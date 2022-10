Kirja: Donald Trump näytti toimittajalle salaista kirjettä Kim Jong-unilta – ”Älä sano, että minä annoin”

Yhdysvaltain entinen presidentti kertoi myös, miksi veljeili Kimin, Vladimir Putinin ja Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Pian julkaistavassa äänikirjassa selviää, miten Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump päätti jakaa toimittajan kanssa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin hänelle kirjoittamat kirjeet.

– Älä sano, että minä annoin ne sinulle. Ok? Trump sanoi Woodwardille CNN:n mukaan.

Kim Jong-un (vas.) ja Donald Trump tapasivat ensimmäisen kerran Singaporessa kesällä 2018. Vielä silloin Trumpin suhtautuminen Kimiin oli nuiva. Vuotta myöhemmin oli jo kokonaan toinen ääni kellossa, kun kaksikko tapasi Koreoiden demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Kirjeistä Kimin kanssa lähti lopulta liikkeelle tutkinta salaisista asiakirjoista, jotka Trump otti Mar-a-Lagoon.

Washington Postin toimittaja Bob Woodward äänikirja The Trump Tapes julkaistaan 25. lokakuuta. Äänikirja on koostettu 20 haastattelusta, jotka Woodward ja Trump kävivät vuosina 2016–20. Materiaalia oli yli kahdeksan tuntia.

CNN sai äänikirjan haltuunsa etukäteen.

Kirjan johdannossa Woodward sanoi julkaisevansa tallenteet osittain, koska "Trumpin puheen kuuleminen on täysin erilaista kuin tekstin lukeminen tai haastattelupätkien kuunteleminen".

Samassa yhteydessä Trump näytti myös valokuvia, kun hän ensimmäisenä vallassa olevana Yhdysvaltain presidenttinä tapasi Kimin Pohjois- ja Etelä-Korean välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä ja käväisi parinkymmenen askeleen verran myös Pohjois-Korean puolella.

Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat Helsingin huippukokouksessa kesällä 2018.

Äänikirja tarjoaa laajimman tallenteen Trumpin omasta presidenttikaudestaan ja maailmankatsomuksestaan sekä hänen suhteistaan kiisteltyihin johtajiin kuten Kimiin, Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin tai Turkin presidenttiin Recep Tayyip Erdoganiin.

– Tykkään Putinista. Välimme pitäisivät olla erittäin hyvät. Venäjän kanssa pärjääminen on hyvä asia, eikö vain? Erityisesti, koska heillä on 1 332 ydinkärkeä. Pärjään hyvin myös Erdoganin kanssa, vaikka ette olettaisi, koska kaikki sanovat, että hän on ihan kauhea, Trump sanoi tammikuussa 2020.

– Se on aika hassua. Mitä kovempia ja ilkeämpiä he ovat, sitä paremmin tulen heidän kanssaan toimeen. Helpot kaverit ovat sellaisia, joista en niin pidä tai en tule toimeen yhtä hyvin, Trump jatkoi.

Trumpin kirjeet Kimin kanssa tulivat esiin jo Woodwardin kirjassa Rage vuodelta 2020. Kirjassa Woodward valottaa Trumpin ja Kimin omituista suhdetta. Woodward pääsi näkemään 25 aiemmin salassa pidettyä kirjettä Trumpin ja Kimin välillä. Trump on kutsunut niitä ”rakkauskirjeiksi”.

Kirjeet valottavat, miten Trump muutti kielenkäyttöään Kimiä kohtaan pilkkaamisesta ja uhkaamisesta ensimmäiseksi Yhdysvaltain presidentiksi, joka tapaa Pohjois-Korean johtajan.

Kirjeissä Trump puhuttelee Kimiä Teidän ylhäisyydeksenne ja kirjeet olivat Woodwardin mukaan täynnä uskollisuutta, ”joita kosijat saattavat lausua”.