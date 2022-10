Liz Truss ehti toimia pääministerinä vain 44 päivää ennen eroilmoitusta.

Britannian pääministerin romahdus oli nopea. Kuningatar Elisabetin syyskuussa virkaan nimittämä Liz Truss ilmoitti torstaina eroavansa pääministerin tehtävästä.

Hänen hallintonsa ajautui kohtalokkaaseen kaaoksen niin sanotun minibudjettiesityksen jälkeen. On tavallista, että oppositio vaatii pääministerin eroa, mutta keskiviikkona opposition lisäksi osa Trussin puoluetovereistakin vaati pääministerin eroa.

Julkisuudessa Truss vaikutti lannistumattomalta. Uutistoimisto Reutersin mukaan vielä puolenpäivän aikaan Trussin tiedottaja sanoi, että pääministeri ei aio erota, vaan johdattaa puolueensa seuraaviin parlamenttivaaleihin.

Toisin kuitenkin kävi ja torstaina Truss kertoi virka-asuntonsa edessä eroavansa virastaan. Hän toimii pääministerinä siihen asti, että konservatiivipuolue valitsee itselleen uuden johtajan ensi viikolla.

Ennen torstain ilmoitusta Truss oli ehtinyt toimia pääministerinä vain 44 päivää. Trussin pääministerikausi jää Britannian historian toistaiseksi lyhyimmäksi.

Jos eroilmoitus tuotti työtä politiikasta kirjoittaville toimittajille, erityisen paljon lisätyötä aiheutuu Trussin pääministerikaudesta kirjan kirjoittaville Harry Colelle ja James Healelle. He eivät nopeasta erosta säikähtäneet – ehkä edes yllättyneet, sillä kaksikko on seurannut Trussin vaiheita elokuusta lähtien.

– Kirjoittamaan uudelleen..., twiittasi Heale torstaina.

Kirja on nimeltään Out of the Blue: The inside story of Liz Truss and her explosive rise to power. Vapaasti suomennettuna nimi on Yllättäen: Sisäpiirikertomus Liz Trussin räjähtävästä noususta valtaan.

Heale sanoi torstaina Bloombergille, että hän ja Cole muokkaavat kirjaa tulevina viikkoina ja kirjoittavat siihen kokonaan uuden luvun, jossa käsitellään Trussin lyhyen valtakauden viimeisiä päiviä. Kaksikko alkoi kirjoittaa kirjaa elokuussa, kun alkoi vaikuttaa siltä, että Truss saattaa nousta pääministeriksi.

– Alun perin kirjan oli tarkoitus olla Trussin ensimmäinen elämäkerta ja keskittyä hänen pääministerikautensa alkuun. Sen sijaan siihen mahtuukin hänen koko aikansa Downing Streetillä.

Kirjan nimi pysyy samana, mutta alaotsikkoa muutettiin jo. Alun perin alaotsikko oli Sisäpiirikertomus Liz Trussin hämmästyttävästä noususta valtaan. Lisäksi kirjasta joudutaan muuttamaan ainakin verbien aikamuotoja.

Amazon-verkkokaupan mukaan kirja on määrä julkaista joulukuun 8. päivänä.