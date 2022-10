Tutkija: Presidentti Xi Jinpingin puhe ”tyypillistä jargonia”

Kiinan presidentin puoluekokouspuhe sisälsi vain vähän uutta asiaa.

Kiinan presidentti Xi Jinpingin sunnuntaina pitämä puoluekokouspuhe sisälsi vain vähän uutta asiaa. Näin arvioi Kiina-tutkija, Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin. Hänen mukaansa puheen retoriikka oli vanhaa ja tuttua aiemmista vastaavista puheista.

– Yleisvaikutelmani oli, että puheessa kuultiin varsin vähän mitään uutta. Puhe oli monessa mielessä melko lailla maltillinen, Mattlin arvioi.

Xi ilmoitti puheessaan muun muassa, että Kiina vastustaa kansainvälisessä diplomatiassa "kylmän sodan mentaliteettia" ja toisten maiden politiikkaan puuttumista. Lisäksi hän sanoi, että Kiina vastustaa "kaksinaismoraalia".

– Tämä on tyypillistä jargonia. Nämä ovat tällaisia koodisanoja, joilla viitataan käytännössä yleensä Yhdysvaltoihin ja Natoon, Mattlin sanoo.

– Suoraan ei puhuttu Yhdysvalloista, Venäjästä, Natosta eikä Ukrainasta. Käytännössä käsitteillä viitataan siihen, että Yhdysvallat Kiinan johdon mielestä ylläpitää edelleen kylmän sodan aikaista blokkipolitiikkaa ja vastakkainasettelua.

Taiwanin liittäminen kuultu monta kertaa

Xi myös vihjaili Taiwanin yhdistämisestä Kiinaan tarvittaessa voimakeinoin. Hän julisti, ettei Kiina tule ikinä sitoutumaan siihen, että se luopuisi voimankäytöstä Taiwanin tilanteessa.

Xi sanoi Kiinan pyrkivän alueiden rauhanomaiseen yhdistämiseen, mutta pidättävän itsellään mahdollisuuden tarttua kaikkiin tarvittaviin toimiin. Lisäksi Xi väitti, ettei Kiina ikinä pyri valta-asemaan tai laajentumiseen.

Näissäkään puheissa ei Mattlinin mukaan ollut mitään uutta.

– Tämä kaikki on kuultu puheissa monta kertaa aikaisemmin. Kiina on sanonut, että Taiwan tullaan yhdistämään tavalla tai toisella, Mattlin kertoo.

– Voimankäytöstä ei luovuta, mutta sen sanotaan olevan viimekäden optio.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat viime aikoina kiristyneet Taiwanin tilanteen vuoksi. Yhdysvallat on muun muassa myynyt Taiwanille aseita jo vuosia ja pyrkinyt tuoreeltaan suorempaankin sotilaalliseen apuun.

"Kiinnostavampaa oli, mitä jätettiin sanomatta"

Puheessaan Xi ei maininnut Kiinan ja Yhdysvaltain jäisiä välejä eikä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.

– Melkein kiinnostavampaa kuin se, mitä sanottiin, oli se, mitä jätettiin sanomatta, Mattlin toteaa.

– Hän esimerkiksi puhui hyvin vähän taloudellisista uudistuksista. Kerrottiin kyllä, mitä tavoitellaan, mutta ei sitä, miten tavoitteisiin päästään. Monia talousongelmia ei myöskään mainittu.

Mattlinin mukaan oli kiinnostavaa, mutta ei yllättävää, että Xi ei maininnut Ukrainan sotaa sanallakaan. Tämä kertoo hänen mielestään siitä, että Kiina pyrkii pysymään sodasta edelleen sivussa.

Ainoa asia, joka Mattlinin mukaan Xin puheessa pisti silmään aiempiin verrattuna, oli niin sanotun kansainvälisen ympäristön kuvaus. Kiina on pitkään nähnyt ympäristön itselleen rauhanomaisena ja vakaana.

– Aika monta puoluekokousta putkeen on menty sillä, että on viitattu "strategisen tilaisuuden aikakauteen". Hyvin pitkään puheissa on ollut ihan vakiototeamus, että ympäristö on Kiinalle suotuisa, Mattlin sanoo.

– Nyt Xi puhui hankalammasta strategisesta ympäristöstä, jota kuvailtiin niin, että on "myrskyisää" ja tiedossa "kovia aaltoja".

Mattlinin mukaan tästä voisi päätellä, että Kiinan valtionjohdon mielestä kansainvälinen ympäristö ei ole enää yhtä suotuisa kuin aikaisemmin.

Xi valitaan viikon kestävässä puoluekokouksessa lähes varmasti kolmannelle kaudelle puolueen johtoon.