennut kaapeli oli Shetlannin Skotlannin mantereeseen yhdistävä kaapeli. Viikko sitten vaurioitui Shetlannin ja Färsaarten yhdistävä merenalainen kaapeli.

Paikallinen poliisi julisti torstaina saarelle hätätilan tapauksen takia. Poliisi kertoi torstaina, että puhelin- ja internet-verkot eivät ole käyttökelpoisia ja poliisit partioivat alueella rauhoittaakseen asukkaita.

BBC kertoi perjantaina, että Färsaarilla toimivan verkkoyhtiö Faeroese Telecomin mukaan lähes kaikki Internet- ja matkapuhelinpalvelut ovat palanneet ennalleen.

Faroese Telecomin infrastruktuurijohtaja Páll Vesturbú kertoi BBC:n mukaan, että vauriot vaikuttavat valtaosaan Shetlannin puhelinverkkopalveluita.

– Uskomme, että kyse on kaapeleita vahingoittaneista kalastusaluksista. On kuitenkin erittäin harvinaista, että meillä on kaksi ongelmaa samaan aikaan, hän totesi.

BBC:n mukaan kaapelien vioissa on eroja. Färsaarten ja Shetlannin välisen kaapelin kerrotaan menneen kokonaan poikki. Torstaina vaurioitunut kaapeli oli vain osittain katkennut.

Vesturbún mukaan viime viikolla tapahtuneen kaapelivian korjaus saadaan päätökseen lauantaina. Torstaina tapahtunut vaurio korjataan ensi viikon aikana.

Muun muassa merialueiden turvallisuuteen erikoistunut tutkija ja Centre for Russia Europe Asia Studies -ajatushautomon johtaja Theresa Fallon hämmästeli Shetlannin torstaista kaapelivikaa Twitterissä.

– Kahden kaapelin vahingoittuminen samaan aikaan on äärimmäisen harvinaista, Fallon toteaa.

Tietoliikenneyhteyksien häiriöistä kärsivät niin Shetlandinsaarten asukkaat kuin yrityksetkin. Monet kaupat eivät pystyneet BBC:n mukaan vastaanottamaan korttimaksuja.

Shetlandinsaaret sijaitsevat noin 210 kilometriä Skotlannin mantereesta pohjoiseen. Shetlannissa asuu noin 23 000 ihmistä.