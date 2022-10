Main ContentPlaceholder

Pikkutytön soraläjästä löytämä kolossaalinen timantti kaupan – lähtöhinta vain 1 dollari

Uteliaiden silmien eteen läväytettiin varsinainen aarre Sothebyn Dubain huutokaupassa. ”The Golden Canary”-nimellä tunnettu 303.10 -karaattinen, maailman suurin virheetön timantti on myynnissä. 60 grammaa painava mollukka kiertää ensiksi maailmaa Sothebyn muissa huutokauppa­konttoreissa, kunnes se viimein New Yorkissa päätyy vasaran alle. Lähtöhinta ennätystimantilla on vain 1 dollaria, ilman minimimyyntihintaa.

