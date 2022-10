Kuka murhasi Birgitte Tengsin? 27 vuotta Norjaa riivannut rikos­mysteeri on mahdollisesti ratkeamassa

52-vuotiasta miestä syytetään nyt teinitytön raa’asta murhasta, joka järkytti Norjaa vuonna 1995.

Yksi maan rikoshistorian suurimmista rikosmysteereistä on ratkeamassa Norjassa, kun 52-vuotiaalle miehelle nostettiin syyte 17-vuotiaan Birgitte Tengsin vuonna 1995 tapahtuneesta murhasta.

Norjalaislehti VG uutisoi maanantaina, että Tengsin murhasta epäilty 52-vuotias Johny Vassbakk pidätettiin jo viime vuoden syyskuussa kaikessa hiljaisuudessa. Vassbakk on kiistänyt rikossyytteet sekä kieltänyt olleensa lähelläkään 17-vuotiasta uhria tai tapahtumapaikkaa. Poliisi ei kuitenkaan pidä miehen puheita uskottavina.

Vassbakkin murhasyyte perustuu syyttäjän mukaan ”erityisen raskauttaviin seikkoihin”, ja tapauksen oikeuskäsittelyn on määrä alkaa marraskuussa Haugalandin ja Sunnhordalandin käräjäoikeudessa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

– Erityisen raskauttavia seikkoja ovat sekä se, että laajaa väkivaltaa käytettiin jonkin aikaa, että se, että Birgitte joutui myös seksuaalisen väkivallan kohteeksi, vt. valtionsyyttäjä Thale Thomseth perustelee.

Thomsethin mukaan rangaistus edellä mainituista rikoksista olisi 21 vuotta, mutta hän kieltäytyi kommentoimasta asiaa tarkemmin.

Vassbakkin asianajaja Stian Kristensen sanoo VG:lle asiakkaansa järkyttyneen murhasyytteestä.

– Hän on ollut vankeudessa 13 kuukautta ja oli toivonut, että painajainen – kuten hän itse tilannetta kuvaili – loppuisi jo. Hän ei todella odottanut tätä.

Birgitte Tengsin tapaus on vaivannut Norjassa pitkään, sillä ratkaisua on odotettu yli 25 vuotta.

Tengsin ruumis löytyi toukokuisena lauantaiaamuna hiekkatien laidalla olevasta metsiköstä länsinorjalaisessa Kopervikin kaupungissa. Nuori nainen oli surmattu raa’asti vain muutamien satojen metrien päässä kotoaan. Kuolinsyyksi todettiin päähän kohdistuneesta iskusta aiheutuneet päävammat.

Birgitten ruumis löydettiin metsästä läheltä hiekkatietä. Tytön koti sijaitsi vain joidenkin satojen metrien päässä tapahtumapaikalta.

Birgitte Tengsin vanhemmat suhtautuvat asianajajansa mukaan tuoreisiin syytteisiin terveellä skeptisyydellä.

– He saivat samanlaisen syytteeseenpanon 25 vuotta sitten. Ja me tiedämme, kuinka se päättyi. He ovat avoimia seuraamaan oikeudenkäyntiä ja odottavat. Syyte ei myöskään ole tuomio, asianajaja Erik Lea muistuttaa.

Hän viittaa siihen, että vuonna 1997 murhasta tuomittiin uhrin serkku. Tuomio kumottiin jo seuraavana vuonna hovioikeudessa. NRK kertoo, että syyttäjä on nyt pyytänyt serkulta ja tämän perheeltä anteeksi. Serkku aikoo haastaa valtion oikeuteen ja vaatia korvauksia.

Serkun isä kuvailee Dagbladetille poliisin tutkinnan olleen katastrofi.

– Kriittisinä päivinä Birgitten kuoleman jälkeen poliisi teki paljon virheitä, isä lataa.

Hän väittää lehdelle, että paikallinen kalastaja olisi löytänyt autonsa yltä päältä verestä murhan jälkeen. Isän mukaan poliisi olisi kuitenkin kiinnostunut tutkimaan auton vasta vuonna 2006, jolloin verijälkiä ei enää löydetty. Isän mukaan verinen auto oli ollut pysäköitynä lähelle Vassbakkin asuinpaikkaa.

Mutta millainen on mies, jonka epäillään olevan koko Norjaa vuosikaudet askarruttaneen henkirikoksen takana?

Sulkeutunut. Kiltti. Harkitsevainen. Kiinnostunut koirista.

Näin lähipiiri kuvailee VG:lle Vassbakkia, jonka luonnehditaan eläneen varsin hiljaista elämää koiriensa kanssa Haugalandetissa ennen viime syksynä tapahtunutta pidätystä.

Viimeiset 15 vuotta mies työskenteli kuljetusalalla ja matkusteli paljon silloin, kun ei ollut töissä. Harrastuksiin kuuluivat muun muassa koiranäyttelyt. Lisäksi mies kirjoitteli sosiaalisessa mediassa, lähinnä koirista.

