Paljastettiinko Venäjän televisiossa todelliset syyt Putinin ”kostoiskuille”?

Venäjän viimeaikaisissa iskuissa Ukrainan siviilikohteisiin ei välttämättä olekaan kyse Kertshinsalmen siltaan liittyvistä kostotoimista.

Venäjän kostoiskuiksi nimitetyt hyökkäykset Ukrainan siviilikohteisiin jatkuvat.

Ainakin neljä ihmistä kuoli maanantaina, kun Venäjä iski lennokeilla asuinkerrostaloon Kiovan keskustassa. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen, kun Venäjä iski suoraan Kiovan keskustaan ensimmäistä kertaa sodan aikana.

Pelkästään viime viikon maanantain ja tiistain aikana Venäjä ampui kaikkiaan lähes sata ohjusta mielivaltaisesti useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa.

Iskuja on raportoitu Kiovan lisäksi ainakin Dnipropetrovskin, Sumyn, Mykolajivin, Zaporizzjan ja Donetskin alueilla. Niissä on kuollut kymmeniä ihmisiä ja ohjukset ovat vahingoittaneet pahoin keskeistä infrastruktuuria, kuten tie-, sähkö- ja energiaverkkoja.

Iskujen taustalla on päätelty olevan 8. lokakuuta tapahtunut Kertshinsalmen sillan räjähdys.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on syyttänyt räjähdyksestä Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanovia ja pidättänyt kahdeksan ihmistä epäiltynä teosta.

Asiantuntijat ympäri maailmaa ovat epäilleet iskujen olevan kostotoimia Venäjälle tärkeän sillan räjäytyksestä.

Venäjän ja Krimin niemimaan yhdistävä Kertshinsalmen silta savusi räjähdyksen myötä 8. lokakuuta.

Venäjän valtiollisessa mediassa on esitetty toisenlaisia perusteluita maan viimeaikaisille iskuille Ukrainan siviilikohteisiin, kirjoittaa yhdysvaltalainen uutissivusto The Daily Beast.

Niiden mukaan kyse olisi kostotoimien sijaan ennemminkin yrityksestä nostattaa presidentti Vladimir Putinin sodan hiipunutta suosiota Venäjällä.

Tästä viestii muun muassa Venäjän duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolovin esiintyminen Venäjän televisioidussa keskusteluohjelmassa Sunnuntai-ilta Vladimir Solovjovin kanssa.

Kartapolovin mukaan Kertshinsalmen iskun oli hyökkäys ”Venäjän ylpeyden” symboliin. Hän sanoi ainoan jäljellä olevan symbolin olevan enää Venäjän presidentti ja kehotti kansaa seisomaan Putinin takana.

Venäjän valtionduuman jäsen Andrei Isaev puolestaan toi ilmi 60 minuuttia -ohjelmassa iskujen nostattaneen kansalaisten mielialaa.

– On täysin selvää, että kansalaiset tukevat presidentin päättäväisiä toimia, ja monen mieliala on kohentunut, The Daily Beast lainaa Isaevin lausuneen ohjelmassa.

Venäjä teki useita ilmaiskuja Kiovan kaupunkiin maanantaina 10. lokakuuta.

Teoriaa siitä, ettei Venäjän iskuissa olisikaan kyse kostotoimista, tukee myös tieto siitä, että alun perin iskut oli suunniteltu toteutettavaksi jo ennen Kertshinsalmen sillan räjähdystä.

Ukrainan tiedustelutiedon mukaan iskut oli alun perin suunniteltu tehtäviksi jo lokakuun 2. päivänä, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Insitute for the Study of War (ISW) raportissaan.

ISW huomauttaa, ettei Venäjällä ole ilmaherruutta Ukrainassa, mikä vaikeuttaa ilmaiskujen tekemistä. Sen sijaan, että Venäjä olisi pystynyt suunnittelemaan ja toteuttamaan iskut vain parissa päivässä, on se saattanut laskelmoida poikkeuksellisen suuret iskut jo etukäteen.

ISW:n mukaan iskut saatettiin tarkoituksella ajoittaa samalle ajankohdalle, kun Syyrian sodasta muistettu komentaja Sergei Surovikin nousi vastuuseen Venäjän hyökkässodasta. Syynä tähän on voinut olla pyrkimys antaa voimakkaampi mielikuva Venäjän toiminnasta.

Myös Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby kiisti viimeviikkoisten iskujen olleen jotain, mitä Venäjä voisi järjestää parissa päivässä.

– Tämä ei ollut kostoisku, vaan oikeastaan jatkoa Putinin viime viikkojen tyylille kohdistaa iskut erityisesti Ukrainan siviili-infrastruktuuriin, Kirby kertoi CNN:n haastattelussa Yhdysvaltalaisen radiokanava NPR:n mukaan.