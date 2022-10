Norja on lisännyt turvatoimiaan viime viikkoina lisääntyneiden dronetapausten takia.

Norjassa on tehty useita dronehavaintoja muun muassa kaasuterminaalien lähellä sen jälkeen kun Nord Stream -kaasuputkistoissa tapahtui räjähdyksiä viime kuussa.

Torstaina Norjan liikenneministeriö pyysi maan siviili-ilmailuviranomaista harkitsemaan dronejen käyttökieltoa. Kieltoon sisältyisi erilaisia lennokkien käytön muotoja kansallisella tasolla ja lähellä tärkeää infrastruktuuria.

Lue lisää: Norjassa on lisätty turvatoimia sabotaasin varalta

Maa on lisännyt turvatoimiaan viime viikkoina dronetapauksien takia.

Norjan tiedustelupalvelun entinen johtaja Ola Kaldagerin arvioi maanantaina Norjan yleisradio NRK:lle, että venäläisiä voi kiinnostaa kaikenlainen infrastruktuuri, joiden varassa yhteiskunta pyörii, eivät vain sotilaallisesti tärkeät kohteet. Kerättyä informaatiota voitaisiin käyttää hyökkäykseen yhteiskunnan toimivuutta vastaan.

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen kommentoi tiistaina IS:lle, että Suomessakin tulee suhtautua vakavasti dronehavaintoihin. Suojelupoliisi Supon mukaan havainnot ohjattavista kaukolennokeista ovat lisääntyneet Suomen kriittisen infrastruktuurin lähellä.

Lue lisää: Antti Kaikkonen Suomessa lisääntyneistä drone­havainnoista: ”Valvontaa on hieman lisätty”

Kaikkosen mukaan dronejen haaste piilee muun muassa niiden lennättäjän löytämisessä.

– Erinomaista, että Norjassa on onnistuttu tekemään kiinniottoja näiden suhteen. Näihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. On myös kiitettävä kansalaisaktiivisuutta, sillä heiltä on saatu droneista havaintoja ja apua.

Keskiviikkona Norjan poliisi pidätti 47-vuotiaan venäläismiehen Hammerfestissä Pohjois-Norjassa. Poliisi on saanut luvan pitää häntä vangittuna kaksi viikkoa.

Miestä syytetään lennokin lain vastaisesta lennättämisestä Huippuvuorilla. Mies on myöntänyt lennokin lennättämisen. Syytetyn epäillään olevan Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisen liittolaisen poika, ja hänen isänsä olevan Yhdysvaltain ja Britannian pakotteiden kohteena.

Lauantaina 15. lokakuuta eräs venäläis­mies havaittiin oudoissa puuhissa Tromssan lentokentällä. Pidätetyn miehen hallusta löydettiin valokuvauskalustoa, muistikortteja ja drone, jotka takavarikoitiin.

– Syytetty on myöntänyt lennättäneensä dronea Norjassa, sanoi syyttäjä Jacob Bergh tiedotteessa.

– Takavarikoitujen tavaroiden joukosta on löytynyt muun muassa valokuvia Kirkkoniemeltä ja asevoimien Bell-helikopterista, hän jatkoi

Myös 11. lokakuuta Norjan viranomaiset pidättivät venäläismiehen, joka oli pyrkimässä Venäjälle maan pohjoisosan rajanylityspaikan kautta. Miehellä oli mukanaan kaksi valokuvauskopteria ja osin salattu suuri kiintolevy, jolla oli valokuvia ja videoita.

Storskogin rajanylityspaikalla kiinni otettu mies määrättiin kahdeksi viikoksi tutkintavankeuteen, koska oikeuden mukaan muuten olisi merkittävä riski hänen pakenemisestaan.

Mies kertoi olevansa valokuvaaja, joka oli ollut Norjassa elokuusta saakka.

Poliisin edustaja arvioi tuolloin, ettei tutkimuksissa ollut toistaiseksi tullut ilmi mitään, joka osoittaisi, ettei mies olisi turistimatkalla.

Samana päivänä poliisi pidätti neljä venäläistä, joita se epäili salassa pidättävien laitosten laittomasta valokuvaamisesta. Pidätys tapahtui, kun poliisi teki tarkastuksen venäläisrekisterillä kulkevaan autoon Mosjøen kaupungissa.

Pidätetyistä kolme oli miehiä ja yksi nainen. Heidän autostaan löytyi kameroita ja runsaasti kuvamateriaalia. NRK:n mukaan venäläiset eivät itse ymmärtäneet, mitä olivat tehneet väärin.

Oikeus antoi luvan pitää venäläisiä pidätettyinä viikon ajan. Venäläisnaisen asianajaja kommentoi NRK:lle, että nainen oli ollut ottamassa kuvia vain revontulista, eikä mistään kielletystä ainakaan tarkoituksellisesti.

Poliisi ei ole kertonut, mitä kuvaamiselta suojattuja alueita venäläiset olisivat voineet mahdollisesti kameroihinsa tallentaa.

Tutkinnoissa ei ole tullut ilmi, että tähän asti esille tulleilla tapauksilla olisi yhteyksiä toisiinsa.

Venäjän kansalaiset eivät saa lennättää droneja Norjan ilmatilassa, Huippuvuorilla tai 12 meripeninkulman päässä maasta sijaitsevalla merialueella.

Venäjän Oslon-suurlähetystö varoitti Norjaan matkustavia Venäläisiä perjantaina siitä, etteivät matkustajat saa tuoda mukanaan maahan arvokasta valo- tai videokuvauskalustoa. Myöskään Norjan infrastruktuuria ei saa kuvata.