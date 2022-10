Venäjän huonosti sujuneen liikekannallepanon päättäminen johtuu todennäköisesti olosuhteiden pakosta, arvioivat asiantuntijat.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi perjantaisessa puheessaan osittaisen liikekannallepanon olevan ohi kahden viikon kuluessa.

Viralliseksi syyksi presidentti ilmoitti, että suurin osa 300 000 ihmisestä, joita liikekannallepanolla tavoiteltiin, on nyt värvätty.

Todellinen syy liikekannallepanon päättymiselle on kuitenkin todennäköisesti Venäjän resurssipula, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan Putin joutuu todennäköisesti keskeyttämään tai lopettamaan osittaisen liikekannallepanon, jotta resursseja vapautuu asepalveluksen järjestämiseen. Syksyn saapumiserän on määrä aloittaa asepalvelus kahden viikon päästä, johon mennessä myös mobilisaation on tarkoitus päättyä.

Näin Putin tekee liikekannallepanon lopettaessaan "välttämättömyydestä hyveen", arvioi ISW.

Venäjällä on suuria vaikeuksia muun muassa tuottaa uusia aseita ja tarjota sotilailleen kunnollisia talvivarusteita, huomauttaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Resurssipula on karmiva. Mannerilmaston ankara talvi on tulossa, eikä tässä ole montaa viikkoa aikaa saada miehille varusteita, Aaltola sanoo.

Liikekannallepanossa värvätyt venäläiset saapuivat kokoontumispaikalle Batayskin kaupungissa 26. syyskuuta ennen lähtöään Ukrainaan.

Venäjältä on alkanut kuulua ensimmäisiä uutisia liikekannalle komennettujen reserviläisten kuolemista. Niitä yhdistää omaisten suru ja ärtymys siitä, että heidän läheisensä lähetettiin kuolemaan vailla minkäänlaista todellista uudelleenkoulutusta.

Aaltola näkee Venäjän sotatoimissa lohduttoman ja lannistuneen sävyn.

– Asiat eivät suju Venäjän kannalta hyvin, ei sotarintamalla eikä kotirintamalla.

Hän uskoo Venäjällä kasvaneen sosiaalisen paineen olevan myös merkittävä syy sille, miksi Putin ilmoitti liikekannallepanon päättämisestä.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola kuvattuna UPI:n järjestämässä Helsinki Security Forum -turvallisuuskonferenssissa 30. syyskuuta 2022.

– Liikekannallepano on sujunut takkuillen, eivätkä miehet ole innolla lähdössä rintamalle. Jonkinlainen hiljennys siihen voi olla ihan järkevääkin.

– Jos kadulla joudutaan juoksemaan miehiä kiinni, että saadaan annettua värjäyskirjeet, niin eihän se ole merkki innostuneesta sotaan lähtemistä.

Aaltolan mukaan voi myös olla, että Venäjä todella on saanut koottua sen verran joukkoja kasaan kuin sen on mahdollista varustaa. Paljoa painoarvoa hän ei silti Putinin puheille antaisi.

Tämä pätee myös liikekannallepanon päättämiseen.

– Jos sota vaatii lisää kanuunanruokaa, niin puheet saattavat muuttua nopeasti. Kaikki on kiinni yhdestä miehestä ja lupaukset voidaan perua. Putinin hallinnon yksi piirre on, että totuus tulee julki vasta myöhemmin jos koskaan.

Kutsukirjeen saaneet reserviläiset jonottivat rekrytointitoimiston ulkopuolella Taran kaupungissa Siperiassa 26. syyskuuta.

Valheita ja takkuilua Venäjän liikekannallepanoon onkin sisältynyt runsaasti.

Maa ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta 21. syyskuuta. Edellisestä Venäjän tekemästä liikekannallepanosta oli ehtinyt kulua 108 vuotta.

Vielä maaliskuussa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa, lupasi Putin kansalleen, ettei mitään liikekannallepanoa järjestettäisi. Vaan toisin kävi.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi mobilisaation koskevan 300 000:ta reserviläistä, joilla on aiempaa sotilaskokemusta. Opiskelijoita tai varusmiehiä ei kutsuttaisi, Shoigu julisti.

Tämäkin lupaus rikottiin ja pian kutsukirjeitä alkoi saapua myös niille miehille, joilla ei esimerkiksi ollut lainkaan sotilaskokemusta. Liikekannallepanon kohteiksi joutui myös useita muita ryhmiä, joiden olisi pitänyt olla vapautettuja siitä. Tällaisia olivat muun muassa opiskelijat ja yli 35-vuotiaat miehet.

Pian Venäjällä alettiin järjestämään useita kiivaita mielenosoituksia liikekannallepanon vastustamiseksi.

Venäläiset poliisit pidättävät miehen mielenosoituksen aikana sen jälkeen, kun oppositioaktivistit vaativat katumielenosoituksia liikekannallepanoa vastaan Moskovassa 21. syyskuuta.

Protesteja, hyökkäyksiä värväyskeskuksia vastaan sekä vandalismia esiintyi eri puolilla Venäjää jo ensimmäisten 48 tunnin aikana sen jälkeen, kun osittaisesta liikekannallepanosta ilmoitettiin. Mielenilmauksissa pidätettiin lukuisia ihmisiä.

Laajoja protesteja järjestettiin ainakin Kaukasuksella sijaitsevassa Dagestanissa ja Siperian Jakutiassa. Dagestanista levisi sosiaaliseen mediaan useita videoita, joissa erityisesti paikalliset naiset uhmasivat avoimesti poliisia ja kansalliskaartin sotilaita.

Samaan aikaan sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita palvelukseen lähdössä olevista humalaisista ja tappelevista venäläismiehistä.

Muun muassa ukrainalainen poliitikko Oleksi Gontsharenko julkaisi Twitterissä videon humalaisista, keskenään tappelevista venäläisistä miehistä saatesanoin ”humalaiset mobilisoidut venäläiset tappelevat ennen kuin heidät lähetetään sotaan”.

Lukuisat venäläismiehet alkoivat paeta maasta kutsukirjeen pelossa tai sen jo saatuaan. Lentolippujen hinnat nousivat Venäjällä hetkessä pilviin ja moniin maihin lennot myytiin nopeasti loppuun.

Monet pakenivat myös maateitse ja naapurivaltioiden rajoille alkoi kertyä pitkiä autoletkoja.

Venäläisautojen jono Vaalimaan rajanylityspaikalla 27. syyskuuta.

Venäläisten autojonot kasvoivat myös Vaalimaan rajanylityspaikalla ennen kuin raja suljettiin venäläisturisteilta Suomen valtioneuvoston päätöksen myötä.

Kun liikekannallepanon julistamisesta oli kulunut alle viikko, myönsi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov julkisesti, että mobilisaatiossa oli tehty virheitä. Hänen mukaansa ”joitain kutsuja” oltiin jaettu virheellisesti, mutta alueelliset kuvernöörit ja puolustusministeriö tulisivat korjaamaan virheet.