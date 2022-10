Vladimir Jakunin muistetaan Allegro-junan alkuajoilta ja Sergei Kirijenko niiltä ajoilta, kun Suomeen puuhattiin Rosatomin ydinvoimalaa. Molemmat projektit ovat nyt jäissä, mutta kumpikin mies vaikuttaa yhä Venäjän valtakoneistossa pedaten paikkoja myös pojilleen, Arja Paananen kirjoittaa.

Kuluneella viikolla Norjasta kuului kummia. Maassa oli pidätetty venäläisiä miehiä, joiden epäillään lennättäneen droneja öljy- ja kaasuteollisuuden kannalta keskeisten paikkojen yllä.

Paljastui, että yksi kiinni otetuista on Andrei Jakunin, 47. Hän on Venäjän rautateiden eli RZD:n entisen pääjohtajan Vladimir Jakuninin, 74, poika.

Tapahtunutta on selitetty Venäjällä niin, että Andrei Jakunin on intohimoinen luontokuvauksen harrastaja. Vakuutteluja Huippuvuorten luonnon ihailusta ei ole kuitenkaan Norjassa heti nielty, sillä Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksen jälkeen Venäjän tiedustelun epäillään tutkivan mahdollisuuksia sabotoida Norjan kaasutoimituksia.

Jakuninin sukudynastian isä Vladimir Jakunin on suomalaisille poliitikoille ja liikemiehille tuttu mies. Kun Pietariin kulkenut Allegro-juna aloitti joulukuussa 2010, Jakunin oli itsestäänselvästi mukana avajaisissa, joihin ottivat osaa myös silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen ja silloinen Venäjän pääministeri Vladimir Putin.

Venäjän rautatieyhtiön RZD:n pääjohtaja Vladimir Jakunin (vas.) ja VR:n pääjohtaja Henri Kuitunen allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 2006.

Joulukuussa 2010 Allegron avajaisjuhlissa Venäjän rautateiden pääjohtaja Vladimir Jakunin ja tasavallan presidentti Tarja Halonen sekä VR:n pääjohtaja Mikael Aro leikkasivat avajaisnauhaa.

Jakuninin taustoja ei tuolloin Suomessa pahemmin kaiveltu, vaikka syytä olisi ehkä ollut. Jakunin on Putinin kaveri jo KGB:n ajoilta, ja hän on sittemmin tunnustanut palvelleensa tieteellis-teknisen vakoilun parissa Yhdysvalloissa diplomaattistatuksen turvin. Jakunin kuuluu myös Putinin kesämökkikavereiden Ozero-yhteisöön, josta muodostuu Venäjän nykyeliitin ydinjoukko.

Jakunin jäi pois rautateiden johdosta 2015. Hän siirtyi tuolloin Putinin valtuuttamaksi vaikuttajaksi Eurooppaan toimimalla muun muassa Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Kreikassa erilaisten Kremlin-mielisten ajatushautomoiden, uskonnollisten yhteisöjen ja niin kutsutun venäläisen maailman rahoittajana sekä puhujana.

Vladimir Jakuninin poika Andrei Jakunin kuvattuna 2012.

Jakuninin pojat Andrei ja Viktor, 44, ovat puolestaan ökyrikkaita liikemiehiä, joilla on omistuksia sekä Venäjällä että Euroopassa. Andreilla on myös Britannian kansalaisuus, ja hän on erikoistunut hotellialalle. Viktor on keskittynyt kiinteistö- ja öljybisneksiin, joihin hän pääsi kiinni isänsä toisen kaverin, Suomen kansalaisuuden omaavan Gennadi Timtshenkon palveluksessa.

The Insider -uutissivusto kertoi vastikään, että Jakunin oli yksi tekijä verkostossa, joka siirsi ulkomaille Venäjän veronmaksajien omaisuutta miljardien dollareiden arvosta. Aleksei Navalnyin Korruption vastainen säätiö on selvittänyt niin ikään Jakuninin ja hänen poikiensa mafiatyylisiä liiketoimia.

Toinen Suomen liike-elämään vaikuttanut, mutta meillä vähemmän tunnettu Putinin luottomies on Venäjän atomienergiaministeriön ja Rosatomin entinen johtaja Sergei Kirijenko, 60.

Jan Vapaavuori (vas.) ja Venäjän valtion ydinenergiakonserni Rosatomin toimitusjohtaja Sergei Kiriyenko allekirjoittivat Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla helmikuussa 2014.

Kirijenko toimi ydinenergiasta ja ydinaseista vastaavana johtajana jo silloin, kun Britanniassa murhattiin KGB:n loikkariagentti Aleksandr Litvinenko mitä ilmeisimmin Venäjältä peräisin olleella radioaktiivisella poloniumilla 2006. Suomi päätti puolestaan tilata ydinvoimalan Kirijenkon johtamalta Rosatomilta 2014, vaikka sitä ennen Putin oli jo kaapannut Krimin niemimaan laittomasti Ukrainalta.

Kun Putin julisti vastikään, että Venäjä liittää itseensä uusia alueita Ukrainasta, Kirijenko oli niitä harvoja, jotka näyttivät puheen aikana innostuneilta. Juuri Kirijenko on nimittäin se henkilö, jonka on määrä toteuttaa käytännössä Putinin alueliitokset.

Kremlin ilmoituksen mukaan Kirijenkon vastuulla on nyt Venäjän sisäpolitiikka ja suhteiden luominen ”Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoihin”. 2018 Kirijenko vastasi presidentinhallinnossa jo Putinin presidentinvaalikampanjasta ja 2020 perustuslakiuudistuksesta, jonka ansiosta Putin voi jatkaa vallassa ainakin vuoteen 2036.

Vladimir Kirienko (vas.) nousi joulukuussa 2021 VKontakten johtajaksi.

Kirijenkon perhedynastian vaikutusvallan sinetöi hänen poikansa Vladimir Kirijenko, 39, joka toimi aiemmin puhelinyhtiö Rostelekomin varajohtajana. Joulukuussa 2021 hänet nostettiin johtamaan ”Venäjän Facebookia” eli VKontaktea. Läntiset tiedusteluviranomaiset pitävät VK:ta Putinin hallinnon yhä keskeisempänä työkaluna, sillä FSB:n uskotaan voivan valvoa kaikkea sivuston viestintää.

Jakuninin ja Kirijenkon perheissä on meneillään jo selvä vallan- ja rahansiirto isiltä pojille. Molemmilla perheillä voi olla sanansa sanottavanaan myös silloin, kun Putinin vallanperijästä joskus päätetään.