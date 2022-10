Britannian hallituksessa myrskyää taas – nyt vaihtui sisäministeri

Suella Braverman joutui eroamaan käytettyään yksityistä sähköpostiosoitettaan virallisen asiakirjan lähettämiseen.

Britannian hallituksessa vaihtui taas ministeri keskiviikkona. Sisäministeri Suella Braverman joutui eroamaan käytettyään yksityistä sähköpostiosoitettaan virallisen asiakirjan lähettämiseen kollegalle. Hänen tilalleen nimitettiin Grant Shapps, joka on entinen liikenneministeri.

Erokirjeessään pääministeri Liz Trussille Braverman sanoi, että meneillään ovat ”myrskyisät ajat” uudessa hallituksessa. Hän sanoi olevansa vakavasti huolissaan siitä, että pääministeri Truss rikkoo vaalilupauksiaan.

– Se ei ole vakavasti otettavaa politiikkaa, että esitämme ettemme muka olisi tehneet virheitä ja että kukaan ei olisi huomannut niitä, toivoen että asiat järjestyvät taianomaisesti, Braverman sanoi.

Hänen tilalleen tullut 54-vuotias Shapps on luvannut veronalennuksia ja häntä on pidetty hyvänä kampanjoijana. Shapps on kuitenkin myös kiistelty henkilö, koska hän ensin kielsi ja myöhemmin myönsi tehneensä bisneksiä salanimellä ollessaan kansanedustaja.

Viime viikolla Britanniassa vaihtui valtiovarainministeri. Uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt on romuttanut lähes kaikki Trussin aiemmin lupaamat veronalennukset ja puuttunut myös muiden muassa kotitalouksien energiatukeen.

Trussin talouspoliittinen poukkoilu on herättänyt voimakasta arvostelua ja suistanut pääministerin suosion ennätyksellisen alas. Truss on pahoitellut taloudelliseen sekasortoon johtaneiden uudistustensa toteutustapaa ja myöntänyt tehneensä virheitä.