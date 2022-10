Pietarin kaupunginoikeuden mukaan Adolf Hitlerin Saksa sekä sen apurit – Suomi mukaan lukien – ovat syyllisiä kansanmurhaan ja sotarikoksiin Leningradin piirityksen aikana 1941–1944.

Pietarin kaupunginoikeus totesi torstaina pitämässään istunnossa, että Leningradin piiritys toisen maailmansodan aikana oli sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan. Lisäksi piiritys oli Neuvostoliiton asukkaisiin, kansoihin ja kansallisiin ryhmiin kohdistunut kansanmurha, oikeus totesi.

Tuomioistuin teki ratkaisunsa asiassa sen jälkeen, kun Pietarin syyttäjänvirasto oli pyytänyt oikeutta ottamaan asiaan kantaa.

Artikkelin yhteydessä oleva video on Pietarin tuomioistuinten yhdistetyn lehdistöosaston julkisuuteen antama video Pietarin kaupunginoikeuden päätöksestä 20. lokakuuta.

Tuomioistuimen perusteluissa lukee RKB-sivuston mukaan, että Leningradin piirityksen toteuttivat ”miehitysjoukot ja Saksan sotavoimat apureinaan aseistettuja joukkoja, jotka oli koottu Belgiassa, Italiassa, Espanjassa, Hollannissa, Norjassa ja Suomessa – sekä erilliset vapaaehtoisjoukot, jotka koostuivat itävaltalaisista, latvialaisista, puolalaisista, ranskalaisista ja tshekkiläisistä ajanjaksolla, joka alkoi 8. syyskuuta 1941 ja päättyi 27. tammikuuta 1944”.

Pietarin kaupunginoikeus hyväksyi kaikki syyttäjänviraston esittämät vaatimukset. Leningradin alueen alueoikeus oli tehnyt samansuuntaisen päätöksen jo aiemmin.

Pietarin kaupungin yleinen syyttäjä Viktor Melnik ilmoitti, että Venäjällä on tehty vuoden 2022 aikana lisätutkimuksia Leningradin piirityksen tapahtumista. Hänen mukaansa Euroopassa on nykyisin vallalla yritys ”vääristellä toisen maailmansodan tapahtumia ja oikeuttaa natsismia”, minkä tarkoituksena on vierittää nykyisen Venäjän vastuulle ”Neuvostoliiton johdon kuvitteellisia virheitä”.

Melkikin mukaan Venäjän vastuulle yritetään vierittää myös muiden valtioiden ja poliitikkojen tekemisiä. Sodan tuloksia yritetään tulkita hänen mukaansa uudella tavalla ja kiistää Neuvostoliiton rooli maailman vapauttajana fasismin alta.

– Tämä kaikki muodostaa suoran uhan Venäjän federaation turvallisuudelle ja kansainväliselle vakaudelle, Melnik totesi oikeudessa RBK-sivuston mukaan.

Melnikin retoriikka viittaa Venäjän nykyisin käyttämiin perusteluihin Ukrainan sodasta, Ukrainan väitetystä natsismista ja Euroopan väitetystä roolista natsismin palauttajana. Venäjällä ei ole suoraan perusteltu, miksi maan eri oikeusasteet käyvät nyt uudelleen läpi toisen maailmansodan tapahtumia, mutta prosessit liittynevät ainakin osittain yritykseen oikeuttaa Venäjän nykyistä ”sotilaallista erikoisoperaatiota” Ukrainaa ja läntistä maailmaa vastaan.

Venäjän tutkintakomitea (SK) ilmoitti keränneensä niin ikään todisteita siitä, että Leningradin piirityksen aikana saksalaiset joukot apureineen syyllistyivät kansanmurhaan. SK:n mukaan siviiliväestöä ja neuvostoliittolaisia sotavankeja surmattiin joukoittain ja metodeina olivat muun muassa ruokahuollon estäminen sekä massiiviset ammunnat ja pommitukset.

– Tutkintakomitea tuli johtopäätökseen, että Leningradin piiritys ei ollut sodankäynnin kannalta välttämättömyys, vaan se oli osa tuhoamissotaa, RBK:n artikkelissa kerrotaan.