Vassbakk ei koskaan mennyt naimisiin tai saanut lapsia. 1990-luvulla tämän kanssa muutaman vuoden seurustellut ex-tyttöystävä kuvailee miestä rauhalliseksi ja hiljaiseksi. Naisen mukaan Vassbakkilla oli ainoastaan muutama läheinen ystävä.

– Hän oli ikäisekseen hyvin rauhallinen. Ei juonut alkoholia tai tupakoinut. Ulospäin hän vaikutti unelmavävyltä.

Myös naispuolinen ystävä sanoo lehdelle, ettei Vassbakk ollut koskaan vihainen tai aggressiivinen häntä kohtaan. Naisen mukaan kaksikon välit olivat pitkään hyvät, mutta muutama vuosi sitten tapahtui jotain, mitä naisen on vaikea kuvailla. Hän kertoo VG:lle ”ikävästä tunteesta”, joka valtasi hänet, kun hän kuunteli Tengsin tapausta käsitellyttä podcastia.

Birgitte sai surmansa 6. toukokuuta 1995. Rikos on ollut vailla ratkaisua siis jo yli 27 vuotta.

Nainen kertoo alkaneensa pohtia, voisiko Vassbakk liittyä jotenkin murhaan. Hän nosti kaksikon keskustellessa esiin jopa joitakin yksityiskohtia tapauksesta nähdäkseen, kuinka mies reagoi niihin. Vastaukset tai reaktiot eivät paljastaneet mitään, mutta nainen kertoo asian jääneen kalvamaan häntä.

Nainen sanoo, ettei myöskään tiennyt aluksi Vassbakkin aiemmasta rikostaustasta.

Vassbakkin vyöllä ei ole rikostuomioita vuoden 2005 jälkeen, mutta edeltäviltä vuosilta 52-vuotiaan rikosrekisteriin on kirjattu useita naisiin kohdistuneita väkivaltarikoksia. VG:ssä rekisterin kuvaillaan olevan ”pitkä ja erityinen”.

Karmøysta kotoisin oleva nainen kertoi vuosi sitten VG:lle joutuneensa miehen hyökkäyksen uhriksi vuonna 1986. Vassbakk oli poliisiraportin mukaan hyökännyt naisen kimppuun ja iskenyt tätä pyörän pumpulla päähän useita kertoja. Nainen sanoi olleensa miehen ensimmäinen uhri.

Vuonna 1988 poliisi kirjasi Vassbakkin tunnustaneen kuulusteluissa varastaneensa naisten vaatteita ja kenkiä Karmøyssa sijaitsevista yksityisasunnoista. Hän oli tunkeutunut myös pari vuotta aiemmin pyörän pumpulla pahoinpitelemänsä naisen kotiin ja vienyt tältä mustan nahkahameen ja saappaat.

– Olin hyvin järkyttynyt, kun kuulin, että se oli hän. Todella ällöttävää, nainen sanoo.

Nämä eivät jääneet miehen ainoiksi rikoksiksi, vaan sarja jatkui tulevina vuosina.

Birgitte Tengsin tapauksesta kirjan kirjoittaneen Bjørn Olav Jahrin mukaan poliisi sai ensimmäisen vihjeen Vassbakkista vain neljä päivää Birgitten murhan jälkeen. Vinkkaaja oli kirjailijan mukaan psykologi, jonka kotiin Vassbakk oli tunkeutunut vuosia aiemmin.

Birgitten vanhemmat suhtautuvat asianajajansa mukaan varoivaisen skeptisesti murhatutkinnan uusimpiin käänteisiin.

VG:n mukaan myös omia tutkimuksia tapauksesta tehnyt poliisisihteeri Grete Strømme uskoi, että Vassbakkia olisi pitänyt tutkia jo aiemmassa vaiheessa. Hän sanoo ilmoittaneensa miehestä oikeudelle kesällä 1998.

Myös murhasta tuomitun serkun isä väittää Dagbladetille, että psykologin lisäksi myös kaksi nimismiestä olisi vinkannut poliisille Vassbakkista vain kolme päivää murhan jälkeen. Henkirikosyksikön tuolloinen johtaja kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta isän väitteitä lehdelle.

DNA-osuma saatiin lopulta vuonna 2019, mutta sekään ei riittänyt poliisille. Kun mies pidätettiin reilu vuosi sitten, oli poliisi saanut VG:n mukaan selville, ettei epäillyllä ollut vedenpitävää alibia viikonlopulle, jolloin Birgitte Tengs surmattiin raa’asti vain muutamien satojen metrien päässä kotoaan.

Vt. valtionsyyttäjä Thale Thomseth sanoo NRK:lle, että juuri DNA-todisteet ovat hyvin keskeisessä roolissa tapauksessa.

Hän kuitenkin myöntää, että se tosiasia, että henkirikos tapahtui 27 vuotta sitten aiheuttaa haasteita.

– On ilmeistä, että se on haaste meille sekä monille todistajille.