Pekka Toveri: Tällainen on Putinin uusi sotastrategia – ja tästä syystä se ei toimi

Venäjä on alkanut iskeä entistä hanakammin siviileihin sekä kriittiseen infrastruktuuriin.

Venäjän hyökkäyssodassa on nähty uusi surullinen ja silmitön piirre.

Venäjä on viimeksi kuluneen puolentoista viikon aikana laukaissut yli 100 ohjusta Ukrainan eri kaupunkeihin. Ne ovat tuhonneet asuinrakennuksia ja kriittistä infrastruktuuria, mm. vesi- ja voimalaitoksia.

Venäläisjoukot ovat iskeneet ainakin Kiovaan, Lviviin, Zaporizzjaan, osiin Vinnytsjaa sekä Sumyn, Dnipropetrovskin ja Mykolajivin alueille.

Iskut ovat olleet kaukana rintamalinjoista, ja ne ovat aiheuttaneet lukuisia siviiliuhreja sekä paljon aineellista tuhoa.

Onko presidentti Vladimir Putinin sotastrategiassa tapahtunut muutos entistä silmittömämpään suuntaan?

– Vähän siihen suuntaan vaikuttaa. Erityisesti, jos näiden iskujen valmistelut oli aloitettu jo ennen Kertshinsalmen siltaiskua. Näyttää siltä, että Venäjä on alkanut harrastaa terrorikampanjaa, ja iskuilla voimalaitoksiin on ilmeisesti pyritty lamauttamaan energiahuoltoa talven tullessa, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo.

Toveri näkee Putinin tämän hetken tärkeimmiksi tavoitteiksi Ukrainan hyökkäyksen pysäyttämisen ja pitämisen viimeiseen asti kiinni neljästä Venäjään liitetystä alueesta.

– Sekä jatkaa infran tuhoamista! Kun Venäjä ei kykene konventionaaliseen hyökkäykseen rintamalla, se on alkanut maalittaa siviilikohteita, Toveri arvelee.

Lämpövoimala roihusi Kiovassa Venäjän ohjusiskun jälkeen varhain tiistaiaamuna.

Tutkimuslaitos Institute for the Study of War arvioi tuoreessa tilannekatsauksessaan, että Venäjän joukot pyrkivät aiheuttamaan psykologista kauhua Ukrainassa sen sijaan, että ne saavuttaisivat merkittävää menestystä.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan sama kierre on vaarana käydä yhä synkemmäksi.

– Summittainen tappaminen Ukrainassa voi vielä kiihtyä, mikä taas kuvaa Venäjän epätoivoa. Iskuista puuttuu tolkku, Aaltola sanoi Ilta-Sanomille aikaisemmin tiistaina.

Myös Toveri näkee, että iskuilla yritetään kylvää ukrainalaisiin pelkoa ja epävarmuutta.

– 40 kilon taistelukärjellä ei kovin lamauttavaa vaikutusta saa. Venäjä ei tällaisilla aseilla kykene massapommituksiin, Toveri sanoo.

Oulun yliopiston dosentti ja sotahistorian tutkija Jussi Jalonen jakaa Toverin mietteet, että jos tarkoitus on ollut lamauttaa Ukrainan yhteiskunnan kriittisiä toimintoja, jotta Ukraina voitaisiin pakottaa rauhaan, siinä Venäjä ei ole onnistunut.

– Moderni infrastruktuuri on kunnostettavissa nopeastikin, kun järjestelmä toimii. Kiovassa ja Lvivissä sähköt saatiin palautettua saman vuorokauden aikana. Vaativammat korjaustyöt voivat viedä päiviä, muttei yhteiskunta siihen kaadu. Ohjuksin ja pommein pitäisi iskeä jatkuvasti, jotta Venäjä pääsisi pitkäaikaiseen ja yhteiskuntaa todella lamauttavaan vaikutukseen, Jalonen näkee.

– Mitään massiivisten iskusarjojen mahdollisuutta Venäjällä ei kuitenkaan ole, Jalonen painottaa.

Hänen mukaansa Venäjän viime päivien iskut siviili-infrastruktuurijärjestelmiä vastaan ovat onnistuneet vain hetkellisesti.

– Niillä on saatu sähköt poikki ja ihmiset pimeään. Vauriot ovat silti olleet helppoja korjata ja sähköt palauttaa, eli iskut eivät ole tehneet sitä tehtävää, jota Venäjä on toivonut. Haluttuun vaikutukseen pitäisi olla useiden päivien ohjushyökkäys, mutta sellaiseen Venäjä ei pysty.