Moskovski Komsomolets -lehden Pietarin-painos on haastatellut historiantutkija Pavel Petrovia, jonka mukaan nyt käyty oikeusprosessi olisi pitänyt viedä läpi jo 15–20 vuotta sitten.

Petrov esittää haastattelussa omana kantanaan kuitenkin, että suomalaiset eivät syyllistyneet Leningradin piirityksen aikana kansanmurhaan. Petrovin mukaan suomalaiset osallistuivat Leningradin piiritykseen omalta osaltaan pohjoisesta suunnasta, mutta suomalaisten toiminta ei täytä kansanmurhan tunnusmerkkejä.

– Suomalaiset eivät harjoittaneet kansanmurhaa, mutta Leningradin piiritykseen he ottivat osaa, se on selvää, Petrov sanoi MK:n mukaan.

” Suomalaiset eivät harjoittaneet kansanmurhaa, mutta Leningradin piiritykseen he ottivat osaa, se on selvää.

MK-lehden toisessa artikkelissa on haastateltu historiantutkija Aleksandr Pyzhikovia, jonka mukaan Leningradin piirityksen tunnustaminen kansanmurhaksi on sinänsä oikea ratkaisu.

Pyzhikovin mukaan tapahtumien arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että toisen maailmansodan – eli venäläisittäin Suuren isänmaallisen sodan – historialliset dokumentit ovat Venäjällä yhä suurelta osin salattuja ja niitä salataan jopa koko ajan lisää.

– Pitäisi poistaa salaus kaikilta Suuren isänmaallisen sodan dokumenteilta, siellä ei ole mitään salattavaa. Ydinpommin rakentamiseen liittyviä dokumentteja ei saa avata, mutta kaikki muu pitäisi avata, siitä olisi suuri hyötyä, Pyzhikov sanoi MK:lle.

” Pitäisi poistaa salaus kaikilta Suuren isänmaallisen sodan dokumenteilta.

Pietarilainen historiantutkija Boris Kovaljov kommentoi uutistoimisto Regnumille, että kaupunginoikeuden päätös on osa historiallisen muistin palauttamista ja muistutus maailmalle siitä, millaisen hinnan Neuvostoliitto maksoi toisesta maailmansodasta uhrien muodossa.

Kovaljovin mukaan oikeuden istunnoissa ”osoitettiin vakuuttavasti, että leningradilaisten kärsimyksiin eivät ole syyllisiä ainoastaan saksalaiset, vaan myös suomalaiset, espanjalaiset, norjalaiset, belgialaiset, hollantilaiset ja muut hitleriläisten apurit” Euroopassa.

Pietarin kaupunginoikeuden kerrotaan harkinneen päätöstään yhteensä seitsemässä istunnossa. Neljä aikalaistodistajaa sekä 12 asiantuntija olivat oikeuden kuultavina. Oikeuden kerrotaan perehtyneen myös salaisiin dokumentteihin sekä kuvamateriaaliin.

Venäjän median artikkeleista saa vaikutelman, että oikeuden istunnossa on käsitelty Leningradin piiritystä omana erillisenä tapahtumanaan eikä sitä ole kehystetty esimerkiksi Neuvostoliiton Suomea vastaan käymän talvisodan ja Suomen aluemenetysten tapahtumilla 1939–1940.

Yhtenä asiantuntijana tuomioistuin kuuli historiantutkija Vladimir Baryshnikovia.

– Suomi valmistautui sotaan vakavasti ja perusteellisesti. Päämääränä oli voittaa. Armeijassa oli 600 000 ihmistä, yhtä paljon kuin Napoleonin armeijalla, Baryshnikov sanoi Sankt Peterburg -television mukaan.

Baryshnikovin mukaan Suomi määritteli omat sotilaalliset päämääränsä yhteistyössä Saksan kanssa, mutta suomalaiset olivat ennen kaikkea kiinnostuneita vain pitämään oman sektorinsa eikä heillä ollut muuta ”missiota”, televisiokanavan artikkelissa sanotaan.