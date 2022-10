Pääministeripeli alkoi välittömästi Britanniassa – tällaisella aikataululla Liz Trussin seuraaja valitaan

Ehdokkailla on oltava vähintään 100 kansanedustajan tuki. Ehdokasasettelu päättyy maanantaina.

Torstaina eronneen Liz Trussin seuraajaehdokkaita Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajaksi ja pääministeriksi voi olla enintään kolme, sillä ehdokkailla on oltava vähintään 100 kansanedustajan tuki.

Asian vahvisti torstai-iltana BBC:n mukaan konservatiivipuolueen kansanedustajia edustavan niin kutsutun 1922-komitean puheenjohtaja Graham Brady.

Brady sanoi, että ehdokkaiden on ilmoittauduttava ensi maanantaihin Suomen aikaa kello 16 mennessä. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen äänestyksen. Trussin seuraaja on selvillä viimeistään perjantaina 28. lokakuuta.