Droneisku tuhosi kerrostalon Kiovassa maanantaina.

Jalonen sanoo, että Venäjän koordinoituja iskuja siviili-infrastruktuuriin nähdään jatkossakin, vaikka Venäjä joutuu jo säästelemään ohjuksiaan. Toverin mukaan Venäjällä olisi enää noin 600 Iskander- ja Kalibr-ohjusta jäljellä.

– Venäjä pystyy tekemään yksittäisiä, pistemäisiä ja koordinoituja iskuja silloin tällöin. Järjestelmällisiin pitkäkestoisiin iskuihin se ei pysty. Venäjän ohjusvarastot eivät ole ehtymättömiä. Kyllähän se jostain kertoo, että Venäjä on joutunut turvautumaan aseostoihin Iranista, Jalonen sanoo.

Toveri ja Jalonen ovat varmoja, että Ukrainan taistelumoraali ei murene siviili-iskuihin. Päinvastoin, se vain lujittuu.

” Venäjä pystyy tekemään yksittäisiä, pistemäisiä ja koordinoituja iskuja silloin tällöin. Järjestelmällisiin pitkäkestoisiin iskuihin se ei pysty.

– Venäjällä ei kukaan ole vissiin lukenut historiaa. Toisessa maailmansodassa liittoutuneet pommittivat vuosikausia Saksan kaupunkeja, eikä sillä ollut vaikutusta. Saksa antautui vasta, kun se alkoi rintamalla kärsiä murskaavia tappioita, Toveri sanoo.

– Putinin on kovin vaikea ymmärtää, että jos hänen siunaamissaan iskuissa kuolee lapsia, lännessä siitä ei tykätä, ja se vain lisää lännen tukea Ukrainalle, Toveri lisää.

Jalosen mukaan Ukraina on tietoinen ja varautunut Venäjän strategiaan.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo, että kun Venäjällä ei rintamalla suju, se on valinnut iskukohteikseen siviili-infrastruktuurin.

– Tähän viittaavat presidentti Volodymyr Zelenskyin sanat ”mieluummin pimeässä ja kylmässä kuin teidän kanssanne”.

Suuremmat ja pitkäkestoisemmat infrastruktuurivauriot voitaisiin Jalosen mukaan saada ilmapommituksilla, mutta Venäjä ei ole toistaiseksi halunnut riskeerata ilmavoimiaan.

– Risteilyohjusten tuotanto vaatii pakotteiden alaisia komponentteja, joissa Venäjä ei ole omavarainen. Ilmavoimilla on sama ongelma, ja hävittäjiä ja pommittajia tuskin halutaan riskeerata myöskään Ukrainan ilmatorjunnan tehostuttua.

Jalonen sanoo, että hyökkäyksissä siviili-infrastruktuuria vastaan on tuhoamissodan piirteitä, mikä on tietoinen valinta. Mahdollinen sotilaallinen merkitys on lähinnä haitta Ukrainan logistiikalle, esimerkiksi rautateiden sähkökatkoina.

– Iskut tiettyjä siviilikohteita, kuten sairaaloita, vastaan ovat lähtökohtaisesti sellaisia, jotka täyttävät sotarikosten tunnusmerkistön.

Zaporizzjassa näytti 10. elokuuta Venäjän ohjusiskun jälkeen tältä.

Samaa arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) IS:lle tiistaina.

– Tällaiset iskut ovat tietysti täysin tuomittavia, ja osa iskuista saattaa täyttää sotarikoksen kriteerit. On tiedetty, että kohteena on siviilejä ja siitä huolimatta isketty. Tämä on erittäin huolestuttavaa, Haavisto sanoi.

Entä Venäjän liikekannallepanojoukot, voivatko ne kääntää sodan suunnan? Toverin mielestä eivät, ainakaan nopeasti.

Mykolaivin iskujen raunioista saatiin varhain tiistai-aamuna pelastettua koira.

– Joukot ovat niin huonosti motivoituneita, koulutettuja ja varustettuja. Ehkä jopa 80 prosenttia nuoremmista taistelukokemusta omaavista upseereista on jo rintamalla, eli varuskunnissa ei ole paljon väkeä, jotka pystyvät kouluttamaan joukkoja järkevästi. Talven yli he voivat ehkä saada koulutettua jotakin.

– Ei liikekannallepanolla ainakaan sellaista vaikutusta ole, että Venäjä pystyisi aloittamaan hyökkäystä. Poteroon löytyy silti aina joku. Putinia ei pätkääkään kiinnosta, kuinka moni liikekannallepanomies sodassa menehtyy, Toveri lisää.