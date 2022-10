Nato ja Venäjä järjestävät suuret ydinaseharjoitukset lähes samanaikaisesti.

Yhdysvaltain suuret B-52 Stratofortress -pommituskoneet lentävät jälleen Euroopan taivaalla, kun puolustusliitto Nato aloittaa Steadfast Noon -ydinaseharjoituksen maanantaina. B-52:t saapuvat Eurooppaan Minotin lentotukikohdasta Yhdysvaltain mantereelta.

Naton vuosittain toistuva ydinaseharjoitus tukeutuu tällä kertaa Belgiaan. Harjoitukseen ottaa Naton mukaan osaa 14 maata ja noin 60 lentokonetta: strategisten B-52-koneiden lisäksi mukana on monitoimihävittäjiä, tiedustelukoneita ja ilmatankkauskoneita.

B-52-laivaston lisäksi Steadfast Noon harjoittaa Naton taktisia ilmavoimia – monitoimihävittäjiä, jotka kykenevät käyttämään Eurooppaan sijoitettuja Yhdysvaltain B61-ydinpommeja. Nato ja Yhdysvallat ovat sopineet ydinpelotteen ”taakanjaosta”. Järjestelyn nojalla B61-lentopommeja on sijoitettu Naton tukikohtiin Saksaan, Belgiaan, Hollantiin ja Italiaan, ja osa näiden maiden monitoimihävittäjistä voidaan sotatilanteessa varustaa ydinpommein. Steadfast Noon -harjoituksissa koneet eivät kuitenkaan kuljeta mukanaan oikeita ydinaseita.

Steadfast Noonin lentotoiminta ulottuu maantieteelliseti Belgian ilmatilaan, Pohjanmerelle ja Britanniaan – kauas Venäjän rajoilta.

Natoa on arvosteltu siitä, ettei se ole ollut halukas peruuttamaan tai siirtämään Steadfast Noonia liennyttääkseen jännitteitä parhaillaan Ukrainassa meneillään olevan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi viime viikolla Brysselissä, että harjoitus on rutiininomainen ja suunniteltu jo kauan ennen Venäjän aloittamaa laajamittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa. Siten sillä ei ole ”mitään tekemistä” nykytilanteen kanssa. Steadfast Noon päättyy 30. lokakuuta.

Venäjä järjestää samaan aikaan oman ydinaseharjoituksensa, joka on nimeltään Grom (suom. ukkonen). Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottajan John Kirbyn mukaan Grom pitää sisällään laajaa Venäjän strategisten ydinasejoukkojen harjoitustoimintaa ja ohjusten koelaukaisuja. Steadfast Noonin tavoin tämäkin harjoitus on Kirbyn mukaan säännöllisesti toistuva ja rutiininomainen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan keskellä Venäjän ydinaseuhittelua pidettävä Grom-harjoitus herättää länsimaissa huolta. Kysymys kuuluu, peittääkö Venäjä harjoitusten varjolla todellisia aikeitaan.

– Tämän vuoksi emme haluaisi sitä, että ylikuumentunut retoriikka yhdistyy samaan aikaan pidettävään ydinaseharjoitukseen, sanoi nimettömänä pysytellyt länsimainen virkailija uutistoimisto Reutersille.

– Se tuo meille ylimääräiseen haasteen varmistaa, että näkemämme toiminta, meneillään olevat tapahtumat, ovat todella harjoittelua eikä mitään muuta.

Barents Observer -lehden mukaan Venäjä on antanut merenkulkijoille ja ilmaliikenteelle useita varoituksia ammunnoista pohjoisilla alueilla, muun muassa Karhusaaren ja Novaja Zemljan läheisyydessä.

Edellisessä Grom-harjoituksessa Venäjä laukaisi muun muassa hypersoonisen Tsirkon-ohjuksen Pohjoisen laivaston fregatti Admiral Gorshkovin kannelta.

Ohjaamonäkymä strategisesta B-52H-pommituskoneesta. Yhdysvaltain ilmavoimien käyttämät koneet on rakennettu 1960-luvulla.

Lue lisää: Kommentti: Naton puolustus­ministerit – ja Kaikkonen Suomesta – kokoontuvat poikkeuksellisen vaarallisella hetkellä

yhdysvaltain b-52 on suorastaan uskomattoman pitkäikäinen lentokone ja aselavetti. Konetyypin ensimmäinen versio B-52A teki ensilentonsa jo vuonna 1954. Pelottavan maineensa B-52 sai Vietnamin sodan mattopommituksista. Nykyisin käytettävät B-52H-koneet on valmistettu 1960-luvulla ja ne on modernisoitu useaan kertaan.

B-52 kykenee kuljettamaan mukanaan jopa yli 30 tonnin asekuorman. Strategisen pommittajan roolissa se voi laukaista parikymmentä ydinkärjin varustettua risteilyohjusta.

Asiantuntija-arvion mukaan B-52:t voivat saada merkittävän roolin Pohjoismaiden puolustuksessa sen jälkeen kun Ruotsi ja Suomi ovat liittyneet Naton täysjäseniksi. Yhdysvaltain B-52- ja B-1 Lancer -pommituskoneet ovat jo harjoitelleet yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa tämän vuoden helmikuussa ja elo-syyskuussa.

– Ruotsi on täydellistä lentoaluetta pitkän kantaman strategisille pommituskoneille, jotka voivat laukaista pitkän kantaman aseita Venäjälle, sanoi Federation of American Scientists -tutkijayhteisön ja Tukholman rauhantutkimuslaitoksen Siprin ydinaseasiantuntija Hans Kristensen syyskuussa Ruotsin radion Gräns-ohjelmassa.

Sotatilanteessa Ruotsi voisi siis Kristensenin mukaan saada roolin osana Naton ydinpelotetta. Pohjois-Ruotsin alueelta Nato voisi uhata muun muassa Venäjän keskeisiä tukikohtia Kuolan niemimaalla. Ruotsin ilmatilassa strategiset pommituskoneet voisivat toimia kaukana Venäjän ilmapuolustuksesta ja saada ilmasuojaa Ruotsin ja muiden Pohjolan Nato-maiden hävittäjiltä.

” Ruotsi on täydellistä lentoaluetta pitkän kantaman strategisille pommituskoneille.

Pommien ja risteilyohjusten lisäksi B-52 voi kuljettaa mukanaan kymmeniä raskaita merimiinoja ja pudottaa ne korkealta jopa yli 60 kilometrin päässä kohdealueelta.

Näin yksi B-52 voi lentonsa aikana laskea tehokkaan miinasulun vaikkapa Itämeren strategisesti tärkeiden saarten suojaksi. Tätä on jo harjoiteltu Naton järjestämissä Baltops-merisotaharjoituksissa.